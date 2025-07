Pod radarem: Časovaná diablovka, vězeňské RPG, pulpová adventura i vlčí dobrodružství

26. 7. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

The King is Watching – Braňte království, v němž makají jen ti pod dohledem krále

zdroj: tinyBuild

Mohla by to být docela obyčejná tower defense hra, kdyby v ní na vše nemusel dohlížet sám král. V The King is Watching se snažíte ubránit své království, na jehož hradby neustále dorážejí lstiví rytíři, bandité, ale také nejrůznější bájné bytosti včetně draků.

Za tímto účelem za svými hradbami farmaříte, abyste uživili obyvatele a těžíte zdroje, aby se ozubená kola výroby otáčela a vyzbrojovala vaši obranu. Jenže to má jeden titulní háček – král se dívá a když se dívá, musí se makat. Jinými slovy tam, kam jeho oko nedohlédne, je od práce klid.

V praxi to značí velmi zajímavý systém, kdy váš královský pohled reprezentuje tetrisový tvar, který umístíte kamkoliv do svého království a jen v jeho vymezení se těží, zpracovává, pěstuje a prostě pracuje.

Musíte tak neustále volit, kdo a kde bude aktivní. Samozřejmostí je možnost svůj zrak rozšířit, stejně jako můžete počítat s tím, že prohrajete a v duchu roguelite her se trvale vylepšíte, abyste ten příští hrad zvládli bránit o něco déle.

Steam – 370 korun Demo k dispozici

Wheel World – Cyklistické závodění v otevřeném světě s fajnovou hudbou

zdroj: Annapurna Interactive

Ne, Wheel World není žádný vyzyvatel cyklo simulátorů a nesnaží se vám ukázat, jaké to je zajet si Tour de France. Tohle je místy poklidná, jindy vzrušující projížďka po otevřeném světě plném tajemství.

Světě, který má jaksepatří skončit a kdo ho může zachránit? Přece vy! A jak? No, údajně postačí jezdit na kole… Jistě, z příběhového hlediska bude lepší se nad tím moc nepozastavovat. Ale z toho herního se těšte nejen na bezstarostnou projížďku po barvitém světě, ale i frenetické závody s místními.

Vaše kolo nezůstane beze změny a možnosti jeho úprav jsou jak logické, tak i zcela bláznivé, kdy si místo běžného sedla můžete osedlat třeba umělého koně… Navíc vám k tomu bude hrát parádní hudba od Italians Do It Better, kterou si třeba sami pustíte do uší, až na vlastní pěst vyrazíte na kole do naší krásné přírody.

WolfQuest: Anniversary Edition – Legendární naučná vlčí hra v remaku

zdroj: eduweb

Je to už 20 let, co se ve studiu Eduweb zrodila myšlenka na vytvoření hry WolfQuest s pořádně naučným charakterem. Hra, v níž si zahrajete za vlka a na vlastní srst tak zjistíte, co život takové šelmy vlastně obnáší.

Na hře se v průběhu let neustále pracovalo, přidával se obsah ať už zdarma, nebo skrze rozšíření a obecně se vyvíjela. Nyní tu máme její vrcholovou, výroční edici, v níž prošlo modernizací snad úplně vše včetně grafického kabátku.

WolfQuest je simulace přežití, kde se musíte naučit ulovit si potravu ve světě, který ctí pravidla dne, noci, ročních období a jejich vlivu na chování býložravých i masožravých zvířat. Až to zvládnete, namluvíte si partnerku/partnera a založíte vlastní smečku. Té by se hodilo zajistit nějaké to doupě a udržet si od teritoria konkurenční smečky.

Pak už vás čeká starání se o vlastní mláďata a jejich učení se vlčím obvyklostem. Nechybí realistický způsob komunikace pomocí různých zvuků i možnost vytvořit si vlastního vlka v editoru, přičemž vaši potomci uvěřitelně podědí vzhled svých rodičů. Kupujte teď, protože z kraje srpna je v plánu trvalé zvýšení ceny.

Steam – 480 korun 5. srpna se cena zvedne na 625 korun.

Grimshire – Neskrývaná inspirace ve Stardew Valley

zdroj: Acute Owl Studio

Izolovaná horská vesnice Grimshire se stává vaším novým domovem. Shodou okolností je tu opuštěná farma, která si přímo říká o oživení, zvelebení a přilehlá zpustošená políčka se už nemohou dočkat, až se na nich zazelenají první plodiny.

Naplňte své sklady jídlem před hrozícím morem a využijte mnohé metody k prodloužení trvanlivosti potravin. Zdejší vody nabízejí spoustu ryb k ulovení, zatímco lesy jsou příležitostí k ochočení „dobytka“ a zajištění přísunu dalších poživatin.

A nesmíme zapomínat na vesničany, s nimiž se můžete spřátelit a na výzkum, který vám odemkne nové farmařící procesy. Ano, Grimshire vypadá až moc jako Stardew Valley (vždyť je tu i kutání horniny v dolech!), ale zdá se, že přichází i s několika svými nápady rozšiřujícími jednu z nejlepších her vůbec. A to si jistou pozornost zaslouží.

Steam – 360 korun V předběžném přístupu odhadem alespoň na 1 rok

Hell Clock – Komiksová diablovka inspirovaná brazilskou válečnou historií

zdroj: Mad Mushroom

Koncem 19. století si Brazílie prošla velice krvavým konfliktem, kdy se nově založená vesnice Canudos vzepřela změně režimu na Brazilskou republiku. Konflikt si vyžádal 25 tisíc životů a studiu Rogue Snail posloužil jako podklad akčnímu fantasy RPG Hell Clock.

Jedná se tedy o diablovku jak se sluší a patří. Spousta lootu, hordy nepřátel, přehršel schopností, nekonečné opakování kampaně… Tím zajímavějším zde je postupné a dobrovolné sestupování do nižších pater pekla.

Každý sestup samozřejmě znamená potkávání mocnějších nepřátel, ale zároveň zisk nových požehnání, která jsou tematicky zabarvená do alternativních cest skutečně proběhlé historie.

A proč je sestupování dobrovolné? Protože na celou hru máte jen 7 minut, po nichž nastává konec a možnost trvalých vylepšení, takže je jen na vás, jak tento omezený čas využijete, tedy zda pořádně prozkoumáte jedno patro, nebo více, ale jen lehce. Nechybí tu jak hardcore mód, tak i režim relaxu, kde vás časový stres nebude obtěžovat.

Steam – 480 korun

The Drifter – Nový král klasických adventur inspirovaný mistry hororu

zdroj: Powerhoof

The Drifter je nejnovější z klasických point-and-click adventur, která způsobuje podobnou senzaci jako svého času Thimbleweed Park. Jedná se o pulpový thriller v retro hávu, který se atmosférou přiznaně blíží takovým mistrům napětí, jakými jsou King či Carpenter.

Ve hře prožijete mrazivý příběh nešťastníka Micka Cartera, který se stal svědkem děsivé vraždy, načež mu šli po krku hypermoderní vojáci, aby nakonec skončil na dně vodní nádrže. Jenže nezemřel, byl mu dán nový život, v němž je obviněn z vraždy, jíž byl svědkem.

Budete rozplétat síť konspirací velkých korporací, vypořádávat se s vlastní minulostí, řešit to něco, co vás pronásleduje ze záhrobí a další parádní háčky, které budou jedině podpořené přirozenými puzzly, jež vás nemají zdržovat od příběhu.

Tvůrci totiž vyzdvihují především neskutečné tempo, kdy se nad ničím nepozastavujete a konzumujete jeden zvrat za druhým. A protože z více než 500 recenzí je 97 % kladných, máme co do činění s opravdovým klenotem minimálně ve svém žánru.

Steam – 480 korun

Back to the Dawn – Plná verze skvělého RPG z prostředí věznice

zdroj: Spiral Up Games

Přestože Back to the Dawn na první pohled může vypadat jako další Escapist, pravdou je, že i když se i tady pokoušíte utéct z vězení, jedná se více o příběhově velmi bohaté RPGčko. Příběhy tu jsou vlastně dva, každý lákající na 20 hodin zábavy.

Můžete hrát buď za novináře, který až moc šťoural a byl odklizen do vězení s maximální ostrahou, z níž se pokusíte prchnout za pomoci svého advokáta, který venku hledá důkazy. Nebo se zhostíte role tajného agenta, který byl do vězení úmyslně nasazen. V obou případech musíte využít jednu z mnoha cest k útěku a zabránit tak jiným vězňům ve zničení celého města.

Budete plnit vězeňské rutiny, stejně jako se jim vyhýbat ve snaze pohnout s útěkem. Spřátelíte se s některým z gangů a odhalíte minulosti téměř 50 prokreslených trestanců. Samozřejmostí je vývoj vaší postavy, přehršel rozhodnutí a spousta důvodů hrát tuhle skvělou hru opakovaně.