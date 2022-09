Splatoon 3 – recenze skvělé stříkačky pro Switch

8. 9. 2022 18:00 | Recenze | autor: Pavel Makal

Poprvé to Nintendo se značkou Splatoon vyzkoušelo v roce v roce 2015, a i když šlo o zbrusu novou IP na zoufale nepopulární platformě (Wii U je zdaleka nejméně úspěšnou konzolí, kterou japonský výrobce vyslal na svět, svůj domov našla jen u necelých 14 milionů hráčů) nakonec zvládla prodat skoro pět milionů kusů.

O dva roky později už mělo pokračování podstatně lepší pozici, Switch se totiž stal prakticky okamžitým hitem, což prokázaly téměř trojnásobné prodeje. Nyní to Nintendo sází na originální koncept „stříkačky“ potřetí a není mnoho důvodů, aby neuspělo i tentokrát.

Nic moc nového

Hned na začátek je třeba říct, že třetí díl nepůsobí kdovíjak revolučním dojmem a autoři se rozhodně nesnaží kompletně přeměnit celkový zážitek a prvky, které dlouhodobě fungují. Hra je spíše zdařilou evolucí, která vylepšuje celou řadu aspektů a znovu ukazuje, že za barevnou a na první pohled „dětskou“ estetikou, která může řadu dospělých hráčů šmahem odradit, se skrývá originální, skvěle hratelný a obsahem nabušený titul. Tedy jak je u Nintenda zvykem.

Přísné hráče, kteří by po pěti letech chtěli nějakou skutečně výraznou změnu či novinku, ale Splatoon 3 možná zpočátku zklame a nepochybuji o tom, že se částí komunity ponese brblání na motivy „tohle je přeci glorifikovaný datadisk za plnou cenu“. Není to úplně pravda, vývojáři ale svůj čas věnovali spíše ladění již zaběhlých mechanismů, a tak třeba nový režim, jakým byl ve dvojce Salmon Run, tentokrát nenajdete.

Vaše putování hrou začíná okamžikem, kdy si vytvoříte vlastního hrdinu. Můžete se stát buď sépiákem Inklingem, nebo chobotňákem Octolingem. Na výběr je několik variant účesů, ale samotná tvorba postavy není nijak komplexní, na skutečnou fashion dojde později. Kromě toho můžete ještě upravit účes Smallfry, malého parťáka, který vás bude provázet příběhovým režimem. Po krátkém tutorialu, který vám vysvětlí základní zákonitosti pohybu a střelby (tedy spíš stříkání), se vydáváte do Splatsville, nekonečně cool města pro ty nejhustější hlavonožce široko daleko.

Vítejte ve Splatsville

Splatsville funguje jako ústřední hub, ze kterého se vydáváte do jednotlivých herních režimů, ať už jde o singleplayerovou kampaň, multiplayer, nebo novou verzi kooperativního Salmon Runu s přízviskem Next Wave, který byl konečně zbaven otravného omezení z druhého dílu a nefunguje již jen v určených časech.

Najdete tu také novou karetní minihru Table Turf Battle, která je osvěžujícím přídavkem na chvíle, kdy si budete chtít na chvíli odfrknout od klasické hratelnosti. V rámci stolní hry se budete snažit s pomocí kartiček různých tvarů přebarvit co největší plochu, soupeř se vám v tom samozřejmě bude snažit zabránit. Princip je relativně jednoduchý a snadno uchopitelný, a i když kvůli téhle novince Splatoon 3 asi pořizovat ani zapínat nebudete, rozhodně to není jen nějaký laciný přílepek, aby se neřeklo.

zdroj: Nintendo

Podobně jako předchůdci je Splatoon primárně kompetitivní akční hrou, ve které jde místo střílení o stříkání barev. K tomuto účelu máte několik variant nástrojů (čti zbraní) a hlavní multiplayerový režim Turf War spočívá v tom, že se každý ze dvou týmů o čtyřech hráčích snaží obarvit co největší plochu herní mapy a ideálně přetírat místa, která už zabralo konkurenční družstvo.

Jakmile váš hrdina dosáhne desáté úrovně, odemknou se mu Anarchy režimy Splat Zones, Tower Control, Rainmaker a Clam Blitz. Splat Zones připomínají klasický režim King of the Hill, v Tower Control zas zvítězí tým, který dokáže dotlačit věž do základny soupeře. V mém oblíbeném Clam Blitz budete sbírat škeble rozházení po aréně a snažit se trefit do branky. Anarchy režimy se dělí na Open a Series, ty první můžete hrát sami nebo s přáteli, v těch druhých budete zařazeni do náhodně poskládaného týmu. Za účast v zápasech se platí Ranked body, které získáváte za vyhrané zápasy. Čím vyšší rank, tím větší částku je nutno zaplatit, ale tím víc lze také vyhrát.

Samotáři si přijdou na své

Pro hráče, kteří nijak nelpí na multiplayeru, je tu velice vydařená kampaň pro jednoho. Splatoon 3 v tomto ohledu konečně pořádně šlape na plyn a po díle prvním (kde šlo v podstatě o tutorial) a druhém (kde pořádná kampaň přišla až s placeným rozšířením) dostáváme režim, který zabaví na slušné množství času a navíc vás dokáže svými výzvami i dostatečně potrápit.

Příběhová část hry se odehrává na ledovém souostroví Alterna, kde naleznete celkem 70 misí. Ostrovy jsou pokryté podivným slizem, který vám blokuje cestu a pro vašeho hrdinu je navíc smrtící. Právě tady přichází na řadu parťák Smallfry, který sliz dokáže zbaštit, ovšem pouze za předpokladu, že máte dost lososích jiker na zaplacení.

Otevírání nových oblastí konzumací slizu vám zpřístupňuje nové aktivity a sběratelné předměty, které si následně můžete vystavovat ve své skříňce. Kromě toho ale můžete najít i různé upgrady, které vám pomohou i v multiplayeru, případně bonusy na získávání XP a peněz. A ačkoli je kampaň zaměřena především na hratelnost a plnění úkolů, obsahuje i dostatek příběhových prvků, které vám například osvětlí historii světa Splatoon, trosek lidské civilizace a nástupu současných prapodivných obyvatel.

Průchod singleplayerovou kampaní je nelineární, pořadí misí si můžete volit sami na základě toho, jaké oblasti si budete otevírat nejdříve. Za plnění jednotlivých úkolů dostáváte zmiňované platidlo, které umožňuje další postup. Žádná z misí není povinná a na to, abyste dokázali dorazit na konec příběhu, je nemusíte splnit všechny. Pokud ale budete chtít vyzobat všechno, zabere vám kampaň kolem osmi hodin, což je za mě velmi solidní herní doba. Navíc jsou mise zábavné, tak akorát náročné a samozřejmě v průběhu narazíte i na několik bossů.

Pár novinek v arzenálu

Co se týče arzenálu, který ve Splatoon 3 dostanete do rukou, základem jsou veškeré zbraně, které byly dostupné v předchozích dvou dílech. Novinkou je Tri-Stringer, luk, kterým buď můžete střílet rychle, nebo jej pořádně natáhnout k dosažení většího poškození. Další novou zbraní je Splatana, která umí rychle metat barvu, při nabití silnějšího útoku vám navíc poskytne krátké zrychlení pohybu.

Kromě hlavních zbraní jsou tu také takzvané Sub Weapons, mezi které patří nový Angle Shooter, a nové speciální útoky, které se zpřístupní po dostatečném pokrytí arény barvou. Můžete si pak na pomoc zavolat třeba kráčející krabí tank, případně se díky Zipcasteru rychle začít pohybovat po celé herní ploše. Válečníci na bitevním poli také dostali do vínku nový taktický úhybný manévr jménem Squid Roll, díky němuž můžete v při plavání v barvě uhnout a získat na krátký čas nezranitelnost.

zdroj: Nintendo

Nezanedbatelným prvkem hry je samozřejmě fashion a získávání nových cool oblečků, které ovšem neslouží jen jako módní statement, ale mají různé zvláštní vlastnosti, díky nimž si lze postavu lépe přizpůsobit vlastnímu stylu boje. Kromě toho nechybí ani různé emoty, specifické jmenovky a podobně. Pokud patříte mezi sběratele, budete mít ve Splatoon 3 co dělat.

Více téhož není vždy na škodu

Upřímně, je těžké neudělat z recenze Splatoonu 3 jen pouhý výčet změn oproti minulému dílu, v zásadě totiž platí, že pokud se vám předchozí iterace líbily, není důvod, abyste tady byli nespokojeni. Pokud vám ovšem třeba dělá problém zběsilost místní akce a nedokážete se sžít s kombinací standardního ovládání a gyroskopického zaměřování (která je sice nepovinná, ale hráči, kteří gyroskopické zaměřování ovládnou, mají na bojišti extrémní výhodu), pak na tom asi ani třetí díl nic nezmění.

Nový díl je zas o něco hezčí, uživatelský zážitek je uhlazenější a vymizela řada otravných a zdržujících prvků. Samotná hratelnost v zápasech je tradičně skvělá, Nintendo jasně ukazuje, že střelba a krev není zapotřebí k tomu, aby se člověk v kompetitivní akci dobře bavil. Samozřejmě musíte překousnout občasný trapný humor (který je ale poznávacím znamením série a vlastně je docela roztomilý) a nesnesitelné (opět záměrně) moderátory v rádiu.

Splatoon 3 je skvělá hra, která nabízí dostatek obsahu pro sólisty i týmové hráče, jen v ní absentují do očí bijící a na první pohled zřejmé novinky. Díky tomu, že vychází relativně dlouho po svém předchůdci a fanoušci značky se mohou spolehnout, že je bude Nintendo zase nějaký čas zásobovat obsahem a eventy, lze nákup doporučit. Zároveň jsem ale přesvědčen, že bezvýhradně platí pravidlo „třikrát a dost“ a do potenciálního příštího dílu už Nintendo musí přijít s nějakou přelomovou peckou.