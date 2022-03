Tipy a triky pro začátečníky v obřím světě Elden Ringu

1. 3. 2022 18:00 | Téma | autor: Pavel Makal

Elden Ring se stal takovým hitem, že to snad ani ve studiu FromSoftware nečekali, a do hry napříč platformami naskakuje obrovské množství hráčů. Proč je tak skvělá, to se dozvíte v mojí recenzi. Pokud patříte mezi ty, kteří třeba s předchozími Soulsborne hrami nemají zkušenosti a nyní se v obrovském světě trochu trápí, určitě vám přijdou vhod následující rady do začátku.

1. Rozmyslete si dopředu, jaký herní styl vám vyhovuje, a jděte za ním.

Ačkoli může být úvodní volba třídy čistě kosmetickým základem a v průběhu hry lze zaměření postavy totálně změnit, neuvážlivé přidělování bodů v začátcích vás zbytečně obírá o sílu. Výhodné jsou kombinace fyzických a magických buildů, ať už si vyberete důraz na sílu a víru, obratnost a magii nebo naopak. A nezoufejte, pokud byste svou postavu vyprofilovali špatně. Možná vám s tím nějaké NPC ve hře dokáže pomoct!

2. Snažte se zbytečně neztrácet získané runy.

Smrt je v Souls hrách prakticky nevyhnutelná, je zcela běžnou součástí zážitku a musíte si na ni zvyknout, aby vás přestala frustrovat. Ztráta run ale zabolí vždycky, protože jsou univerzálním platidlem a zejména v začátcích se budete radovat z každého koupeného levelu nebo vylepšení vybavení. Pokud máte v kapse hodně naškudleno a vypadá to, že cesta k dalšímu checkpointu bude náročná, rozmyslete si, jestli není lepší se raději vrátit a runy investovat. A pokud vaše runy leží na zemi a vy se pro ně vracíte, udělejte si z nich prioritu, sedněte na koně, seberte je a ujíždějte do bezpečí!

3. Ničte lebky.

Všimli jste si všude možně polehávajících lebek se svítícíma očima? Měli byste jim ze začátku věnovat intenzivní pozornost a rozbíjet je hlava nehlava. Každá totiž obsahuje předmět, který vám okamžitě přidá 200 run, což je v začátcích docela významná pomoc.

4. Dávejte pozor na zářící hovnivály s kuličkami.

Broučci sice svou smrtí primárně doplňují počet vašich lahviček, ale občas vám můžou odemknout novou zvláštní schopnost pro zbraň. A to se vyplatí!

5. V Elden Ringu jsme dostali mapu. Využívejte ji.

Ze začátku je mapa v každé oblasti „slepá“ a musíte najít obelisk s kouskem mapy skutečné. Zaznamenávejte si místa zájmu virtuálními špendlíky, často narazíte na něco zajímavého, co je pro vás v tu chvíli příliš náročné, v budoucnu se tam ale třeba budete chtít vrátit.

6. Vylepšování zbraní je naprosto zásadní, ale spolyká hodně materiálu.

Zbraně vylepšujete pomocí kamenů s vzrůstající kvalitou, které umožňují povyšovat váš oblíbený kousek. Materiály pro upgrade můžete kupovat, případně lze navštívit rozličné důlní tunely a odnést si odtud bohatou kořist… I když budete muset pobít pár zlobivců.

7. Sbírejte zlatá semínka u malých zlatých stromků, které potkáte různě po cestě.

Semínka vám umožní navýšit počet nesených lahviček. Kalichy, které se nacházejí v ruinách kostelů, zase zvyšují jejich účinnost. V ostrém boji nechcete zjistit, že vám došla léčiva!

8. Užívejte si buffy, které vám může poskytnout Flask of Wondrous Physics.

Při každém odpočinku u Site of Grace či po každé smrti se vám flaška doplní a v náročných bojích může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Namícháte si ji ze dvou ingrediencí, které získáte zpravidla jako odměnu za porážku bossů.

9. Nebojte se craftingu.

Pokud se vám v nějaké oblasti či v konkrétním souboji nedaří, podívejte se, jestli nemáte po ruce recept na podpůrné předměty. Při cestování sbírejte všechen materiál, co vám přijde pod ruku!

zdroj: vlastní video redakce

10. Snažte se zátěž své postavy držet přinejhorším ve středním pásmu.

Věci v inventáři sice zátěž neovlivňují, vybavení přímo na postavě ale ano a takzvané fat rolly neboli pomalé kutálení při úskocích jsou ideálním způsobem, jak se nechat zabít. I když se vám nějaký těžký kus výbavy bude hodně líbit, nechte si ho na okamžik, kdy budete mít dostatečnou nosnost.

11. Nepodceňujte sílu vyvolavatelných pomocníků, zároveň je pravidelně vylepšujte.

Ve hře je pomocníků hromada, různé druhy se hodí do různých situací, ale v základu moc silní nejsou. Vydejte se do katakomb a hledejte přízračné rostliny. Mladé děvče, které potkáte cestou do prvního obřího zámku a následně se přesune do vašeho útočiště, vám s vylepšováním rádo pomůže.

12. Experimentujte a v zoufalých situacích využívejte vše, co máte k dispozici.

Že se vaše postava nespecializuje na střílení z kuše nebo luku? Nevadí, v některých momentech vám i zbraň, kterou normálně nepoužíváte, může extrémně pomoct. To samé platí pro různé druhy mazadel na zbraně či bomby.

13. Pližte se.

Něco podobného platí i pro stealth. Plížení není ostuda ani pro ostřílené válečníky a zasazení kritického úderu silnému nepříteli může hned v počátcích zvrátit souboj na vaši stranu

14. Hýčkejte si svého oře.

Souboje z koňského hřbetu sice mohou být poněkud kostrbaté, opravdu kolosální nepřátelé jako třeba draci ale s jeho pomocí padnou mnohem snáz. Kůň Torrent má ovšem také vlastní zdraví, a pokud o něj přijde, budete muset obětovat lahvičku léčiva, abyste ho přivedli k životu. Na běžné uzdravování stačí rozinky z ovoce, kterého se všude povalují tuny.

15. Pečlivě čtěte popisky předmětů.

Díky pravidelnému čtení získáte nejen spoustu příběhového pozadí, popisky vás mnohdy ponouknou k vedlejšímu úkolu nebo skrytému tajemství. Často si povídejte s NPC a snažte se sledovat jejich případné příběhové linie.

16. Pokud se cítíte v obřím světě ztracení, sledujte zlatavé paprsky.

Paprsky vycházejí z každé Site of Grace, jejich směr je navíc naznačen i na mapě. A pokud na místě určení zjistíte, že jste zatím příliš slabí, nezoufejte a vydejte se na průzkum obyčejných dungeonů. Kořist a runy, které v nich získáte, vám k úspěchu určitě pomůžou.

17. Nestyďte se využívat herní wikipedii.

Komunita kolem série Soulsborne patří k těm nejpečlivějším sběratelům mytologie, ale i herních tipů. Pro začátečníky není vůbec ostudné podívat se, co na kterého bosse platí a jaká je doporučená taktika a strategie.

18. Ashes of War můžou být rozdílem mezi životem a smrtí.

Opět se nebojte experimentovat, zkoušejte tyto speciální schopnosti implementovat do zbraní a zjišťovat, jaká z nich vám vyhovuje nejvíc. Kromě mnohdy ničivých účinků si tím výrazně okořeníte průběh soubojů.

19. Speciální klíče Stonesword key vám umožní projít skrz zabezpečené mlžné zdi.

Ve hře je klíčů relativně dost, tak se je nebojte používat a prozkoumávat skrytá místa plná pokladů. Když na nějakou bílou zamlženou zeď narazíte, určitě bude poblíž soška s dírou v čele, do níž klíč skvěle zapadne.

20. Dávejte si na čas!

Elden Ring je obrovský a jeho svět si nejlépe vychutnáte po douškách. Nenechte se vystresovat náročnými souboji, které budete opakovat do zemdlení, raději vyrazte jinam, nechte se okouzlovat krásou světa, množstvím jeho příběhů a rozmanitostí prostředí. Tahle mimořádná hra za to stojí.