Jak hodnotí ve světě – It Takes Two

25. 3. 2021 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Věčně sprostý vývojář Josef Fares přináší po své předchozí, do značné míry unikátní hře pro dva A Way Out další párovou kooperaci It Takes Two. Tentokrát vám skrze rozpohybované panenky odvypráví příběh neklapajícího manželství a jaký má vliv na malou holčičku. V zahraničí už vylezly první recenze a výsledná známka na Metacriticu hovoří jasně – tohle si prostě nesmíte nechat ujít! Náš verdikt zazní později, jelikož se k nám recenzní klíč dostal teprve dnes.

„Upřímně? It Takes Two je jedním z nejpříjemnějších překvapení, jaké jsem kdy mezi videohrami zažil. Je to hra, kterou bych doporučil komukoliv, komu se stýská po dětském fantazírování bez hranic, které bylo tak běžné v 80. letech, ale ne už tak v dnešních dnech. Pokud jste to vy, nenechte si tento klenot ujít.“

„It Takes Two je dobrodružství hodné Pixaru, které neustále inovuje a nabízí hráčům excelentní kooperativní zkušenost, kterou jinde nenajdou.“

„Kooperativní adventura studia Hazelight je chytrá, jiná a pořádně zábavná.“

„It Takes Two je nejlepší 3D plošinovka, jakou jsem hrál od Super Mario Odyssey, a stejně jako ona má smysl pro různorodost. Můžete jezdit na žábě nebo létat s letadlem s křídly vytvořenými z boxerek nebo se prosekat skrz hrad ve stylu Diabla. Navzdory obrovskému množství odlišných věcí, kterým se můžete věnovat, se It Takes Two podařilo skvěle zvládnout každou jednotlivou mechaniku.“

„Hraní It Takes Two mě vrátilo do éry gaučových koopů, které jsem hrával s přáteli a rodinou. Sdílení radosti, frustrace a triumfu jsou aspekty kooperativních her, které mi velmi chyběly. Díky inovativním a kreativním puzzlům a několika unikátním prostředím je It Takes Two bezpochyby nejlepší kooperativní hrou posledních let.“

„It Takes Two je nekonečně tvořivá hra. Hratelnost promlouvá k příběhu, zatímco příběh formuje hratelnost a celý zážitek je neuvěřitelně vyladěný a detailní. Zvládá ztvárnit vztahy způsobem, o kterém si jiné hry, ale i další formy médií mohou nechat zdát. Skrze nutnou kooperaci vtahuje hráče do příběhu páru na pokraji rozvodu, který objevuje to dobré ve svém vztahu. Není to jen jedna z nejlepších akčních plošinovek poslední doby, ale také fantastický a unikátní příběh s dynamikou, kterou ve hrách běžně nevídáme. Alespoň ne do takové hloubky a detailu.“

„Excelentní kooperativní dobrodružství, které se nebere moc vážně, což je zároveň jeho jedinou slabinou.“

„It Takes Two je skvělá romantická komedie naplněná akcí, kvantem možností a víc než jen několika zvraty. Ne, Codyho a May většinu času nebudete mít v lásce a některé segmenty působí zdlouhavě, ale najděte správného kámoše a skvěle si to užijete.“

„It Takes Two je excelentní kooperativní dobrodružství. V oblasti příběhu trochu klopýtá a ne všechny herecké výkony za to stojí, ale plně to vynahrazuje neskutečně zábavná a neustále se měnící hratelnost. Hra nutí hráče spolupracovat nesčetnými způsoby, vyzdvihuje kooperaci a díky variabilitě v mechanismech a prostředí je zábavná od začátku do konce.“

„It Takes Two je jednou z nejvariabilnějších a nejinovativnějších her v historii, podávající desítky a desítky různých stylů hraní v pozoruhodně vyleštěném a přístupném balíčku. Nekonzistentní obtížnost výzev a špatně zeditovaný scénář čas od času sice ublíží vašemu vztahu se hrou, ale It Takes Two je dost dobrá na to, aby vám stálo za to, se těmito hrošími oblastmi prokousat.“

„Zatímco herní nápady září ve své úderné hratelnosti a designu úrovní, tak hlavní lákadlo hry – její příběh – je nedopečený.“

Eurogamer – doporučeno

„Pokud dokážete ignorovat příběh, It Takes Two je jednou z nejlepších kooperativních her posledních let.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Způsob, jakým objevujete příběh Codyho a May, je hravý a nápaditý, ale samotný příběh tak zajímavý není. Ale zážitek to nekazí. It Takes Two je nesmírně zábavná hra, kde vedle jízd na pavoucích, výbušných vos a surfování na kabelech od mikrofonů, což je prostě pecka, působí vážnost vztahu postav nepatřičně.“

zdroj: Electronic Arts