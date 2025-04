LEVEL #342: Co byste (ne)měli minout podle Daniela Vávry

5. 4. 2025 8:45 | Téma | autor: Inzerce

RADAR VE ZNAMENÍ DEM

Pravidelný jarní SteamFest s sebou přinesl spoustu titulů, na které jsme se rozhodli v Levelu podívat. Začínáme nicméně oznámením a ukázkou připravovaného českého krokovacího dungeonu Paper Dungeon od Nikoly Bornové. Nikola popisuje Paper Dungeon jako konglomerát Wizardry, Dungeon Master a Legend of Grimrock. A z toho, co jsme viděli a hráli, to odpovídá. Působí jako poctivá pevnost plná pastí. Dabing i ozvučení zaujmou už na začátku a je vidět, že si Nikola dává záležet na tom, aby určité scény měly silný dopad na hráče. Přehlídka dalších titulů vás pak snad dostatečně navnadí, protože je na co se těšit.

JÁMA PEKEL DANA VÁVRY

Dan Vávra se ve svém pravidelném komentáři tentokrát ohlíží za herními a dalšími popkulturními událostmi roku 2024. Jeho Good, Bad and Ugly vypichuje to nejzajímavější, co Danovi prošlo pod rukama, nebo co naopak s čistým svědomím odložil na hromádku titulů, o které není příliš důvodů jevit hlubší zájem.

ROZHOVOR: GLEN SHOFIELD

V herním průmyslu se pohybuje přes tři dekády a za tu dobu za sebou zanechal řadu titulů, které se zapsaly do herní mapy. Milovníci temných sci-fi hororů znají Glena Schoefielda jako autora Dead Space i jejího duchovního pokračovatele The Callisto Protocol. V poslední dekádě se věnoval rozvoji masově populární střílečky Call of Duty – přitom začínal u panenky Barbie. O svých plánech na další velkou hru si s ním Jonáš Kříž povídal na konferenci Games Developers Session v pražském Kongresovém centru.

LOKALIZACE NEZNAMENÁ JEN PŘEKLAD

O profesionální lokalizaci videoher už pár řádků nejen v časopisu LEVEL padlo. Většinou se věnovaly překladatelské stránce lokalizace či celkovému procesu. Když se o lokalizaci píše mimo papírová média, klade se důraz spíše na to, kolik se přeložilo slov, v jaké kvalitě, kdo překládal a jak, případně jaké se řešily překladatelské oříšky a kolik to celé stálo. Jenže to je jenom vršek lokalizačního ledovce, který odkrývá v hlavním tématu čísla Vojta Schubert z Context Heroes.

CIVILIZATION VII: REVOLUCE, KTEROU JSME NECHTĚLI

Legendární „ještě jeden tah“ asi narazil na svoje vlastní limity. Sedmý díl byl fanoušky série hladově vyhlížen i přes to, že pátý a šestý díl se stále těší velké oblibě. Za dobu vývoje sedmičky vyšlo hned několik konkurentů CIVky, kteří se pokusili tradiční formulku nějakým způsobem ozvláštnit, a jak se zdá, Firaxis si z nich vzal asi to nejméně funkční. Jak to ale celé dopadlo se dočtete ve velké recenzi Václava Skotáka.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ DAYZ

Před dvanácti lety došlo hned ke dvěma důležitým videoherním událostem, které měly výrazný vliv zejména na tuzemské, ale i na zahraniční hráče. Jednou z nich bylo oficiální vydání DayZ, tehdy ještě jako modu pro Arma 2, na Steamu. Ten vyšel 21. února 2013 a čekala ho dlouhá trnitá, ale neskutečně zábavná cesta. A druhou bylo vydání zrestartovaného Levelu s číslem 231, který s novými majiteli a novým formátem vyšel v červnu 2013 s DayZ na obálce. K fenoménu DayZ se vrací Michal Zoubek, který si povídal přímo s lidmi z pražského týmu majícího hru na starost.

DOBRÉ TUTORIÁLY NEEXISTUJÍ

S každou novou hrou se dostáváme do neznámého světa a ocitáme se v situacích, ve kterých jsme nikdy nebyli. Potřebujeme se naučit, jak převádět pohyby joysticků, klikání myší a mačkání tlačítek nebo kláves do akce na obrazovce. A potřebuje nás to naučit hra samotná, protože papírovým manuálům odzvonilo. Na vývojářských studiích tak leží nelehký úkol. Musí vymyslet, jak nováčky i hardcore hráče uvést do nového světa, mechanik, loru a postav přímo ve hře. Ideálně zábavně a tak, aby to souviselo s příběhem. Dobré tutoriály působí organicky a přirozeně se prolínají do herního zážitku. Problematiku současných tutoriálů rozebírá Anna Kučerová.

PŘÍLIŠ MNOHO TYCOONŮ

Aktuální budovatelská strategie Two Point Museum zaujala svým originálním zasazením a svěží hratelností, která kombinuje zavedené prvky žánru s novými nápady a laskavým humorem. Mohlo by se zdát, že vzhledem k množství titulů, u kterých na digitálních distribučních platformách najdeme štítek „S budováním města“, nepůjde o výjimku. Jenže při důslednější analýze současné nabídky na poli budovatelských a manažerských her můžeme zjistit, že situace je mnohem složitější. Detaily se dočtete v článku Ondry Kocha.

DÍLNA: ZDENĚK A FRANTIŠEK ZÁHOROVI

„Prostě to musíme dodělat a jít tvořit dál, protože tvorba je žití a žití je bytí,” píše ve svém komentáři Zdeněk Záhora. Ten se kromě pedagogiky a mentoringu věnuje se svým bratrem Františkem také hudbě a v neposlední řadě i vývoji her – přesněji jejich Pushmanii. Ta je původně založena na Františkově desítky let starém konceptu napsaném ještě v programovacím jazyce QBasic. Jednotlivé herní mapy a kolekce map propojuje příběh o dvou bratrech, kteří milují hry, filmy a hudbu. Vidíte podobnost? Víc se dočtete v textu Honzy Horčíka.

TRAGICKÝ POHLED DO SOFTWAROVÉHO ZÁHROBÍ

Na první pohled se zdá, že se softwarem je to jednodušší než s hardwarem: hardware může selhat, ale software si prostě přemigrujete na nový počítač. Pravý opak je pravdou, protože software zastarává tak rychle, že si toho v moderním systému automatických updatů ani nevšimnete. Teprve s větším odstupem času s úžasem zjistíte, že jste přišli o celé pluginy, programy nebo schopnost otevřít celé třídy souborů. Michal Rybka se ve svém textu probírá nejen historií softwaru, ale také problémy, které provázejí jeho stárnutí.

V UNITY JE SÍLA

Nepříjemná doba v herním průmyslu se netýká pouze studií, která vytvářejí hry, ale i těch, která jim přináší vývojářské nástroje v podobě herních enginů. Například právě taková společnost Unity Technologies se svým enginem Unity nedávno zažila krizi, která silně otřásla jejich pozicí na trhu. Do své obchodní taktiky začlenila kontroverzní systém poplatků Unity Runtime Fee, za kterými stál tehdejší CEO John Riccitiello. O tom, jak se Unity v současnosti daří píše ve svém textu Michal Zoubek.

