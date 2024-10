Unknown 9: Awakening – recenze akční adventury, která měla skončit v zapomnění

Potud ještě v pořádku

Návaly hněvu

Příběh ceny nevyhraje

Blbě se to hraje, vypadá to jako hra z PlayStationu 3, jede to hrozně. Co má Unknown 9 v kapse dál? Co třeba nějakou zajímavou hratelnost a využití Záhybu? Ne, třikrát se podíváte do ošklivé kontrastní nazelenalé dimenze, která je přímým průchodem z bodu A do bodu B. Nějakou originální pasáž? Ha, ve hře je dokonce turret section, kde zpoza mířidel stacionárního těžkého kulometu sestřelujete letadla... design, který jsem naposledy viděl někdy v roce 2014.

zdroj: Bandai Namco