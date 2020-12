Jak hodnotí ve světě – Empire of Sin

1. 12. 2020 17:35 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Zatímco napjatě čekáme na dodání recenzního klíče od českého distributora, získejme alespoň nějakou představu o kvalitách novinky Empire of Sin ze zahraničních recenzí. Z těch vyplývá, že tahová strategie z prostředí mafiánů a prohibice od manželů Romerových se docela povedla, ale rozhodně to není bez chybičky. Souhrnné hodnocení na Metacriticu se zastavilo na 70 bodech a zde jsou vybrané verdikty z PC verze:

„Nehledě na to, jaké aspekty strategických her vás baví, Empire of Sin vás uspokojí. Působivý mix tahových strategických soubojů, příběhového roleplaye a vyjednávání s ostatními vůdci gangů kombinuje dohromady prvky různých strategických subžánrů, a vytváří tak velice zábavný a soudržný zážitek.“

„Romero Games spolu s Paradox Interactive vytvořili hybridní směs s byznysovým managementem, vývojem postav a tahovým soubojovým systémem, kterou doprovází zajímavý příběh prohibičních 20. let minulého století. (…) Ale ne vždy to do sebe zapadá. Občas se mezi vrcholové momenty vklíní zdlouhavé úseky s opakujícími se souboji a byznysovou částí a nelze přehlédnout ani toporné herectví a interakce postav. Přesto je Empire of Sin z celkového hlediska povedená hra, ke které se budu pořád vracet, abych objevil cestu každého ze zločineckých bossů na trůn alkoholového byznysu.“

„Empire of Sin je dobrá hra pravděpodobně hodná vašeho zájmu, pokud máte opravdu rádi strategické hry a chcete něco nového. Xcomovský soubojový systém sem pasuje, obzvlášť když se dostanete do větších bitev. A zástup postav je mimořádný. Na fanoušky žánru toho čeká opravdu hodně. Ale pokud za každou cenu nepotřebujete hrát něco nového, počkal bych být vámi na slevu nebo na případné updaty po vydání. Zažil jsem pár fantastických momentů, ale celkovému zážitku něco chybělo.

„Nelze přehlédnout potřebu dodatečné lásky, která by vyhladila některé ostřejší hrany, ale základy této strhující takticko-strategické hry o budování zločineckého impéria jsou přesně na svých místech.“

„Empire of Sin je upřímný milostný dopis adresovaný americké historii, kterému nechybí styl, Tommy Gun a očekávatelné násilí. Avšak poněkud povrchní simulační prvky, horší umělá inteligence a velká spousta nevyladěného obsahu znamená, že pravděpodobně nepůjde o vaši další strategickou obsesi. Pokud ale žijete tematikou gangsterů, Empire of Sin pro vás i tak může být nabídkou, která se neodmítá.“

„Empire of Sin je v konečném důsledku přesně taková jako její gangsteři. Strhující souboje a zábavná 4X hratelnost umístěná na okouzlující tvářičku. Nicméně hráči si tyto aspekty neosvojí, pokud se zcela neoddají temné straně hry, která postrádá diplomatické pobídky a trestá repetitivními válkami gangů. Tato rozdvojenost dělá z Empire of Sin hru, kterou si snadno užijete, ale které se nedaří dosáhnout svého potenciálu ve všech inovativních oblastech, které se do balíčku snaží implementovat.

„Bugy, problémy s vyvážeností a protiřečící si systémy podkopávají nohy tomu, co mohlo být originální zločineckou manažerskou hrou.“

Eurogamer – doporučeno

„Charismatická a příjemná gangsterská simulace, která trpí akorát přílišnou administrativou.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Pokud vás bude bavit RPG část hry – sedět v zakouřené místnosti a uzavírat obchody – pak se vám budou plést pod nohy náhlé soubojové scénáře. Pokud si zamilujete souboje, pak vás bude obtěžovat správa špinavého impéria. Hráči, které nadchne obojí, dostanou detailní simulátor hodný jejich času, ale pouze za předpokladu, že přimhouří oko nad některými bugy.“

zdroj: Paradox Interactive