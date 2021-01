Jak hodnotí ve světě – Hitman 3

19. 1. 2021 17:54 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Do vydání třetího a v rámci novodobé trilogie, ale i celé série posledního Hitmana zbývá pouhý den. Pavel právě teď pilně prochází jednu novou lokalitu za druhou a chystá se své vraždy sepsat v memoárech zvaných recenze každým dnem.

V zahraničí se ale ke hře dostali o něco dřív, a s radostí tak zjišťujeme, že je Hitman 3 jedním z nejlépe hodnocených dílů série. Metacritic hlásá nádherných 88 bodů ze sta a zde jsou některé verdikty:

„Samostatně má Hitman 3 skvělý poměr ceny a výkonu. Nabízí velkou variabilitu a spoustu obsahu. Ale jako celek zvaný World of Assassination jde o jednu z nejlepších a nejkompletnějších trilogií v historii videoher. (…) Je teprve leden, ale mohu vám garantovat, že Hitman 3 bude i na konci roku jednou z mých nejoblíbenějších her letoška.“

„Hitman 3 pokračuje v tradici série a staví na předešlých dílech, které vylepšuje, i když tento titul není takovým pokrokem jako Hitman 2. Jde o fascinující finále směřující ke strhujícímu vyvrcholení, které vás potěší, naštve, nebo zklame. Hitman 3 je hodný absolvování – měl by být prožit pro to, čím je, a ne pro to, kam vás zavede. Pokud máte rádi jedničku a dvojku, jděte i do trojky.“

„Bohatý, odměňující a vysoce znovuhratelný. Hitman 3 je jedním z nejlepších představení holohlavého zabijáka s čárovým kódem.“

„Přestože jsem si užil završení příběhu trilogie World of Assassination, to nejlepší na třetím Hitmanovi je, když vás vypustí do lokace a nechá objevovat a tvořit. (…) Hitman 3 nabízí hráčům obrovské množství obsahu, pokud tedy neočekávají, že ho celý odhalí při prvním průchodu. Je to hra, kterou máte hrát opakovaně a která těží z permanentních zkratek. Sama o sobě je skvělá, ale v kombinaci s předchozími díly dává dohromady klenot zvaný World of Assassination.“

„Krásný, hluboký a nekonečně znovuhratelný vražedný sandbox obsahující jedny z nejlepších úrovní v celé sérii.“

„Hitman 3 uzavírá kapitolu toho lepšího hitmanovského příběhu, ale nepůsobí jako konec. Je zde hojnost obsahu a vedlejších aktivit a celá trilogie bude dlouhodobou destinací budoucích rádoby vrahů. Finální akt trilogie očekává a odměňuje hráčovy experimenty, obsahuje puntičkářský level design a nabízí momenty morbidních katarzí, z nichž se mi chce vyjeknout. Mé nadšení z toho všeho je stejně nesmazatelné jako čárový kód vytetovaný na zátylku Agenta 47.“

„To, co je nejlepší na Hitmanovi, je nejlepší na Himanovi 3 – jeho level design a možnosti kreativity, experimentování a průzkumu. Uzavírá trilogii brilantním rozpohybováním všeho, co přišlo před ním, využívá a převrací očekávání a odměňuje hráče za ochotu ovládnout komplexnost jeho individuálních úrovní a série jako takové.“

„Další skvělý výlet Agenta 47 a trefné, doufejme že krátké rozloučení s jednou z nejlepších stealthových sérií poslední dekády.“

„IO Interactive pokračuje v přetahované mezi tituly Hitman: Příběh a Hitman: Simulátor zabijáka. Po většinu času se Hitman 3 přiklání k druhému jmenovanému a uštědřuje jednu klasickou ránu za druhou. Když pomineme vachrlaté vyústění, jde o nutnost pro všechny dosavadní fanoušky i skvělé uvedení do nejodvážnější a nejplešatější herní série.“

„Ve svém jádru je hratelnost pořád stejná jako dřív. Sérii se zkrátka nepodařilo držet krok s časem a jedinou snahou posunout hratelnost na novou úroveň zůstává hůř přijatý Hitman: Absolution.“

Eurogamer – doporučeno

„Poslední hra trilogie World of Assassination má blíž k sezónnímu obsahovému updatu než k plnohodnotnému pokračování, ale i tak je to vzrušující podívaná.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Už od epizodických začátků víte, do čeho se pouštíte. Víte, že dostanete prvotřídní level design světové úrovně, několik intenzivních momentů s černým humorem a dobře namazanou vraždící mašinu, kterou nikdo jiný nedělá. Jakožto poslední akt je Hitman 3 schopný a uspokojivý stejně jako jeho sourozenci z trilogie. Jako trilogie je Hitman jednou z nejzábavnějších her předešlé dekády. Je jako agent samotný – spolehlivý a uniformní se suchým humorem. Nejlepší zabiják, kterého si můžete koupit.“

zdroj: IO Interactive