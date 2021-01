Jak si přesunout dosažený postup do nového Hitmana?

22. 1. 2021 13:00 | Téma | autor: Pavel Makal

Hitman 3 je venku, vy si můžete přečíst naši recenzi, případně se podívat na včerejší GamesPlay a pomalu se začít těšit na LongPlay zabijáckých matadorů Adama a Vaška. Jestli ale patříte mezi příznivce téhle značky, dost možná se sami chystáte pustit do hraní a velmi pravděpodobně vlastníte předchozí díly.

Hitman 3 umožňuje importovat dosažený postup z minulých her, okolo celé situace se ale točila řada zmatků a nejasností. Už v průběhu týdne jsme vás informovali o tom, že systém IO Interactive, který se o migraci savů stará, nedokázal nápor roztoužených hráčů zvládnout. Momentálně už by ale měl být problém vyřešen. Jak tedy své starší hry do Hitmana 3 přesunout?

zdroj: vlastní

Především je zapotřebí zamířit na tuto stránku a vyplnit svůj účet IO Interactive. Následně už stačí jen počkat na potvrzovací zprávu a tím by mělo být vše vyřešeno. Přesunuty budou váš herní profil, dosažená úroveň, dosažený postup ve výzvách a odemčené Mastery levely. Mimo to do nové hry dostanete i převleky z režimu Elusive Target.

Přeneseny naopak nebudou konkrétní uložené pozice, mise tak budete muset začít hezky od začátku, stejně tak jako veškeré Mission Stories a Escalation kontrakty. Pokud s přenesením postupu počítáte, doporučujeme nerozehrávat Hitmana 3 do té doby, než budete mít celý proces za sebou. Přesun totiž zároveň zruší váš dosažený progres v aktuální hře a budete muset začínat pěkně od nuly.