Jak hodnotí ve světě: Spider-Man: Miles Morales

9. 11. 2020 18:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V některých koutech světa se již tento čtvrtek dostanou první hráči k PlayStationu 5 a jednou z prvních nových her, které na konzoli dorazí, je Spider-Man: Miles Morales. Jak už asi víte, Čechům se nová konzole od Sony do rukou dostane až 19. listopadu, což platí i pro exkluzivní tituly.

Naše recenze Spider-Mana se tedy oproti zbytku světa o něco opozdí. Ale pokud patříte mezi šťastlivce, na něž se s PlayStationem 5 dostala řada a zajímá vás, zda si s novou konzolí máte rovnou pořídit i tuto městskou akci, nechte se inspirovat zahraničními recenzemi.

Vyplývá z nich, že by vás nové pavoučí dobrodružství rozhodně nemělo minout. Na Metacriticu je hra se svým souhrnným hodnocením 85 pouhé dva body za původním Spider-Manem.

„Spider-Man: Miles Morales je perfektní demonstrací schopností PlayStationu 5, která na mnoha místech vylepšuje svého předchůdce z minulé generace, ale zůstává mu věrná. Když odhlédneme od faktu, že jde o vlajkový launchový titul PS5, je Miles Morales zdokonalením původní formule od Insomniacu, které nabízí zhuštěnější, soustředěnější a procítěnější zážitek než první hra.“

Spider-Man: Miles Morales je malý balíček poskytující úžasný zážitek zbavený nedůležité výplně a naplněný emocemi a vzrušením. S obsaženým teaserem Spider-Mana 2 – pravděpodobně skutečným PS5 titulem – doufám, že Miles Morales dostane v budoucnu alespoň tolik prostoru jako Peter.“

„I když Spider-Man: Miles Morales není tak vybroušený jako originál z roku 2018, jde o bombastický úspěch. Vypadá úžasně a je absolutně fantastické ho hrát. Milesův příběh je přesně tak dramatický a procítěný, jak má být. Navzdory některým bugům jde o hru, s níž chcete ukazovat svůj nový působivý hardware. Zaručuji vám, že se v dohledné budoucnosti budu denně houpat ulicemi Harlemu a Hell’s Kitchen.“

„Spider-Man: Miles Morales možná není tak naplněný obsahem jako originál, ale z jeho stínu vystupuje díky příběhu zasazenému do insomniackého univerza Spider-Mana. Jde o fantastické pokračování vyprávějící úžasný Milesův příběh, které vylepšuje základy původní hry odlišnými pohyby a nepřáteli. A je to excelentní způsob objevování PlayStationu 5: Vypadá famózně, načítá se rychle a zábavně využívá možností ovladače DualSense, 3D zvuků a dalších. Ale nehledě na vámi zvolenou generaci jde o výborné pokračování jedné z nejlepších superhrdinských her všech dob.“

„Žádné načítání a překrásný ray tracing. Verze pro PS5 je technologický kolos, který nepřestává udivovat. Jde o ideální způsob hraní Milese Moralese. Cítit proudění Venoma skrze ovladač je fakt působivé. Neznamená to ale, že by verze pro PS4 zaostávala. Spider-Man z roku 2018 je stále jednou z nejhezčích a nejlepších her generace a pokračování nezůstává pozadu. Fast travel a restartování aktivují krátké cesty metrem a načítací obrazovky (které jsou na PS5 instantní) a grafika nemá ten lesk next genu, ale PS4 verze je stále krásná a smysluplná cesta, jak zakusit tuto úžasnou hru.“

„Miles Morales je mnohem charismatičtější hrdina než Peter Parker a není lepší způsob, jak odvyprávět jeho příběh, než skrze vlastní launchový titul PlayStationu 5. I když je tento rychlý výlet do Harlemu kratším a kompaktnějším dobrodružstvím než původní hra, neměl by chybět v seznamu přání žádného fanouška superhrdinů.“

„Být Spider-Manem je stejně tak zábavné jako v roce 2018 (možná ještě zábavnější díky 60Hz) a Miles Morales je mnohem přesvědčivější postava než Peter Parker. Když pomineme některé technické nedostatky, jde o solidní kousek hodný libovolné knihovničky. Kdokoliv, kdo se dostane k PlayStationu 5 při launchi, by si ho měl pořídit.“

„Spider-Man: Miles Morales působí spíš jako skutečné pokračování než vedlejší výplňovka. Omotá vás pavučinou chytře přepracovaných mechanismů a připomene vám dobře známé vzrušení z houpání se na sítích. Jde o hrdinskou a technologickou přehlídku pro první majitele PlayStationu 5. Šťavnatý vedlejší příběh zasazený do ságy Spider-Mana v nás vyvolává ještě větší zvědavost a nemůžeme se dočkat, co mají v Insomniac Games v plánu pro příště.“

„Spider-Man: Miles Morales je jednoduše cool. Celková struktura se moc nezměnila, a nevytrhne proto hráče, kterým se nepodařilo zamilovat do předešlého dílu. Všichni ostatní se ale v tomto štědrém vedlejším příběhu budou náramně bavit. Skvělé postavy, tuna aktivit a několik epických momentů dávají dohromady povinnost pro fanoušky superhrdinů. A vzhledem k aktuální formě vývojářů se nemůžeme dočkat, co přinese plnohodnotné pokračování, které je prakticky nevyhnutelné.“

„Brilantní, ale také až příliš strohá ukázka superhrdinského života Milese Moralese.“

„Hra neztrácí čas, hned vás vhodí do Milesova příběhu a jen zřídka zavadí o brzdu. Mladému hrdinovi přitom dává až příliš mnoho schopností a rádiového tlachání. Ale i přes zběsilé tempo jde o zajímavou akci v otevřeném světě, která vyzdvihuje to, čím je Miles speciální – jeho kulturu. Jsou to jeho odlišnosti a snaha přijít na to, jak ochránit svou komunitu, které z něj dělají skvělého hrdinu, a ne jeho maska, kterou nosí, a schopnosti, jimiž disponuje.“

Eurogamer – doporučeno

„Druhý výlet Insomniacu do světa Spider-Mana si zachovává dechberoucí energii originálu, ale nakonec vyznívá stejně jako sám Miles Morales – mladý, občas trošku neohrabaný, ale neustále dospívající. Jde o nesmírně zábavnou hru, která má charakter.“