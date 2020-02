Ondřej Stráský na mistrovství světa v Magicu neuspěl. Naprosto ho chápu

Windows

KOMENTÁŘ - Téma autor: Václav Pecháček

O víkendu v havajském Honolulu proběhla nejprestižnější akce roku pro hráče Magic: The Gathering – mistrovství světa, kde se o titul utkalo 16 nejlepších hráčů planety. Mezi soutěžícími se objevil i Čech, veterán Magicu Ondřej Stráský, který ovšem na vytoužené první místo nedosáhl. Díky speciálnímu eventu v Magic: The Gathering Arena s ním zcela soucítím.

V Magic: The Gathering Arena jste se během víkendu mohli zúčastnit unikátního eventu (a stále ještě chvíli můžete – končí až dnes ve 20:00). Hráči dostali na výběr z 16 balíčků, které si s sebou na mistrovství přivezli všemožní mistři Magicu, a hráli proti ostatním, i když v jednodušším formátu na jeden vítězný místo turnajových tří.

Já jsem si pochopitelně jakožto správný magický patriot vybral Stráského modrobílý kontrolní balíček. Jeho plán? Counterspelly zastavit všechno, co se oponent pokusí vyložit, a když už se mu to podaří, aspoň všechno zničit plošnou destrukcí či extrémně efektivními kartami jako Elspeth Conquers Death. No a jako finální zabiják se nad bojištěm zlověstně vznáší téměř neporazitelný Dream Trawler.

Zní to jako solidní plán, který perfektně využívá několik nejmocnějších karet nové edice Theros: Beyond Death, ale propána, v praxi to pro mě bylo absolutní peklo. Na tři vítězství, která byla potřeba pro získání hlavní ceny eventu, jsem potřeboval strašlivých 15 zápasů.

Připadalo mi, že mě poráží úplně všechno. Červené aggro mě umlátilo malými potvorami vyzbrojenými Embercleavem a podpořenými Torbranem, než jsem stačil pořádně zareagovat. V případě Jeskai Fires jsem byl nucený odpovídat na rané hrozby a pak neměl dostatek zdrojů na vyřešení Fires of Invention. Temur Reclamation mě umlátil čirou manovou převahou. Věřil bych si na Glogowského kočičky, ale ty jsem samozřejmě nepotkal ani jednou.

Stráský se možná cítil trochu podobně, protože se bohužel neprobojoval ani do poslední dvanáctky. (Mimochodem, závěrečné momenty jeho posledního zápasu proti Thoralfu Severinovi opravdu stojí za zhlédnutí, pokud chcete vidět, jak někdo může vyhrát tím, že si zcounteruje svoje vlastní kouzlo.)

Samozřejmě nechci srovnávat plácanou v Areně s nesmírně náročnými zápasy pod obrovským tlakem, které proběhly na mistrovství, ale i tak – kvůli své zkušenosti z arénového eventu jsem si uměl frustraci některých konkrétních momentů, když člověk třeba zcounteruje přesně to, co neměl, a pod rukama mu proklouzne Wilderness Reclamation, živě představit.

„No jo, špatný balíček!“ dalo by se pokrčit rameny. „Ostatní to zkrátka měli lépe sestavené.“ Chvíli jsem si to myslel taky, než se stalo něco podivuhodného: mistrem světa se po nesmírně vzrušujícím finálovém klání stal Paulo Vitor Damo da Rosa. Hádejte, jaký balíček si na mistrovství přivezl. Nachlup stejný jako ten, který sestavil Stráský.

Věřili byste, že když jsem si v Areně vybral da Rosův balíček, úplně stejný jako Ondřejův, jen s odlišným jménem, zničehonic jsem vyhrál tři zápasy po sobě? Nejspíš ne. Já sám bych byl k takovému prohlášení poněkud skeptický, kdybych nebyl jeho přímým a jediným svědkem (tedy pokud nepočítám své tři nešťastné protivníky). Najednou to chodilo. Najednou soupeři neměli žádnou odpověď na moje létající sfingy a archony. Najednou to bylo jednoduché.

Štěstěna je vrtkavou vládkyní všech karetních her, což samozřejmě platí i o Magicu. Občas vám přijde moc landů, občas žádné. Občas uděláte v klíčový moment klíčovou chybu. A občas si karetní bůh zřejmě prostě řekne, že mistrovství světa už dlouho nevyhrál žádný Brazilec.