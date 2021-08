Jak hodnotí ve světě – Humankind

19. 8. 2021 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Strategie Humankind od studia Amplitude se rozhodně neubrání srovnávání s Civilizací. Když si ale Vašek mohl před půlrokem hru na několik hodin zahrát, byl ve výsledku spokojený. Nyní konečně vyšla a spolu s launch trailerem jsme se také dočkali prvních zahraničních recenzí. Jak si tedy Humankind nakonec vede?

„Chytrá historická 4X hra, která se ale nápaditostí nevyrovná těm nejlepším titulům, na kterých studio pracovalo dříve.“

„Humankind je zajímavou, ale poměrně bezpečnou variací na historické 4X strategie, co ne vždy naplňuje svůj potenciál.“

„Ačkoli ne všechny funkce jsou propracované tak, jak by mohly být, Humankind se trefil do černého v pár bodech, ať už co se týče boje, nebo managementu, přičemž se toho ve hře děje dost, aby vás to vždycky donutilo kliknout na tlačítko dalšího tahu. Hra se nejspíš nestane „zabijákem Civky“ – ne že by si to nutně kladla za cíl –, je to ale titul, který by fanoušci historických 4X strategií hledající nový pohled na tenhle subžánr měli někdy zvážit.“

„Humankind je tak komplexní hra, jak si jen od 4X strategie můžete přát, ale neustálé přidávání nových funkcí nikdy nepůsobí zahlcujícím dojmem, protože je vše dobře vysvětleno, často i s pořádnou dávkou humoru. Je to vynikající kousek, a pokud jste se do žánru 4X ještě nikdy neponořili, tohle je možná nejlepší příležitost, kdy to udělat.“

„Humankind je zábavná historická 4X strategie se skvělou produkční hodnotou a zajímavými nápady – klasika pro hry od Amplitude. Titul má opravdu blízko k tomu, aby byl skvělý, nebýt řady drobných problémů, ale v současné podobě působí jako solidní základ se spoustou prostoru pro zlepšení.“

„Humankind je zkrátka a dobře přesně to, v co jsem doufal: plnotučná alternativa Civilizace ve světě historických strategií. Na její mechanismy je třeba si chvíli zvykat, ale v jejím jádru se skrývá genialita.“

„Humankind je ambiciózní co do velikosti a rozsahu, takže si při postupu různými epochami můžete vyzkoušet několik kombinací kultur. Zároveň hru brzdí omezení některých mechanik a systémů, které se s celkovou hratelností příliš neslučují.“