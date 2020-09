Jak hodnotí ve světě – Iron Harvest

4. 9. 2020 12:50 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Iron Harvest je jedním z mála novodobých zástupců žánru realtimových strategií. Žánru, který by bez pár chystaných her možná nadobro zanikl. Tvůrci hry tak mají na svých bedrech pořádné břímě. Když se jejich videohra založená na deskovce Scythe a obrazech malíře Jakuba Różalskiho povede, mohla by s trochou štěstí motivovat další tvůrce, aby se k tomuto kdysi populárnímu žánru vrátili.

Dobrou zprávou je, že nejde o žádný propadák. Sice nelétají desítky, ani devítky, ale často se objevují přirovnání k výborným klasikám jako Company of Heroes, World in Conflict, nebo třeba StarCraft. Metacritic se zatím ustálil na 74 bodech, ale ještě není venku tolik recenzí. Ostatně i na našem hodnocení se teprve pracuje, ale můžete ho očekávat již brzy i s doprovodnými videi.

„Iron Harvest podchycuje většinu kouzla deskovky Scythe a realtimové strategie Comapny of Heroes, i když jí chybí některé z prvků, které dělají druhou jmenovanou tak zábavnou.“

„Neříkám, že by Iron Harvest měla být Starcraftem. Neočekávám, že by se naftové mechy z první světové pohybovaly jako gazely. Ale neuškodilo by, kdyby se vše vyhodnocovalo o něco rychleji, kdyby sbírání zdrojů a pozicování mechů netrvalo tak dlouho. Přesto všechno je Iron Harvest spektakulární a solidní realtimová strategie a úctyhodný duchovní nástupce jedné z nejlepších RTS všech dob.“

„Z Iron Harvest nemám pocit, že by šlo o realtimovou strategii pro ostřílené hráče žánru. Některé části jsou stejně jako její mechové neohrabané. Ale pod zrezivělým exteriérem se ukrývá zábavný žrout času. Je to jeden z mála letošních titulů, ve kterém jsem ztratil pojem o čase. Jen ji zapnete, uběhne hodina. Natolik se zaberete do strategizování a nepřátel útočících na vaše zdroje a jednotky, že i s všudypřítomnými skutečnými hodinami před nosem se přistihnete nad ránem v honbě za body. I když Iron Harvest nenabízí intenzivní rychlou gameplay jiných, časem prověřených RTS, je to víc než solidní zážitek hodný vašeho času.“

„Iron Harvest lze nejsnáze vystihnout jako Company of Heroes s mechy. Už to samo o sobě je dostatečnou chválou. Máte toho před sebou opravdu hodně, do čeho se můžete zakousnout a naplno si to užít – skvělé souboje, rozsáhlou a poutavou kampaň, skirmishe, výzvy a multiplayer. Vše je dobře vyvážené a pomalé tempo hry upřednostňuje taktické myšlení před rychlou akcí. Estetická stránka by mohla být lepší a najde se i pár bugů, ale nic, co by vám zkazilo zážitek. Iron Harvest ze srdce doporučuji fanouškům strategií, zejména těm, kterým sedlo Company of Heroes.“

„Naposledy jsem si stejnou měrou užíval žánr RTS s Company of Heroes 2. Ale zapomeňte na srovnání a užijte si Iron Harvest takovou, jaká je: narativní, oldschoolová realtimová strategie zaměřená na skupiny jednotek. Pokud vás na RTS baví silný singleplayerový zážitek a vyvážená, kompetitivní multiplayerová scéna, pak se zde najdete. Přál bych si lepší produkční hodnoty jak v cutscénách, tak zvuku a dabingu. Ale pokud nad tím dokážete přimhouřit oko, bude vás Iron Harvest hodně bavit.“

„Celkově vzato Iron Harvest nedosahuje vrcholných kvalit her Company of Heroes a World in Conflict, ale jde o jedno z nejlepších RTS posledních let, za což vděčí převážně obrazům Jakuba Różalskiho a již existujícího světa deskovky Scythe. Fanoušci žánru, které už nebaví hrát klasické hry pořád dokola, by rozhodně měli zvážit osedlání prvoválečných mechů, zatímco hráči, kteří nejsou žánru oddaní, k tomu moc přesvědčivých důvodů nenajdou.“

„Neuvěřitelná prezentace a dynamické souboje ne vždy vyhrají nad nerovnoměrnou mechanickou hloubkou a pocitově náhodnými omezeními. Iron Harvest sice oslavuje některé z klasických realtimových strategií, ale sama není jejich evolucí.“

zdroj: Deep Silver