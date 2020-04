Jak hodnotí ve světě – Final Fantasy VII Remake

PlayStation 4

- Téma autor: Redakce Games.cz

Zdá se, jako by na západ i na východ od nás na remake Final Fantasy VII všichni čekali jako na smilování. U nás tahle série není kvůli konzolovému původu až tak zaběhnutá, takže byste její staronový přírůstek v dubnovém line-upu titulů mohli snadno minout – a možná by to byla chyba. Naši recenzi můžete očekávat ve večerních hodinách, ještě předtím se ale podívejte, co o téhle předělávce JRPG soudí zahraniční média.