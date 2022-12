Jak hodnotí ve světě – Need for Speed Unbound

5. 12. 2022 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Série Need for Speed si dala delší pauzu, než bývá obvyklé, a na nový díl jsme tak po předešlém Heatu museli čekat tři roky. Need for Speed Unbound už je ale venku a začíná sbírat první známky zahraničních recenzentů (80 na Metacriticu) i hráčů (77 na Steamu). A protože my ještě hru vůbec nemáme, pojďme se podívat, co na ní říkají ostatní kritici.

Hra působí jako návrat ke starým hrám NFS. Upřímně řečeno, připadá mi to jako moderní verze hry Most Wanted z roku 2005. Chaotický pocit ze závodů, přehnané herectví a policie, která se vás snaží zavraždit za to, že jste kolem nich jen proletěli ve 180 ve svém Lotusu. To vše působí jako totální návrat do minulosti v tom nejlepším slova smyslu. Převzetí nejlepších vlastností a jejich spojení do modernější verze. A také pochvala vývojářskému týmu za začlenění Pride billboardů a trans postav do příběhu. Totálně úžasné.

Need for Speed Unbound je vizuálně úžasná hra s propracovaným jízdním modelem a velmi povedeným designem, bezpochyby je to nejlepší díl Need for Speed za poslední roky. Ačkoli příběhová kampaň pro jednoho hráče je z hlediska děje i obsahu o něco méně inspirativní, než by bylo třeba, Need for Speed Unbound přesto vytváří ohromně solidní základ pro vývoj série Need for Speed do budoucna a pro fanoušky série i žánru pouličních závodů obecně je nepostradatelná.

Need for Speed Unbound je skvělým závodním zážitkem v otevřeném světě a více než vítaným návratem Criterionu po deseti letech do této série. Úroveň přizpůsobení vašich vozů (můžete měnit díly, karoserie, polepy a další) a postavy, stejně jako množství nabízených žádaných aut, skvělá online nabídka a drzý elán, to vše dělá z této hry nejen vynikající Need for Speed (snadno jedno z nejlepších za dlouhou dobu), ale i vynikající závodní hru jako takovou. Pokud se vám stýská po bezohlednosti, kterou nabízel Burnout Paradise, a toužíte po drsné městské atmosféře, tak v tom vám Need for Speed Underground vyhoví.

Kromě jedinečného výtvarného stylu Need for Speed Unbound nijak nevynalézá volant, ale ani to nepotřebuje. Tohle je Need for Speed, takže víte, pro co jste přišli – rychlé závody, honičky s policisty a více aut, než kolik upotřebíte. Unbound je tím vším, zabaleným do dosud nejstylovějšího dílu série.

Need for Speed Unbound je skvělou ukázkou nové generace hardwaru. Criterion přinesl vysoce kvalitní, dechberoucí rychlou pouliční závodní hru v otevřeném světě, která je technicky vynikající a zároveň podivně povědomá.

Criterionu se podařilo vytvořit živoucí, krásný a vysokooktanový titul Need for Speed, který se odvážil vdechnout nový život sérii, která to zoufale potřebovala.

Ve výsledku Need for Speed Unbound působí, jako by se zastavilo dřív, než se vůbec rozjede. Vyleštěnost hratelnosti nelze přehlédnout, ale jako celek je Need for Speed Unbound jen dalším zapomenutelným příspěvkem do dlouholeté série.

zdroj: Electronic Arts