„Překvapilo nás, jak málo hráčů chtělo bojovat proti sobě,“ říká Pete Hines o Falloutu 76

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Fallout 76 byl pro Bethesdu výstřelem vedle nejen množstvím bugů a nedodělků. Její viceprezident Pete Hines se teď v rozhovoru pro USGamer nechal slyšet, že vývojáře překvapil nezájem komunity o PvP – mnohem víc prý hráče lákala vzájemná spolupráce. O nějakou tu nápravu napáchaných škod se teď pokusí přídavek Wastelanders, který přidá lidská NPC, rozhovory, dialogy a singleplayerové instance, zkrátka všechno to, co hráče Falloutu doopravdy zajímá.

Pro kované fanoušky RPG série bylo oznámení multiplayerové odbočky Fallout 76 překvapením, už v té době ani zdaleka tak pozitivním, jak by si Bethesda nejspíš přála. Když totiž sérii postavenou na příběhu a postapokalyptické pustině oberete o většinu vyprávění, zbyde vám… jen ta pustina.

Pokusu o masivně multiplayerové RPG navíc nepomohlo ani to, že bylo dost rozbité, prolezlé mikrotransakcemi a nakonec okořeněné předraženým modelem předplatného, ale to je druhá věc.

Pete Hines, seniorní viceprezident pro marketing a komunikaci, teď v rozhovoru přiznal, že tým hodně špatně odhadl své publikum. „Když to vezmu kolem a kolem, vždycky jsme chtěli něco zkusit, počkat na reakce hráčů a podle toho věci upravit. Například jsme byli hodně překvapení, jak málo hráčů se chtělo účastnit PvP a namísto toho radši spolupracovalo v rámci PvE. Málo jich chtělo měřit síly v duelech. Tedy ano, tací hráči existují, ale je jich mnohem méně, než jsme mysleli,“ říká Hines.

Bethesda plány na bezplatný dodatek Fallout 76: Wastelanders nicméně dokazuje, že neodchází od započaté práce a snaží se ji vylepšit dle hráčských ohlasů. V tomto případě se tedy nabízí rčení „příliš málo, příliš pozdě“, protože od oznámení na loňské E3 na dodatek hráči čekají už skoro rok.

Přídavek mluvících NPC a singleplayerových instancí podle Hinese není zdaleka posledním vylepšením, které se pro Fallout 76 chystá. Naopak by pro multiplayerové RPG mělo být pouhým začátkem nové kapitoly a pokračující podpory: „Jdeme do toho naplno. Tým udělal plno práce na systému levelů, aby fungoval s Wastelanders, a chtějí na něm stavět i obsah do budoucna, v letošním a příštím roce i těch dalších.“

Hines se sice o nějaký konkrétní plán nepodělil, hrubé obrysy ale prý existují. Údajně se nám brzy ukážou v roadmapě. Zatím vám bude muset stačit vydání dodatku Wastelanders, který vychází zdarma pro všechny hráče na PC, PlayStation 4 a Xbox One 7. dubna.

Ve stejný den Fallout 76 konečně dorazí také na Steam, přestože i tam bude vyžadovat klienta od Bethesdy.