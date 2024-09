Jaké hry vyjdou v září?

2. 9. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Léto se chýlí ke konci, ale nemusíme zoufat, protože s krátícími se dny bude více času na všechny skvělé hry, které se na nás chystají. Herní kalendář se opět plní zajímavými kousky. Tento měsíc se můžeme těšit na několik velkých AAA titulů, které mají potenciál stát se hity sezóny. Čeká nás Warhammer 40,000: Space Marine 2, Test Drive Unlimited, nová Zelda, strategická Ara či PC verze God of War Ragnarök. Seznam titulů a zástupců žánrů je vyčerpávající.

3. 9. Harry Potter: Quidditch Champions (PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4, Xbox One)

Harry Potter: Quidditch Champions je multiplayerová sportovní hra zasazená do magického světa čar a kouzel, která se zaměřuje na ikonický kouzelnický sport: Famfrpál. Unbroken Studios se rozhodli přenést napínavé a rychlé zápasy na košťatech do virtuálního světa, kde se můžete stát součástí svého oblíbeného famfrpálového týmu. Budete mít možnost ujmout se všech tradičních postů, tedy chytače, střelce, odrážeče i brankáře, přičemž každá role vyžaduje trochu jiný přístup a dovednosti.

zdroj: Warner Bros.

3. 9. The Casting of Frank Stone (PC, PS5, Xbox Series)

Příběhový horor ze světa Dying Light od tvůrců Until Dawn nás zavede do malého městečka Cedar Hills v 80. letech. Čtveřice mladých filmařů se vydává do opuštěné slévárny natočit dokumentární film o sadistických vraždách šíleného maniaka Franka Stonea. Stejně jako v předchozích titulech studia i tady na vás budou čekat nelehká rozhodnutí, která zásadně ovlivní děj hry i to, které z postav přežijí. Autoři ze Supermassive Games se dušují, že jde o jejich zatím nejbrutálnější a nejděsivější hru.

zdroj: Behaviour Interactive

Remake spin-offu Age of Empires, který nás před více než dvaceti lety vzal na výpravu do světa mýtů a bájí. Čtveřice asymetrických národů změří v kultovní strategii své síly, ke slovu přijdou i mýtické jednotky a božské schopnosti bohatého panteonu Řeků, Egypťanů, Seveřanů a Atlanťanů.

Jakub už Age of Mythology: Retold recenzoval a nezdráhal se sáhnout po druhém nejvyšším hodnocení. „Fantastický remake skvělé strategie, ve které si to vyříkávají sami bohové. Age of Mythology: Retold parádně vypadá, přichází se spoustou novinek, které hru dělají zábavnější než kdy dřív, a hlavně ukazují, že některé hry prostě nestárnou,“ míní.

zdroj: World's Edge

Robůtek Astro se vrací v plnohodnotné skákačce, která vzdává poctu ikonickým hrám a postavám z modré stáje PlayStationu. Kromě kouzelné grafiky na nás čekají kreativní výzvy i nebývalé zapojení funkcí ovladače DualSense. Zavítáme do 80 levelů, které se rozpínají v 6 galaxiích a na 50 tematických planetách. Hravá hříčka vás nechá obléct kostýmy maskotů her od Sony, stejně jako objevit desítky sesbíratelných předmětů spojených s bohatou historií PlayStationu.

zdroj: foto: Sony Playstation

Poručík Titus se vrací v brutální rubačce Space Marine 2, aby zatnul tipec Tyranidům a hordám Chaosu. V čele tria Ultramariňáků se vydá na trojici planet bránit Impérium proti hrozbám Xenosu a bohů Ničivých sil. Kromě epického příběhu se dočkáme i PvE a PvP multiplayeru, kde si můžete stvořit vlastního mariňáka. Na výběr bude ze spousty barevných schémat a ikonografie známých kapitul Adeptus Astartes.

zdroj: Focus Home Interactive

Populární automatizatiční hra Satisfactory po pěti letech opouští předběžný přístup a vychází v plné verzi. O novinkách, které verze 1.0 bude obsahovat, toho zatím moc nevíme, dočkat se ale máme například příběhového režimu. Ve hře se ujímáte role inženýra vyslaného na cizí planetu, jehož úkolem je vybudovat a optimalizovat rozsáhlý průmyslový komplex.

zdroj: Coffee Stain Studios

12. 9. Test Drive Unlimited Solar Crown (PC, PS5, Xbox Series)

Nejnovější díl v dlouholeté sérii závodních her Test Drive přináší otevřený svět plný rychlých aut, luxusu a napětí. Hlavním lákadlem je detailně zpracovaný otevřený svět, který je inspirovaný skutečnými lokacemi. Ocitnete se ve virtuální verzi Hongkongu, kde budete moct volně prozkoumávat jeho ulice, hory i pobřeží za volantem těch nejexkluzivnějších vozů a účastnit se různých typů závodů za jednu ze dvou soupeřících frakcí. Těšit se můžete na realistickou grafiku, propracovanou fyziku vozidel i možnost upravovat auta do nejmenších detailů.

zdroj: Nacon

S ročním odstupem se na PC podívá šestnáctý díl legendární série JRPG Final Fantasy. Svět Valisthea je rozdělen mezi několik mocných království, jež soupeří o kontrolu nad magickými krystaly. Ujmete se Clivea Rosfielda, mladého šlechtice, jehož osud je spojen s tajemnými silami zvanými Eikoni, což jsou božské bytosti s obrovskou mocí. Příběh je plný politických intrik, epických bitev a osobních tragédií, což vytváří poutavou a emocionálně nabitou atmosféru, která je pro sérii typická.

zdroj: PlayStation

17. 9. The Plucky Squire (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Inovativní akční adventura od studia All Possible Futures přináší jedinečnou kombinaci herních stylů a vizuálního zpracování. Zahrajete si za statečného panoše jménem Jot, který žije v kouzelném světě dětské knížky. Dobrodružství začíná ve dvourozměrném prostoru knihy, Jot ale dokáže ze stránek překročit do reálného světa a v ten moment se z 2D skákčky stane trojrozměrná akční adventura. Každá úroveň nabízí něco nového, ať už jde o skákání, boj, řešení hádanek, nebo prozkoumávání různorodých světů.

zdroj: Devolver

Závěr Kratovy severské ságy se podívá na PC. Port skvělé akční adventury dostane moderní péči, kterou byste o vysokorozpočtového titulu na počítačích čekali. Konkrétně tedy odemčený framerate a rozlišení 4K, podporu pokročilé technologie upscalingu, včetně Nvidia RTX DLSS, AMD FSR a Intel XeSS, které umožní vyšší grafické nastavení a výstupní rozlišení. A nebude chybět ani podpora ultraširokoúhlých obrazovek, na kterých umožní hrát s poměrem stran 21:9 a 32:9.

Hned při vydání bude God of War Ragnarök na PC obsahovat všechny aktualizace a režim New Game+. Samozřejmostí je pak i režim Valhalla, který se do verze pro PS5 dostal výrazně později, ale na PC bude přítomen od začátku.

zdroj: PlayStation

S ambiciózní soulsovkou se pokusí prorazit nezávislé studio Jyamma Games. Enotria je zasazena do světa inspirovaného italskou kulturou a folklórem, kde budete bojovat proti temným silám, jež proměnily kdysi živý a radostný svět v pochmurné a zlomené místo. Jak je pro soulsovky zvykem, čekají nás souboje plné výzev, poměrně originálně ale tentokrát v boji bude hrát klíčovou roli hudba a zpěv.

zdroj: Jyamma Games

Frostpunk 2 je pokračováním úspěšné survival strategie od polského studia 11 bit studios. Odehrává se třicet let po událostech původního Frostpunku, v postapokalyptickém světě, kde se lidstvo stále potýká s extrémními mrazy a bojuje o přežití. Tentokrát bude čelit nejen krutým podmínkám, ale i novým morálním dilematům a společenským konfliktům, které vznikají při snaze vybudovat a udržet civilizaci. Zatímco v prvním díle se hráči spoléhali na uhlí, v druhém díle se do popředí dostává ropa, která slibuje nový začátek, ale zároveň přináší další rizika a těžká rozhodnutí. zdroj: 11 Bit Studios

Z trůnu krále 4X tahových strategií se Civilizaci pokusí sesadit Ara: History Untold, nadcházející strategická hra od studia Oxide Games, která přináší nový pohled na budování civilizace a průběh dějin. Stanete se vůdci a vůdkyněmi své vlastní civilizace a povedete ji od raných počátků až po vrcholné období. Na rozdíl od tradičních historických strategií, Ara: History Untold nabízí alternativní dějiny, kde každé rozhodnutí může vést k jinému vývoji světa. Své civilizace tak můžete postupně formovat a prozkoumávat nové možnosti v oblasti politiky, kultury a technologií.

zdroj: Xbox Games Studios

V nové Zeldě budeme konečně hrát za titulární princeznu. Hyrule v Echoes of Wisdom opět hrozí nebezpečí a poddaní, včetně Linka, se octnou uvězněni v podivných portálech. Je na panovnici, aby celé království zachránila - tentokrát jí k tomu nebude sloužit Master Sword, ale magická hůl. Nečekejte další moderní variaci na Breath of the Wild nebo Tears of the Kingdom, Echoes of Wisdom se vrací k tradičnější podobě a do značné míry připomíná třeba remake The Legend of Zelda: Link's Awakening z roku 2019. Pomocí hole může princezna vyvolávat ozvěny předmětů, ale i monster a pomáhat si tak k řešení hádanek a v soubojích.

zdroj: Nintendo

27. 9. EA Sports FC 25 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Další rok znamená taky další ne-Fifu, EA Sports FC 25. Virtuální fotbal slibuje zase posun k lepší grafice a vylepšeným herním režimům, stejně jako aktualizované soupisky světových špiček kopané. Jednou z nejvýznamnějších změn v EA Sports FC 25 má letos být větší důraz na komunitu a její zapojení do vývoje hry. Počítejte také s pravidelnými aktualizacemi a eventy, které reflektují skutečné fotbalové dění, stejně jako s každoroční stálicí v podobě Ultimate Teamu.

zdroj: Electronic Arts

30. 9. Silence of the Siren (PC, předběžný přístup)

Sci-fi verze Heroesů, tak by se dala shrnout tahovka Silence of the Siren od pražského studia Oxymoron Games. V souhvězdí Sirény se mezi sebou mydlí o nadvládu pět frakcí, například vesmírní krtci a fanatičtí hmyzáci. Jinak tady najdete všechny důvěrně známé prvky: Vylepšování hrdiny, nákup roztodivných jednotek, souboje na hexovém bojišti a vylepšování stylizovaných hradů.

Strategie nestaví jen na nostalgii stařičkých Heroes, ale přichází s dostatkem vlastní invence i zajímavým zasazením a rukopisem. Bude zajímavé sledovat, jestli a jak se tuzemskému týmu podaří zapsat do žánru, ve kterém vychází titulů jako šafránu a málokterý se dokáže byť jen přiblížit k 25 let staré legendě Heroes of Might and Magic III.

zdroj: Oxymoron Games