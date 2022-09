Jak hodnotí ve světě – Splatoon 3

9. 9. 2022 15:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Nový díl barevné stříkačky Splatoon je ode dneška na pultech obchodů, od včerejška si můžete přečíst i naši recenzi a jak záhy uvidíte, hodnocení se nijak nevymyká světovému průměru. Splatoon 3 nepřináší žádnou zvláštní revoluci ani závratnou nabídku novinek, vývojáři se mnohem víc zaměřili na vylepšování většiny již zavedených mechanismů a zkvalitňování uživatelského zážitku. Pro fanoušky je tak Splatoon 3 povinností, pokud se vám ale předchozí díly nelíbily, novinka na tom zřejmě nic moc nezmění. Exkluzivita pro Switch má aktuální Metascore 84 bodů.

„Vzhledem k tomu, že Splatoon 3 posiluje téměř vše, co už v sérii bylo, a přidává několik doplňků jako Tableturf Battle, můžeme s jistotou říct, že kouzlo značky stále žije.“

„Díky různým doplňkům do hry pro více hráčů, přepracované struktuře příběhového režimu a novým nápadům, jako je například tříkolová válka Splatfest Turf War, je Splatoon 3 vážně super. Ačkoli bych Splatoon 2 v žádném případě nenazval starým a zkrachovalým, nelze popřít, že Splatoon 3 působí jako nová pecka.“

„Splatoon 3 nevymýšlí kolo a ani to nepotřebuje. Místo toho vylepšuje téměř každý prvek série, někdy malými, ale smysluplnými způsoby. Díky bohatému obsahu, který je k dispozici už při uvedení na trh, a nejméně dvěma letům bezplatného a prémiového obsahu na obzoru je Splatoon 3 zároveň nejlepším a nejslibnějším dílem série.“

„Obě předchozí hry měly překvapivě silnou online nabídku - a je možné, že nedostatek nových nápadů v této třetí hře bude v nadcházejících měsících vyřešen, protože Splatoon 3 samo sebe vnímá jako live service hru. Bez ohledu na to je však Splatoon 3 při vydání definitivní verzí značky - a lze jej velmi snadno doporučit.“

„Díky fantastickému multiplayeru, zlepšením kvality života a skvělému singleplayeru je Splatoon 3 bezpochyby nejlepší hrou v sérii. Nezmění sice názor nikoho, kdo sérii ještě nemiluje, a je to v podstatě jen další Splatoon, ale ať se propadnu, jestli je to špatně.“

„Osmička je menej ako v minulosti a mohla by znamenať, že je hra horšia. Pritom opak je pravdou. Hra je lepšia, zábavnejšia a hlavne OVEĽA bohatšia ako predchádzajúce časti. Problém je v tom, že neprináša nové veci, ktoré by ju od predchodcov odlíšili. Pri hraní tak máte dojem, že hráte to isté, čo ste už hrali pred rokmi. No a to je pocit, ktorý pri hraní zažívať nechcete.“

zdroj: Nintendo