Říjnové recenze na Games.cz: Hororové návraty a jedna desítka

Podzimní herní sezóna se rozjela na plné obrátky a říjen přinesl pestrou paletu novinek, od akčních stříleček přes strategie po čerstvou porci hororových zážitků. Zatímco PC hráči se mohou těšit z bezchybného portu Ragnaröku, sportovní nadšenci ocení vylepšené taktické možnosti v EA Sports FC 25. Remake Silent Hill 2 přináší nostalgii v moderním kabátě, zatímco Halls of Torment nabízí zábavný únik v rázu nového žánru vycházejícího z Vampire Survivors. Ať už hledáte párty zábavu s Jamboree, nebo přemýšlivou taktiku v Tactical Breach Wizards, říjen má pro každého něco.

„Kéž by po technické stránce takhle vypadaly všechny porty her na PC. Ragnarök na počítači běží skvěle, nepadá, nabízí veškerý obsah, který původní hra obdržela po vydání, a přináší pár malých, ale příjemných novinek. Palec nahoru,“ chválí ve své recenzi Jan Slavík.

zdroj: Sony

„Spousta menších vylepšení, revitalizovaná kariéra trenéra, nebývale promakané taktické možnosti, solidní nový herní režim. EA Sports FC 25 má na hřišti jako obvykle svoje rezervy, ale jinak je další ročník až nad očekávání povedený,“ kvituje novinky v letošní iteraci kopané Václav Pecháček.

zdroj: Electronic Arts

„Fantastické ztvárnění legendárního hororu. Silent Hill 2 vypadá nadpozemsky, zní pekelně, zachovává si atmosféru hustou jako mlha i přes větší příklon k akčnosti. Bloober Team ale hlavně remakem ukázal, že chápe odkaz a poselství originálu, a i když jde o poměrně jinou hru než před dvaceti lety, je té původní přesto velmi věrná,“ vynáší remake do nebes Jakub Malchárek.

zdroj: Konami

„Halls of Torment jsou návykový a zábavný bullet heaven, který sice nedělá nic extrémně nového a má pomalejší rozjezd, ale zase odmění skvělou atmosférou, hromadou možností, jak si uzpůsobit hru i samotné herní styly postav. Předměty jsou zábavnou inovací a časem přichází minimalizování náhody, které vám umožní se postavit nejtěžším výzvám s ideálním buildem. Navíc je každá aréna unikátní a jednotliví hrdinové díky svým základním vlastnostem vyžadují specifický přístup. Zkrátka a dobře další kvalitní žánrovka,“ soudí o mixu Vampire Survivors a prvního Diabla Michal Krupička.

zdroj: Chasing Carrots

„Nový Until Dawn přináší vizuální vylepšení a pár nových scén, ale v jádru zůstává stejnou hrou jako původní verze z roku 2015. Nestabilních 30 FPS a vysoká cena činí tento upgrade těžko ospravedlnitelným, zvláště pokud už hru vlastníte. Pokud se neřadíte ke skalním nadšencům nebo nečekáte na slevu, doporučuji spíše sáhnout po původní verzi,“ hodnotí další moderní hororovou předělávku Šárka Tmějová.

zdroj: Ballistic Moon

„The War Within je velmi solidní rozšíření, které nabízí tradiční porci nového obsahu stejně jako očekávanou porci novinek. Především systémy propojující celý účet a umožňující bezstarostné hraní altů jsou velmi vítanou změnou. Delves baví, raidy a dungeony fungují. Na kompletní zhodnocení je tradičně brzo, ale to nebrání skutečnosti, že The War Within stojí za doporučení a hraní,“ říká o novém datadisku Pavel Skoták.

zdroj: Activision Blizzard

„Pokud máte extrémní hlad po ‚caesarovských' budovatelských strategiích, Citadelum vás na pár hodin určitě zabaví. Víc, než krátké odreagování v něm ale nehledejte. Na to je hra příliš plytká a nedotažená,“ nemaže se s římskou strategií Jakub Malchárek.

zdroj: Abylight Studios

„Kvark je obstojná střílečka, která se hlavně dobře hraje. I když v druhém ze tří aktů trochu ztrácí dech, ke konci ho zase chytí hlavně díky změně z klaustrofobických podzemních komplexů na lokace na povrchu. Jen škoda, že pořádně neumí využít dobového zasazení a snaží se být vtipná, což jí naprosto nejde,“ hodnotí tuzemský boomer shooter Michal Krupička.

zdroj: Perun Creative

„Unknown 9 ukazuje potenciál, ke kterému se ale nikdy nepřiblíží. Samolibě se topí v plochém příběhu, konstantní souboje jsou příšerné, mechanika posednutí nepřátel zase příliš jednoduchá a nevyužitá, plížení jsme viděli ve stovkách podobných her. Zajímavý svět nikdy nepoznáte důvěrněji, i když se vám ho herci snaží prodat, seč můžou,“ neskrývá znechucení Jakub Malchárek.

zdroj: Reflector Entertainment

„Jedno z nejlepších JRPG za poslední roky. Povedený příběh, propracovaný svět a do detailu vycizelovaný soubojový systém vytváří velice návykovou substanci, která vás přiměje přemýšlet v boji i mimo něj.“ velebí nové japonské RPG Aleš Smutný.

zdroj: Atlus

„Solidní rozšíření, které přináší krásný nový region, nového hrdinu i příjemné změny a zajímavé novinky. Příběhově však vyznívá naprázdno, vyloženě svěžího obsahu nabízí vzhledem ke své cenovce spíše pomálu a po technické stránce nemá úplně čistý štít,“ soudí dodatek k Diablu IV Jan Slavík.

zdroj: Blizzard Entertainment

„Rozšíření plné nových možností a způsobů, jak hrát – a ty způsoby jsou navíc velmi propracované a povětšinou zábavné. Celé nové startovní datum je třešnička na dobře upečeném dortu,“ chválí ve své recenzi Václav Pecháček.

zdroj: Paradox Interactive

„Skvělá párty s řadou módů, které by měly oslovit většinu publika. A pokud to některé nezvládnou, je tady pořád drtivá spousta obsahu, který to zvládne. Na minihry se můžete vždycky spolehnout a pokud tedy hledáte hru na párty nebo pro celou rodinu, Jamboree je sázka na jistotu,“ tleská nové párty hře Aleš Smutný.

zdroj: Nintendo

„Brilantně napsaná, vtipná, s podmanivým příběhem a fantastickým světem. Tactical Breach Wizards je úžasná tahovka, která vás bez jakéhokoliv natláku okamžitě zabaví a kombinuje to nejlepší, co žánr může nabídnout,“ vynáší taktickou strategii do nebes Jakub Malchárek.

zdroj: Archiv

„Obyčejné, šablonovité MMORPG s minimem inspirace, vlastních nápadů nebo žánrových inovací. Pokud trpíte akutní nouzí a jste schopni tolerovat agresivní monetizaci, můžete ho zkusit – mechanicky funguje vcelku dobře a navíc je v základu zdarma. Připravte se však na nedostatek obsahu a neodbytný pocit, že už jste něco podobného stokrát hráli,“ neskrývá zklamání Jan Slavík.

zdroj: NCSoft

„Nové Call of Duty se povedlo. Kampaň je delší, mise rozmanitější a často přinášejí víc volnosti a několik možností řešení. Škoda jen, že tvůrci trochu nezvládli příběh a museli do něj cpát halucinace a další nesmysly. Multiplayer sice moc novinek nepřináší, ale jde o dobře odladěnou, léta prověřenou klasiku. Navíc se tvůrcům povedlo dobře implementovat nové možnosti pohybu, který působí svěže. Návrat zombie módu je dalším důvodem, proč Black Ops 6 zabaví na dlouhé večery. Jde o díl, kterému delší vývojový cyklus prospěl. Jen od hry nečekejte něco jiného, než je – další Call of Duty.“ říká mírně překvapeně Michal Krupička.

zdroj: Activision

„Střílečka, která neobjevuje R’lyeh. Forgive Me Father 2 uchvátí nekonečnou akcí, fantastickým vizuálem, špičkovým metalovým soundtrackem a skvěle staromilskou hratelností. Občas se trochu zamotná v level designu a ve vlastním příběhu, ale pořád jde o parádní, svižný boomer shooter, u kterého se bezvadně odreagujete,“ chválí novou lovecraftovskou střílečku Jakub Malchárek.

zdroj: Byte Barrel

„Life is Strange: Double Exposure nabízí zajímavý koncept dvojí reality, kde díky střídání rovin přichází s neotřelými herními mechanismy. Návrat Max Caulfield a atmosférického univerzitního prostředí fanoušky série jistě potěší, ale chybí větší svoboda rozhodování a skutečný dopad voleb. I když příběh udrží napětí až do konce, nepřekračuje stín originálu, a nejen finální rozhodnutí zanechává pocit promarněné šance,“ soudí ve své recenzi Šárka Tmějová.

zdroj: Deck Nine