Jaké hry vyjdou v červenci?

Červenec značí v herních kalendářích spíš jeden z těch sušších měsíců, kde se studia snaží vyplnit ticho nastalé ticho mezi Summer Game Festem a srpnovým Gamescomem. Měsíc tentokrát začíná dynamickou akcí v podobě Mecha Break, kde se hráči postavíte mimozemské invazi v roli pilota obřího robota. Následně se vrátíme do světa skateboardingu s Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Pro ty, kteří hledají realistické taktické výzvy, je tu konzolová verze Ready Or Not, zatímco fanoušci RPG se mohou těšit na vylepšenou verzi Neverwinter Nights 2.

Během prázdnin se vrátí také RoboCop v Rogue City – Unfinished Business a oblíbený opičák Donkey Kong v Bananza. Shadow Labyrinth nabídne temnou verzi Pac-Mana, jak ho ještě neznáte, zatímco Wuchang: Fallen Feathers vás zavede do mystického světa inspirovaného čínskou historií. Na závěr měsíce se vrátíme do středověkých bitev se Stronghold Crusader: Definitive Edition a prozkoumáme klidný svět hobitů v Tales of the Shire. Rozhodně tedy je na co se těšit.

1. 7. Mecha Break (PC, PS5, Xbox Series)

Mecha Break vás zavede do futuristického světa, kde se lidstvo ocitá na pokraji zkázy. Ujmete se proto role pilota obřího bojového robota a budete v něm čelit hrozbě mimozemské invaze, která ohrožuje samotnou existenci Země. S důrazem na strategické plánování a rychlé reflexy Mecha Break kombinuje intenzivní souboje s možností přizpůsobení a vylepšování svého mecha, což vám umožní vytvořit si unikátní bojový styl.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 se vrací v remaku, který kombinuje nostalgii s moderními prvky pro novou generaci hráčů. Nabízí vylepšenou grafiku a plynulou hratelnost, která vás vtáhne do světa extrémních triků a adrenalinových výzev. Těšit se můžete na ikonické lokace z původních her, pečlivě předělaných tak, aby odpovídaly současným standardům, a zároveň objevovat zcela nové úrovně plné překvapení. S rozšířeným seznamem profesionálních skateboardistů a možností přizpůsobit si vlastní postavu nabídne remake nekonečné možnosti vyřádit se na prkně alespoň virtuálně. Multiplayerové režimy umožňují soutěžit s přáteli nebo se zapojit do globálních žebříčků, a chybět nebude ani bohatý soundtrack, který vás udrží v pohybu.

15. 7. Ready Or Not (PS5, Xbox Series)

Taktická střílečka Ready or Not se po letech na PC vydává i na konzole. Ocitnete se v roli velitele elitního týmu SWAT s důrazem na realistické zpracování a strategické plánování, kdy každý zásah vyžaduje pečlivou přípravu i rychlé rozhodování. Čelíte v nich různorodým scénářům, od záchrany rukojmích po zneškodnění nebezpečných zločinců, které vám umožní zažít adrenalinové momenty, kdy každá chyba může mít fatální následky. S možností kooperativního hraní i multiplayerovými režimy dostává prostor týmová spolupráce i individuální dovednosti, čímž vzniká zajímavý zážitek pro všechny milovníky taktických akcí.

Vylepšená edice klasického RPG z roku 2006 vám umožní se ponořit do světa Dungeons & Dragons s novou úrovní detailů a vylepšení. Remaster od Aspyru slibuje moderní grafiku a optimalizovanou hratelnost, kdy zve na epickou cestu plnou magie, intrik a hrdinských činů. Enhanced Edition nabízí nejen vylepšené vizuální efekty, ale také rozšířené možnosti přizpůsobení postav a nové herní mechanismy, které obohacují původní zážitek, včetně multiplayeru nebo možnosti vytvářet vlastní scénáře.

V novém samostatném rozšíření se opět vydáte do futuristického Detroitu v roli ikonického kyberpolicisty RoboCopa, který ještě nestihl vymýtit všechen zločin. OmniTower je jejich pevnost, násilí jejich jazyk. Postavte se elitním žoldákům, vystoupejte až na vrchol věže a prosazujte zákon uprostřed chaosu!

Připravovaná exkluzivita pro Switch 2 přinese nový pohled na ikonického opičího hrdinu a jeho dobrodružství v džungli. Tentokrát se Donkey Kong vydává na epickou výpravu za zlatými banány a zároveň záchranou svého domova před záhadnou kletbou, která mění jeho přátele na fialové zlouny. Zničitelné prostředí slibuje v kombinaci mlátičky a skákačky zážitek ve stylu Super Mario Odyssey, který budete moct vyzkoušet i v lokální kooperace pro dva, kde se druhý hráč ujme zpěvačky Pauline, propůjčující DK svými popěvky různorodé zvířecí převleky a schopnosti.

18. 7. Shadow Labyrinth (PC, Xbox Series, Switch 2, Switch, PS5)

Temná, atmosférická 2D plošinovka vás zavede do starobylého labyrintu, kde se realita prolíná s nočními můrami. Každý krok ve spletitém podzemí je výzvou, kde se budete muset spoléhat na svou intuici a důvtip, abyste překonali nebezpečné pasti a vyřešili složité hádanky. Netradiční mezižánrová variace na tradičního Pac-Mana vás promění v záhadného Šermíře č. 8, který musí konzumovat a růst, aby splnil přání podivné žluté koule jménem PUCK.

Akční RPG v mystickém světě inspirovaném čínskou historií a folklórem. Příběh se odehrává v období dynastie Ming, kdy se země zmítá v chaosu a tajemná nemoc proměňuje lidi v děsivé bytosti s peřím. Ujmete se titulní Wuchang, odvážné bojovnice, která se vydává na nebezpečnou cestu za odhalením pravdy o této záhadné epidemii a obnovením rovnováhy ve světě. Hra slibuje hluboký příběh plný intrik a morálních dilemat, kde každé rozhodnutí může ovlivnit osud postav i celého světa. S důrazem na detailní soubojový systém, který kombinuje tradiční bojová umění s magickými schopnostmi, a nádhernou vizuální stylizací slibuje Wuchang nezapomenutelný zážitek pro milovníky akčních her a epických příběhů.

24. 7. Killing Floor 3 (PC, Xbox Series, PS5)

Ve třetím díle série vás čeká adrenalinový zážitek v postapokalyptickém světě, kde se lidstvo snaží přežít v boji proti geneticky upraveným monstrům známým jako Zeds. Stanete se členy elitní jednotky, která má za úkol eliminovat tuto hrozbu a obnovit pořádek v chaotickém světě. V kooperativní akci jsou klíčem k úspěchu týmová spolupráce a strategické plánování i bohatý arzenál zbraní a možnost vylepšování postav.

Super Mario Party Jamboree chystá na konec července edici pro Switch 2 s balíkem nových miniher, které využijí možnosti nové konzole - ať už jde o optické senzory v Joy-Conech, díky kterým je můžete používat jako myši, nebo o webkameru. Edice pro NS2 vychází samostatně, tak i ve formě upgradu pro majitele původní hry.

Remaster strategické klasiky vám umožní znovu prožít epické středověké bitvy v srdci křížových výprav, tentokrát s moderními vylepšeními a detailní grafikou. Strategie odehrávající se v nehostinných pouštích Blízkého východu vás opět nechá budovat a spravovat vlastní pevnosti, zatímco čelí náporu nepřátelských armád. Těšit se můžete na vylepšené herní mechanismy, které kombinují klasické prvky s novými strategickými možnostmi, i na rozšířený obsah, který zahrnuje nové kampaně, jednotky a výzvy.

29. 7. Tales of the Shire (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

Připravovaná oddechovka vás zavede do klidného a malebného světa Středozemě, konkrétně do Hobitína, kde si vyzkoušíte každodenní život hobitů s důrazem na pohodu. Budete mít možnost navázat přátelství s obyvateli Hobitína, pěstovat květiny a zeleninu, vařit, objevovat skrytá tajemství a užívat si roztomilou grafiku, která věrně zobrazuje idylický Kraj. Ideální hra pro všechny, kteří hledají únik do světa plného klidu, přátelství a jednoduchých radostí, které hobití život nabízí.

