Porazíte Trumpa, nebo mu pomůžete zvítězit? Zkuste The Political Machine 2020

Windows

- Téma autor: Václav Pecháček

Volby amerického prezidenta. Za fanatické pozornosti médií se v debatách, na Twitteru i v reklamním prostoru utkávají kandidáti na nejprestižnější zaměstnání světa a vzniká tak jeden z největších spektáklů dnešní doby. Díky nové hře můžete do tohohle vlaku obtížně splnitelných slibů, zavádějících argumentů a podpásových urážek sami naskočit.

Zrovna v noci na dnešek si milovníci americké politické scény mohli užít tzv. Super Tuesday, kdy o svém preferovaném kandidátovi na post prezidenta rozhodovalo hned 14 států. Na republikánské straně je kandidát jasný, bude jím současný prezident Donald Trump. Ovšem u demokratů to vypadá na dlouhou bitvu mezi Berniem Sandersem a Joem Bidenem.

Ale co kdyby do nominace rázně zasáhl Peter Novak, syn imigrantů z Českých Budějovic, který svou kampaň staví na zákazu té odporné dešťové vody, které Američané říkají pivo? Tedy, takhle detailní politické návrhy vám The Political Machine 2020 simulovat nedovolí, ale rozhodně si v ní můžete vytvořit vlastního kandidáta a vydat se vstříc slávě.

Anebo, to je také možnost, se ujmete jednoho ze skutečných amerických politiků se všemi jeho slabinami a silnými stránkami. Jeden může být velice inteligentní, ale líný a bez charismatu, jiný zase pomalu neumí číst, ale nadbytek energie mu umožňuje skákat od jednoho setkání s voliči k druhému a u toho ještě vydělávat peníze od sponzorů.

Právě fundraising bude jednou z klíčových součástí každé kampaně, protože v Americe se prostě bez peněz nikam nedostanete. Nekonečný rozpočet vám vítězství nezajistí (jak se dost drsně přesvědčil Mike Bloomberg), ale zdravou zásobu zelených dolárků prostě potřebujete, abyste mohli platit zaměstnance, rozesílat reklamy a tak dále.

Samozřejmě si vyberete ideologii, kterou budete vyznávat – to vám zaručí podporu různých sekcí elektorátu a nenávist ideových oponentů. A když bude potřeba některého soupeře zdiskreditovat, tak přece není nic snazšího než si najmout nějakého toho spin doktora.

Čekají vás interview v médiích. V průběhu kampaně musíte reagovat na náhlé události – třeba smrtící hurikán či odhalený sexuální poměr (zkuste si tipnout, co z toho je pro politika větší bolehlav). Budete se snažit přesvědčit potenciální voliče, aby k volbám přišli. A na konci se možná zabydlíte v tom nejbělejším domě od dob Barunky Panklové.

The Political Machine 2020 si můžete koupit na Steamu za 15 dolarů. Ovšem než se poženete do koupě, přečtěte si uživatelské recenze, které nejsou zrovna přívětivé – hráči titulu vyčítají například přílišnou jednoduchost a malé množství dostupných kandidátů Demokratické strany. V tomto ohledu ovšem s vývojáři soucítím, protože kandidátů za oslíka bylo letos opravdu požehnaně.