Srpnové recenze na Games.cz: Pestrý závěr léta

2. 9. 2024 12:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Srpen přinesl pestrou paletu herních zážitků, které potěšily jak fanoušky tahových strategií, tak milovníky akčních dobrodružství. Roztomilý SteamWorld Heist II se vrátil v pirátském prostředí, zatímco akční šílenost Anger Foot ukázala, kam až může zajít posedlost teniskami.

Příběhově bohaté tituly se střetly s hratelností, která občas zklamala, ale přesto dokázala zaujmout svou atmosférou. Vesmírná strategie Sins of a Solar Empire II přinesla inovativní prvky, i když ne vždy dokonale vyvážené. Remake Age of Mythology: Retold ukázal, že některé klasiky nestárnou, zatímco Star Wars Outlaws a další akční hry se snažily najít rovnováhu mezi skvělou atmosférou a opakujícími se aktivitami. Hrdinská střílečka Concord pak zaujala detailní grafikou, ale nedokázala se výrazněji odlišit od konkurence.

„SteamWorld Heist II je pokračování, jak má být. Zachovává to nejlepší z předchůdce, tedy tahové souboje plné vlastního míření a trickshotů, přesouvá jej do atraktivních pirátských vod, obaluje vlastně smysluplnou zápletkou a navrch přidává jednoduchý průzkum světa s vynikajícím systémem míchání tříd postav, který by ale mohl být využitý přece jen o trochu víc. V každém případě je to skvělý návrat výborné hry jak pro fanoušky, tak i nováčky,“ říká ve své recenzi Patrik Hajda.

zdroj: Thunderful Development

„Občas zbytečně frustrující, jindy možná až moc vulgární nebo trapný. Přesto ve většině chvil neskutečně zábavný a plný adrenalinu. Anger Foor se povedl. Servíruje nadupanou akci se skvělým hudebním doprovodem a promyšlenými úrovněmi, do kterých je radost se vracet a plnit výzvy i odemykat nové boty. Jen je potřeba si hru správně dávkovat, jinak hrozí, že vás udolá dřív, než vykopete posledního bosse z jeho doupěte,“ chválí akční krasojízdu Michal Krupička.

zdroj: Devolver Digital

„Krásná hra, zajímavý svět a povedený scénář se bijí se samotnou hratelností, která vás až příliš vodí za ručičku, a především nenabízí naprosto žádnou výzvu. Pokud ale stojíte především o příběh a skvělou atmosféru, tenhle sympaticky krátký kousek vám může sednout do noty,“ vytýká futuristické adventuře Aleš Smutný.

zdroj: Plaion

„Povedená vesmírná strategie, která si půjčuje mnoho prvků z velkých 4X tahovek. Sins of a Solar Empire II nezapřou, že v jádru jde hlavně o akci a dobývání, a až ve druhé řadě se můžete snažit o diplomacii a obchodování. Skvělý nápad s reálnou simulací oběhu planet, který dynamicky mění mapu, ale úplně nezamaskuje nevyvážené tempo a nevýraznou grafickou stylizaci,“ soudí o návratu kultovní strategie Jakub Malchárek.

zdroj: Stardock Eertainment

„Fantastický remake skvělé strategie, ve které si to vyříkávají sami bohové. Age of Mythology: Retold parádně vypadá, přichází se spoustou novinek, které hru dělají zábavnější než kdy dřív, a hlavně ukazují, že některé hry prostě nestárnou,“ vyzdvihuje do nebes remake legendární strategie Jakub Malchárek.

zdroj: Microsoft

„Star Wars Outlaws výborně pracují se svou licencí a atmosférou vesmírného westernu, jejich nabídka aktivit ale rychle sklouzne ke stereotypu typickému pro jiné otevřené světy od Ubisoftu, jež nezvládne vyvážit vynalézavá spolupráce Kay a Nixe ani znamenitý Sabacc,“ říká o nejnovější hře ze světa Hvězdných válek Šárka Tmějová.

zdroj: Microsoft

„Překrásná akční hra, která většinou umí královsky zabavit, ale také občas pokazit dojem nepromyšleným designem či příliš jednoduchými mechanismy,“ hodnotí čínský hit Honza Slavík.

zdroj: Game Science

„V jádru dobrá hrdinská střílečka se zábavnou hratelností, ale minimem nových mechanismů, která nezvládá být v ničem výrazně lepší než konkurence. Největším esem v rukávu Concord je detailní grafika a pozadí celého světa předávané skrz encyklopedii i týdenní várku filmečků, což je bohužel dost málo na hru, která je na rozdíl od většiny žánru za platební branou,“ nedává hrdinské střílečce moc nadějí Michal Krupička.

zdroj: Firewalk