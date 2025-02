Lednové recenze na Games.cz: Pomalý start roku

3. 2. 2025 10:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

První měsíc roku 2025 startuje pozvolna a my jej využili převážně k recenzování některých restů z konce loňska. Vyšla třeba spousta portů PS5 her na PC, které máme zatím stále v recenzentské dílně. I tak se mezi lednovými kousky našly takové hry, které stojí za vaši pozornost. Ať už se jedná o postapo tankovou akci, kreativní střílečku v otevřeném světě, nebo o temnou 2D soulslike se zvířátky.

„Velice povedená tanková akce v krásných kulisách podivné apokalypsy. Dobře kombinuje adventurní i bojové prvky. Pochvalu zaslouží i audiovizuální zpracování. Tankové bitvy by měly o pořádný kus atmosféry méně, kdyby střelba a poškození nezněly tak dobře. Hlavní výtka patří mechanicky slabším soubojům s bossy a slabšímu konci hry,“ soudí ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Alpha Channel Inc.

„Echo Point Nova vás nechá si v otevřeném světě hrát podle vašich pravidel. Překvapí jak skvělou zvukovou stránkou, skvělým pohybem, zábavnou střelbou, tak i tím, jak skvěle fungují dohromady a neplýtvají vaším časem. Neztrácí dech a bude vás bavit jako málokterá jiná střílečka, díky spojení zdánlivě nesourodých prvků, které tvoří unikátní, zábavný mix,“ jásá nadšením Michal Krupička.

zdroj: Greylock Studio

„Tribe Nation má solidní základ dobré roguelike strategie, ale sama si pod sebou podřezává větev. Malé mapy i počet jednotek zamezují pořádnému taktizování, největší překážkou je ovšem přílišný vliv náhody. Když se aspoň trochu daří, jde o zábavnou a originální jednohubku s povedeným vizuálem, jindy ale budete mít pocit, že celé tažení není ukázkou vašich strategických dovedností, ale pouhou sérií hodů mincí,“ neskrývá rozlazení Michal Krupička.

zdroj: Random Worlds

„Evoluce před revolucí. Tails of Iron 2: Whiskers of Winter nevymýšlí divoké novoty, ale s pečlivostí rozvíjí to, co představil první díl. Dvojka je proto bohatší, důkladnější i různorodější. Stále má však pár hříchů, které tuhle dřevorytovou perokresbu ve stylu Myší hlídky dělí od pomyslného herního panteonu. Je to ovšem jen o kousek,“ píše ve své recenzi Ondřej Partl.

zdroj: Odd Bug Studio

„Age of Darkness zabaví ve výpravné kampani a nezklame ani svou páteří tvořenou survival módem. Budete budovat, posílat jednotky na smrt a užívat si každou další poraženou hordu, která se rozbije o vaše pečlivě vybudované zdi. I když vám hra nedá nic zadarmo, nemusíte se bát, že byste nevěděli, proč vaše snahy selhaly a do další bitvy proti silám zla nešli o něco schopnější,“ říká o zajímavé survival strategii Michal Krupička.

zdroj: PlaySide