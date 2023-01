Jaké hry vyjdou v lednu?

3. 1. 2023 14:40 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Poslední měsíc roku 2022 se nesl v duchu poměrně příjemných překvapení, jelikož se během něho na vrchol sil vrátila série Need For Speed a příznivci komiksové stáje Marvel se zase mohli vydat do novinky studia Firaxis, Midnight Suns, která kombinovala povedené tahové souboje s příchutí sérií Persona a The Sims.

Každopádně již je takovou tradicí, že začátek dalšího roku bývá z herního hlediska poněkud klidnější. Avšak to neznamená, že by během ledna nedorazilo hned několik titulů, které by mohly upoutat vaši pozornost.

Série Fire Emblem je majitelům herních zařízení od Nintenda důvěrně známá a právě ve šlépějích úspěšných minulých dílů se pokusí jít nový kousek s podtitulem Engage. Ten vás přenese do neprozkoumaného světa, kde na vás čekají různé známé postavy a samozřejmě tahové souboje. Tudíž opět zážitek, který by měl vystačit na slušnou řádku hodin.

zdroj: Nintendo

20. 1. Monster Hunter Rise (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

V druhé polovině ledna budou moci zajásat také majitelé konzolí PlayStation a Xbox, jelikož právě na ně se chystá port povedeného lovení příšer v Monster Hunter Rise. Titul původně vyšel na Nintendo Switch už v roce 2021, recenzi si můžete připomenout zde. Ostatní konzolisté se dočkají až nyní, takže už by si měli pomalu začít brousit zbraně a pořádně nakrmit svého Palamuta, ať se jim v okolí vesnice Kamura dobře loví.

Své želízko v ohni má i společnost Square Enix a vývojáři ze studia Luminous Productions. Jedná se o velké akční RPG Forspoken, ze kterého se může stát trochu nenápadný černý kůň první části roku. Každopádně si v něm zahrajte za Freyu Holland, která se dostane do fantasy země Athia, kde se v otevřeném světě utká s temnými silami, s čímž jí vypomohou speciální schopnosti, akční soubojový systém a trocha toho parkouru.

zdroj: Square Enix

27. 1. Dead Space (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Pravděpodobně nejočekávanějším titulem ledna je chystaný remake prvního dílu kultovní hororové série Dead Space. Ten by měl už tak ikonický zážitek převést do modernějšího audiovizuálního kabátce, který snad jenom umocní už tak hutnou atmosféru. Změny nicméně nastanou i v rámci hratelnosti a příběhu, takže uvidíme, jak celý tento projekt vývojářů z Motive dopadne.

zdroj: Electronic Arts

Bláznivá houba SpongeBob se před nějakou dobou objevila v předělávce skákačky SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, která nabízela povedenou rodinou zábavu. The Cosmic Shake je zcela nový duchovní nástupce, v němž se spolu s titulním hrdinou vydáte na cestu skrze sedm tematických světů, kde budete překonávat nepřátele i překážky za pomoci schopností, které vám propůjčí různé obleky. Chybět nebudou ani další známé postavy, a to včetně nafouknutého Patrika.

zdroj: THQ Nordic

31. 1. Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox Series X/S, Xbox One)

Age of Empires II: Definitive Edition jistě není třeba příliš představovat. Povedená vylepšená verze původní hry se těší nemalé oblibě a navíc do ní stále vycházejí další a další rozšíření, a to včetně Dawn of the Dukes, které přidává Poláky a hlavně Čechy. Závěrem ledna si tento strategický klenot vůbec poprvé vyzkouší i hráči na konzolích, respektive na Xboxu One a Xboxu Series X/S. To znamená, že hra nabídne ovládání ušité přímo pro gamepad, doplněné o překopaný tutoriál, upravené uživatelské rozhraní i novou umělou inteligenci, aby se jednalo o zážitek maximálně intuitivní.

zdroj: Archiv

31. 1. Předběžný přístup Inkulinati (PC, Xbox Series X/S, Xbox One)

Koncem měsíce se do předběžného přístupu podívá zajímavá strategie Inkulinati. Ta se z vás pokusí vytvořit mistra živoucího inkoustu. V rámci středověkých rukopisů se vydáte za pomoci kreativity a taktiky bojovat do epických bitev, které budou napínavé, ale hlavně humorné.