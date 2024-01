Jaké hry vyjdou v lednu?

3. 1. 2024 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Nabitý rok 2023 máme za sebou, spousta z nás má ještě spoustu restů, a tak může být potěšující, že první hry roku 2024 začnou vycházet až v druhé půli ledna. A byť to bude pomalejší start, tak už v prvním měsíci roku nebude nouze o velké kousky. Vrátí se oblíbená adventura, na kterou se trochu zapomenulo, masivní JRPG i budovatelská strategie o výstavbě válečné nemocnice.

11.1. War Hospital (PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5)

Budovatelský simulátor prvoválečné polní nemocnice nebude v žádném případě humorný tycoon v duchu MASHe. V plátěných stanech budete bojovat nejen o zdraví a život vojáků, ale vaše rozhodnutí ovlivní i vnímání společnosti válečných veteránů a válkou začleňování válkou zubožených duší do společnosti.

zdroj: Movie Games

V první válce zůstaneme i se hrou All Quiet in the Trenches. Jde o velmi zajímavou tahovou strategii, která je zasazená do 1. světové války. Klade důraz na správu tábora a vaší skupiny vojáků, kde balancujete na hraně jejich zhroucení při velmi náročných morálních volbách.

zdroj: Totally Not Aliens

18. 1. Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Zatímco nového velkého Prince se asi hned tak nedočkáme a oznámený remake Sands of Time je docela problémovým projektem, tak fanoušci legendárního parkouristy úplně neostrouhají a dočkají se takového pomyslného návratu ke kořenům, jelikož letošní novinka The Lost Crown je plošinovka, navíc soudě dle Pavlových dojmů velmi povedená .

zdroj: Ubisoft

18. 1. Turnip Boy Robs A Bank (PC, Xbox Series X/S, Xbox One)

Po daňovém úniku si roztomilý tuřínek myslí na přepadení banky ve světě ovládaném zeleninou. První hra byla docela fajn a ta druhá slibuje – už vzhledem k zápletce – větší akci. Tak snad to bude ještě lepší.

zdroj: Snoozy Kazoo

Pokračování The Last of Us nevyšlo zas tak dávno, ale dodatečnou péči využívající PlayStation 5 si rozhodně zaslouží. Kromě vyššího rozlišení a snímků za vteřinu se podíváte i do nových úrovnía a zahrajete si dokonce akční roguelike mód No Return.

zdroj: Naughty Dog

Graven je další z řady retro stříleček, která se hlásí k odkazu Hexen 2. Láká na rozlehlé lokace, ponurou atmosféru, pasti, hádanky a samozřejmě spoustu bojů. Hra s vydáním opustí po víc než dvou letech předběžný přístup, v němž dokázala od téměř 600 hráčů nakumulovat hodnocení 68 %.

zdroj: 1C

26. 1. Like a Dragon: Infinite Wealth (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Po letech se na nás valí další díl v hlavní sérii Yakuzy/Like a Dragon, který má být dle slov vývojářů tou největší hrou, jakou kdy vytvořili. Ostatně vedle všemožných vedlejších aktivit tolik ikonických pro tuto sérii tu tentokrát budete spravovat a rozšiřovat i svůj vlastní ostrov…

zdroj: Sega

26. 1. Tekken 8 (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Nakonec tu máme i něco pro milovníky bojovek – dlouho očekávaný osmý díl legendárního Tekkenu. Těšte se na 32 bojovníků i nový režim Arcade Quest, který bude takovým milostným dopisem arkádovým automatům.

zdroj: Bandai Namco