Nintendu se začínají mikrotransakce líbit, přesto v Animal Crossing není ani jedna

Nintendo začíná přicházet mikrotransakcím na chuť, přesto se u Animal Crossing: New Horizons drželo na uzdě. Přitom byste pro dodatečné poplatky mohli jen těžko hledat vhodnější hru, než je simulátor čekání křížený s prvky The Sims a farmaření.

Naivní začátky

Pamatujete na mobilní začátky Nintenda? Super Mario Run vyběhl na trh s velkou parádou, jen aby se svým obchodním modelem narazil. Krátká možnost hru zadarmo ochutnat nestačila a kdo chtěl celou porci, musel vysolit příliš vysokou částku. Alespoň na mobilní poměry. Pak jste sice měli celou hru bez reklam a jakýchkoliv háčků, ale to se hráčům nelíbilo. A Nintendu nakonec taky ne.

Vývojářům se tenhle přístup neosvědčil, a tak se začali přizpůsobovat tomu, co si žádá trh. Jinými slovy tomu, co chtějí sami hráči. Už tak silně mikrotransakční Fire Emblem Heroes vyfasoval svůj vlastní subscription pass (10 dolarů měsíčně) a za zmínku stojí především Mario Kart Tour. Tam vás měsíční předplatné vyjde na pět dolarů. Třešničkou na dortu je pak služba Pokémon Home s možností platit prémiovou verzi za 3 dolary měsíčně.

Za podobné peníze můžete mít nejen Apple Arcade a Google Play Pass, ale taky hromadu her na PC. Nintendo se prostě na mobilech přestalo stydět, jde do toho naplno a žádá po hráčích nemalé částky. A očividně se mu to vyplácí.

Jakkoliv si na mikrotransakce a předplatné některé skupiny hráčů stěžují, realita je neúprosná: masy za ně utrácejí ve velkém. Výsledek? O obchodním modelu Super Mario Run mluví Nintendo jako o zklamání, zatímco Mario Kart Tour a Fire Emblem si nemůže vynachválit.

Nintendo tak najednou vidí, co hráči chtějí, a bohužel to má k onomu rovnému a přímočarému přístupu, o jaký se ve svých mobilních začátcích pokoušelo, docela daleko. O to víc teď Animal Crossing: New Horizons překvapuje.

Kdo si počká…

U nedávných her od Nintenda nedávaly mikrotransakce či předplatné valný smysl, ale Animal Crossing? Ten je mikrotransakcím přece šitý na míru! Tvůrci ho mohli prošpikovat platbami skrz naskrz a nikdo by asi ani nemrkl. Naopak, v dnešní době a v kontextu spousty ostatních her by to vlastně působilo přirozeně.

V nedávném komentáři jsem se pozastavil nad tím, jak v Animal Crossing trvají některé věci hrozně dlouhou dobu. Něco vám může zabrat pár hodin, něco i několik dnů reálného času. Z mobilních her dobře známé urychlovače času či stavění si o svoji účast přímo říkají, nemluvě o nepřeberných možnostech dekorací domu, zahrady, nástrojů, nábytku, hudby, oblečků a tak dále, a tak dále.

Animal Crossing by byl v rukou třeba takové EA miktrotransakčním peklem. Místo toho jsme tu ale jako v nebi. V nebi, kde si musíme všechno odpracovat, kde se maká a čeká, ale přesto, nebo právě proto, v nebi.

Neposkvrněná

Díky absenci mikrotransakcí a předplatného si Animal Crossing drží punc neposkvrněné hry. Titulu, kde si to všechno musíte opravdu zasloužit, hezky si na to počkat. Ne koupit. I kdyby to měly být jen „blbé barvičky“ pro batoh vaší postavy.

Všechno musíte najít, zpracovat, vyrobit a upravit, ručně a hlavně pomalu. A co dělat, když už jste třeba vytěžili všechno kamení? Holt musíte počkat na zítřek a teprve pak si vytěžit další várku. Ano, některé činnosti tu jsou rutina. Zatím jsem ale nenarazil na nic, co by nebylo příjemné, uspokojující a čeho bych nechtěl víc.

Do budoucna zadarmo?

On nějaký ten placený obsah jednou možná přijde, ale v nejbližší době to nebude. Nintendo už stihlo oznámit hned dva bezplatné eventy: aktuální velikonoční Bunny Day, dostupný od 1. do 12. dubna, a následující Earth Day, prý i s novými funkcemi. Obojí bude pro všechny majitele hry zadarmo.

Nintendo sice na mobilech předvádí všelijaké mikrotransakční podivnosti a leckdy to opravdu nevypadá moc hezky, za sympatický přístup k Animal Crossing: New Horizons mu ale patří moje vřelé díky a zasloužené poplácání po hřbetu za to, že odolalo pokušení.