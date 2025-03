Pod radarem: Skuteční lovci nacistů, drogoví dealeři, druhá světová s mechy i poklidný úklid vod

29. 3. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Nordhold – Roguelite obrana severské osady s pořádnou variabilitou

Nordhold nám chce dokázat, že když roguelite žánr spojí síly s žánrem tower defense, vznikne kombinace hodná valhallských hodovních síní. Seveřané vám ochotně svěří do rukou osud své osady, kterou si postupně vymazlujete – stavíte nové budovy produkující nejrůznější komodity, aby se ekonomika usedlosti pořádně hýbala.

Jenže ne každý s vaší prosperitou souhlasí, proto musíte na hexové mapce protkané cestami vztyčovat nejrůznější věže, které vám pomohou zbavit se každého tvora dřív, než začne „klepat“ na brány vaší pevnosti.

S tímto úkolem vám rovněž pomohou hrdinové, nalezené relikvie, naučená kouzla i více než 100 nejroztodivnějších upgradů, které mají za úkol udržet vaší zvědavost napříč všemi pokusy dostat se do vytoužené Valhally.

Steam – 500 korun

Schedule I – Extrémně kladně hodnocený simulátor dealera drog

Existují hry, které si rodiče mohou pochvalovat pro jejich vzdělávací prvky, a pak existují hry jako Schedule I, u jejichž hraní své potomky pravděpodobně nechcete načapat. V podivně nazvaném titulu se totiž stanete drogovým dealerem, který hodlá z ničeho vybudovat impérium, za které by se nestyděl ani Pablo Escobar.

Takže budete kupovat budovy, v nichž rozjedete produkci nejrůznějších návykových látek a rozhodně se nezastavíte u marihuany, kde byste ještě mohli argumentovat: „Ale vždyť to dělám čistě pro lékařské účely!“ Kdepak, stránka hry na Steamu přímo varuje před přítomností drog, které vycházejí z reálných substancí. A lidem se to zjevně líbí.

Vizuální stránka vás asi jen těžko uchvátí, takže neskutečných 98 % kladných recenzí z celkových 13 tisíc nám víc než naznačuje, že herní složka Schedule I bude stát vážně za to. A to budete vedle řízení vlastního nekalého kšeftu řešit i policii a konkurenční gangy, což se neobejde bez přestřelek. A jako takový bonus na konec si to celé můžete dát v online kooperaci. Schedule I zůstane v předběžném přístupu odhadem 2 roky.

Steam – 150 korun Demo k dispozici

Spilled! – Zenový úklid znečištěných vod, který skutečně pomáhá

Na konci roku 2022 začala vývojářka Lente pracovat na malé hře s velkým posláním. Ve Spilled! totiž brázdíte vody se svou malou lodičkou s jediným úkolem – vyčistit je od olejových skvrn i odpadků a zachránit u toho zvířata.

Sama Lente na podobné lodi vyloženě žije a z každého prodaného kusu své první komerční hry hodlá poslat zhruba 2 koruny na charitu ochraňující velryby a delfíny.

Hra jako taková je opravdu kratičká, na pouhou hodinku, během níž ale stihnete vyčistit několik postupně se zvětšujících oblastí, najít 16 zvířat „do sbírky“ a vylepšit si svoji bárku, aby si lépe poradila s větším odpadem. Spilled! je zkrátka esencí toho milého, čím mohou indie hry být.

Steam – 150 korun Demo k dispozici

Grit and Valor - 1949 – Druhá světová válka s mechy v realtimových diorámách

Realtimová strategie Grit and Valor - 1949 nám s pomocí dieselpunku ukazuje, jak by mohla vypadat druhá světová válka, kdyby ještě pár let pokračovala. Jedná se vlastně o stejnou premisu jako ve světě 1920+ a z něj vzešlé hry Iron Harvest, v níž se po bojištích první světové války procházejí mechové.

Právě o chodících bojových strojích je i Grit and Valor - 1949, která se ale místo rozsáhlých map hraje na jednotlivých, kompaktních diorámách. Na takto malém bojišti je ještě klíčovější využívat terén ve svůj prospěch a zajistit si co nejvíc válečné kořisti.

Hra je totiž roguelite, kdy se snažíte dostat skrz Evropu až do srdce Nového Německa, odpálit tam EMP bombu a tím jednou provždy vypnout německou mašinérii. Postupně si tedy vylepšujete jak své mechy, tak i jejich piloty, a pokud selžete, musíte se na cestu vydat zase od jejího počátku.

Steam – 500 korun PlayStation 5, Xbox Series – později

The Darkest Files – Historií inspirované vyšetřování nacistických zločinců

The Darkest Files je hra, která by klidně mohla vyjít pod hlavičkou českých Charles Games. Věnuje se období po druhé světové válce a realistickou cestou zpracovává skutečný kus historie. Píše se rok 1956 a coby prokurátorka Esther Katz pracujete pro legendárního Fritze Bauera, který po válce dělal vše pro to, aby válečné zločiny nacistů nebyly přehlížené a viníci byli náležitě potrestaní.

V rámci nádherné cell-shadové grafiky vás čeká velmi tíživé vyšetřování, jehož cílem je odhalit ty největší šmejdy druhé světové války, kteří si klidně a s hlavou vztyčenou kráčí mezi námi a dělají, jako by se historie vůbec nestala.

Budete se snažit rozklíčovat, zda vám vyslýchaní říkají pravdu, mlží či vyloženě lžou a u soudu budete muset použít správné argumenty a důkazy, abyste dostali skutečné vrahy na lopatky. Něco takového se samozřejmě neobejde bez několika různých konců, ale ani bez odhalování minulosti a rodinných vztahů samotné Esther.

Steam – 500 korun Demoverze k dispozici

Mother Machine – Kooperativní plošinovka od tvůrců Curious Expedition

Studio Maschinen-Mensch se po sérii Curious Expeditions vydává docela jinou cestou. Mother Machine je totiž akční plošinovka odehrávající se v krásných mimozemských jeskyních, které nemusíte procházet sami, ale klidně až ve čtyřech hráčích.

Jednotlivé jeskyně jsou procedurálně generované, takže gaučová zábava nikdy nemusí skončit. Vedle objevování všech zákoutí jednotlivých biomů, plnění úkolů a překonávání překážek vás čeká i vylepšování vašeho gremlina skrze mutace.

Hra vychází rovnou i s prvním DLC, které je ale pro všechny, kdo si ji pořídí do 9. dubna, přiložené zdarma. Podíváte se v něm do dalšího jeskynního systému, kde na vás čekají noví nepřátelé i s bossem, a svou příšerku si vytuníte mutacemi navíc.

Steam – 375 korun

Your House – Gamebook, puzzly a jeden velmi tajemný dům

Kdybyste v den dosažení své dospělosti byli vyloučení ze školy, přítel by vás podvedl s vaší nejlepší kamarádkou a k tomu všemu by vás ještě srazilo auto, možná byste stejně jako Debbie neváhali a popadli klíč, který vám anonymně přišel poštou a vydali se na přiloženou adresu.

Tam na vás čeká tajemný dům, inspirovaný skutečnou budovou na Manhattanu, který je obestřený tajemstvím. Jeho místnosti se neustále mění, jsou plné puzzlů, ale také čtení, protože Your House je kombinací logické adventury s gamebookem.

V rámci příběhu budete odkrývat srdceryvné příběhy obyvatel domu, které se mají dotýkat otázek identity, mateřství a ceny za svobodu. Vše je navíc podané nádherným komiksovým stylem a nemusíte u toho sedět u počítače, ale klidně si dobrodružstvím projít třeba z pohodlí gauče s mobilem v ruce.

Steam – 250 korun Android, iOS – Zdarma Demo k dispozici

Once Upon A Tile – Myší dungeon crawler s příchutí Dorfromantiku

Once Upon A Tile je roztomilé dobrodružství několika myšek, které si musí najít cestu spletitými dungeon, či spíše levitujícími plošinami. Celé to má jen jeden nezanedbatelný háček – pohyb myšího hrdiny nemáte plně ve svých rukách.

Má totiž svojí hlavu a jde si slepě za nosem tou nejkratší možnou cestou. Vy jste ale architekt, který mu tu cestu staví před čumáčkem, a je tedy na vás, co přesně mu dáte do cesty.

Bude to nějaké monstrum? Past? Nebo snad poklad? Hra je procedurálně generovaná, obsahuje prvky roguelite žánru a nechybí jí ani kompletně nadabovaný příběh.