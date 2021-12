LEVEL #316: Roadtrip po mexicku

18. 12. 2021 10:26 | Téma | autor: Inzerce

Mexiko. To nejsou jen drogové kartely nebo pozůstatky Aztécké a Mayské civilizace. Nádherná krajina se stala hlavním aktérem nového dílu série Forza Horizon, který si dojel pro obálku, recenzi a esej o virtuálním fotografování od Honzy Olejníka. LEVEL #316, který zakončil rok úspěšnou kampaní na Startovači a pustil se do práce na archivaci celé pětadvacetileté historie, toho v posledním čísle neikonického roku 2021 nabízí mnohem víc. Podívejte se na naše interní tipy.

Nadšení a námaha – Praděd herního vývoje

Tradiční komentář Jarka Koláře se z velké části věnuje rušení rozjetých projektů a skutečnosti, že dřív vycházely hry i proto, že jednoduše nebyly žádné jiné. Nebo lepší. Jarek zmiňuje i sví vlastní díla, jako Tajemství Oslího ostrova nebo 7 dní a 7 nocí, v tuzemsku kultovní adventury, které utvářely tvář celého českého herního průmyslu. Dojde ale také na střet autorských vizí, bitvy mezi vývojáři a vydavateli. Velmi konkrétní komentář se bude hodit nejenom začínajícím herním vývojářům, ale i veteránům. Připomenout si chyby, které dělají pořád dokola, neuškodí.

Rozhovor – John Pleasance

Finanční šéf Commodoru a Amigy se rozpovídal o tom, jak šla celá slavná značka ke dnu. Ne v jedné chvíli, ale postupně. Jde o velmi zajímavý pohled člověka, který má v hlavě spoustu insider informací, a byl u skonu kultovní značky až do samotného konce.

Hrátky s Matrixem – Morpheus zemřel už dávno a Neo cheatuje

Matrix sourozenců Wachovských byl přelomovým dílem a dost možná prvním universem, které překračovalo hranice filmové zábavy. Tedy dávno před příchodem Marvel Cinematic Universe. Právě prolnutí světů zábavy, které společně mohly budovat odkaz padajícího zeleného kódu a bullet time, se rozebírá v tematickém článku Honza Olejník a vzdává tak hold sérii, o které po letošním dílu Matrix tematickém a technologickém demu pro Xbox a PlayStation ještě určitě uslyšíme.

Age of Empires IV – Strategický darwinismus

Přežije nejsilnější? Strategická série Age of Empires dokazuje, že ano. Zatímco RTS žánr už spíš nepatří do mainstreamu, tato série si stále drží svoji popularitu a čtvrtý díl zkouší do zajetých kolejí hodit několik nových výhybek, především pak asymetricky nadesignované hratelné národy. Není to ale málo? Nad problematikou vývoje a pokroku v rámci série se v eseji a recenzi zamýšlí Michal Vojkůvka.

Forza Horizon V – Za krásami virtuálních světů

Foto režimy ve hrách by se daly považovat za svůj vlastní svébytný žánr, a v současné herní produkci nenajdeme lepší demonstraci toho, co je možné s herní fotografií provádět, než v případě Formy Horizon V. Právě ta nejen skvěle zpracovává foto režim, ale obohacuje jím efektivně i hratelnost, která je na pořizování fotek a odemykání vozidel úzce navázána. Honza Olejník se věnuje nejenom kladům, ale i záporům podobných režimů, které při pořizování fotek stále ještě narážejí na technologické limity.

Digitálním rentiérem snadno a rychle – Blockchain a NTF sní o nové herní ekonomice

Tři písmenka stačí k tomu, aby se svět začal dělit na znepřátelené tábory. Nadšence a skeptiky. Ty, kteří otevírají své brány nejistým novotám, a druhé, kteří drží nejistou budoucnost pěkně venku na mrazu. O možnosti vydělávat peníze prostřednictvím non-fungible tokenů jsme už v Levelu psali v kontextu titulu Axie Infinity, bratříčka Pokémonům založeného na blockchainu. Rozebrat problematiku virtuálního vlastnictví se snaží trojice autorů ve složení Ondřej Paška, Ondřej Trhoň a Petr Houška.

Prodat či neprodat - Výhody a nevýhody odprodeje vlastního studia

Máte firmu? A prodali byste ji? Za jakých podmínek a za kolik? V technologickém odvětví jde skoro o trend, kdy jedni zakládají nové společnosti a startupy a dříve či později si nechají svůj nápad odkoupit velkou společností – většinou kvůli zisku. K celé problematice odprodeje vlastního herního studia se vyjadřuje Raphael van Lierop, zakladatel a majitel herního studia Hinterland. Jaká jsou tedy úskalí a výhody? A jak je na tom český herní průmysl se vstupem zahraničního kapitálu? O tom všem píše ve svém textu Ondřej Koch.

Football Manager - Hra, která bere ztečí svět nehráčů

Trénovat umíme všichni, u televize nebo v hospodě. Stačí sledovat obrazovku a radit hráčům, jak mají do míče správně kopnout. Ale kolik podobných trenérů má ve skutečnosti za sebou desítky nebo stovky hodin ve Football Manager? Tento herní fenomén už dávno překročil hranici klasických nadšenců do fotbalu a nabízí neuvěřitelně komplexní herní zážitek, který má na svět nejen virtuálního fotbalu větší dopad, než by se mohlo zdát. Více se dočtete v textu Vaška Pecháčka a v recenzi nejnovějšího dílu od gaučového trenéra Petra Poláčka.

Laralyn McWilliams – Jak hořet, ale nevyhořet

Syndrom vyhoření provází všechny profese, nejen ty kreativní. Ale právě o vyhoření v kreativním odvětví se rozpovídala veteránka herního průmyslu Laralyn McWilliams na GDC a rovnou se při hledání řešení a obranných mechanismů rozhodla využít i svůj diplom ze studií psychologie. O problematice “kultury tiché vytrvalosti”, indikátorech vyhoření i způsobech, jak s tímto stavem bojovat a jak mu předcházet, píše Honza Horčík.

O myších a kuličkách – Počítačová myš, dříve doplněk, dnes nezbytnost

Karpální tunel na pravé či levé, takzvané myšovací, ruce jsme si začali pořádně budovat až v devadesátých letech, kdy se kuličkové myši začaly stávat nedílnou součástí výbavy našich domácností. Na cestu za historií myší, do doslova dřevních dob, vás ve své historické exkurzi bere Martin Žemlička, v jehož textu najdete povídání o některých slavných kouscích i bizarních experimentech českého Svazarmu.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Stalker 2 a Total War: Warhammer III. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

