Jak hodnotí ve světě – Jurassic World Evolution 2

9. 11. 2021 14:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Po třech letech od prvního, ne zas tak skvělého dílu budovatelského manažeru Jurassic World Evolution dostáváme jeho pokračování. A jak se zdá, Jurassic World Evolution 2 je po všech stránkách lepší hrou. Zatímco jednička dostávala známky okolo šestky a sedmičky (s nějakými osmičkami, ale i čtyřkami), dvojka se zatím pohybuje spíše okolo osmiček a devítek s občasnou sedmičkou, ale i desítkou.

Jurassic World Evolution 2 vychází právě dnes na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S a níže si díky výrokům zahraničních recenzentů můžete udělat obrázek o tom, proč byste měli dát druhému dílu šanci i v případě, že vás jednička zklamala.

„Jurassic World Evolution 2 přináší vylepšení ve všech směrech. Přebírá nejlepší části původní hry, přidává nové způsoby hraní a mění mechanismy tak, aby působily realističtěji a zajímavěji – vše je tak poutavější a víc strhující. Stavění rovných cest a plotů je snazší, udržovat dinosaury nakrmené je hračka, a dokonce je nyní možné zrychlit čas, přestože je správa raptorů stále vítanou výzvou. I když možná nejsem nejlepší dinosauří manažer, nedokážu si představit, že bych tuto hru v brzké době odložil.“

„Ať už jste zkušený hráč Jurassic World Evolution, nebo úplný nováček, mohu vám zaručit, že se u Jurassic World Evolution 2 budete královsky bavit. I když si myslím, že pár věcí by se dalo vylepšit, aby byly některé prvky zřetelnější, nebrání to tomu, abyste si hru naprosto báječně užili. Přidání létajících a vodních dinosaurů je vynikající a opravdu doufám v další obsah a DLC!“

„Jurassic World Evolution 2 mění hru ve více než jednom ohledu a umožňuje hráčům trávit méně času vytvářením parků a atrakcí a více reagovat na svět, ve kterém již dinosauři existují.“

„Jurassic World Evolution 2 je větší, lepší a odvážnější a vyhlazuje některé hrubé hrany původní hry. Frontier si pohrál s aspekty manažerského simulátoru a do hry vnesl kanonickou kampaň, která přímo navazuje na události z Jurského světa: Zániku říše, ale hlavní hvězdou zůstávají dinosauři. Pokud jste fanoušky této série – a přiznejme, kdo by neměl rád neovladatelné masožravce? – pak je pro vás Jurassic World Evolution 2 dokonalým pokračováním.“

„Kdybychom měli sestavit seznam věcí, které jsou naprosto radikální, pak by se v první desítce umístili dinosauři, kteří pronásledují a požírají otravné turisty s ledvinkami, zatímco si vítězoslavně pobrukujeme znělku Jurského parku. Možná dokonce v první pětce. Pro to tu jsme. Když pomineme drobné výtky k hlavní kampani, Jurassic World Evolution 2 přináší zábavnou a trochu zjednodušenou budovatelskou hru, která dobře využívá licenci Jurského světa a k tomu přidává tu správnou dávku dinosauřího chaosu.“

„Pokračování přináší ještě úchvatnější dinosaury, včetně mořských a létajících druhů, ale stále se mu moc nedaří udělat ze správy parku zábavu.“

„Díky nové hloubce v každé fázi základní smyčky je Jurassic World Evolution 2 mnohem lepší manažerský simulátor než jeho předchůdce. Tím, že vám dává větší kontrolu nad zaměstnanci, hosty, zařízeními a hlavními atrakcemi, vám dává mnohem více nástrojů k řízení budoucnosti vašeho parku. Řekl bych, že díky tomu cítím nad hrou kontrolu, ale jak říká doktorka Ellie Sattlerová v prvním filmu, ,nikdy nemáte kontrolu, to je iluze‘, což je asi nejvýmluvnější výrok Jurského parku. Ano, nesmírně otravné hurikány tu mají své místo. To z nich ale ještě nedělá zábavu. Frontier je v tomto případě v těžké situaci.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Poselstvím filmů je, že přírodu nelze ovládat, ale Jurassic World Evolution 2 vrací úder se slovy: ,I tak vás necháme to zkusit.‘ A to se mi během téměř 20 hodin s budovatelskou strategií mnohokrát podařilo. Jurassic World Evolution 2 mi umožnil napravit hříchy minulosti tím, že jsem zahnal do kouta volně pobíhající dinosaury a vybudoval jedno z nejslavnějších filmových prostředí v historii. Umožnil mi to udělat po svém a zároveň mi dal pocit, že jsem uspěl tam, kde ostatní selhali.“

zdroj: Xbox