Jak hodnotí ve světě – Avatar: Frontiers of Pandora

7. 12. 2023 9:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Herní Avatar sice prošvihl premiéru druhého filmu (a třetí je zase pro změnu ještě daleko), ale naštěstí se docela povedl. Docela proto, že jakkoliv je hratelnost víceméně standardně zábavná a nad rámec otevřených světů nic moc navíc nenabízí, po technické stránce jde, minimálně na PC, o solidní ostudu. Ubisoft to snad časem opraví, vyladí a vylepší, nicméně jestli jste hákliví na technické problémy, dejte si pozor.

A pokud jste hráli všechny Far Cry, dejte si pozor ještě větší, protože nový Avatar je podle všeho „jen“ zase dalším Far Cry akorát v jiných kulisách. Což někomu ale vadit vůbec nemusí, jak dokazují některé zahraniční recenze. Ostatně hra sbírá poměrně pestrá hodnocení, kdy padají osmičky i devítky, ale na druhé straně barikády jsou čtyřky a pětky.

Avatar: Frontiers of Pandora u nás recenzoval Pavel a nakonec mu dal šestku s tím, že jde o „krásný, ale jen lehce nadprůměrný amalgám všech myslitelných her od Ubisoftu, na mém PC navíc drcený nekonečným přívalem technických problémů. Fanoušky filmové předlohy může potěšit, ostatním nemá krom fantastického vizuálu co nabídnout.“ Celou recenzi si můžete přečíst zde.

Pokud jste od Avatara odešli s přáním, aby svět jako Pandora skutečně existoval, tady ho máte. Tohle je ten svět. Vidět Pandoru je jedna věc, ale mít možnost vyšplhat se na mohutné koruny stromů, vznést se vysoko nad plovoucí hory na Ikranovi a projíždět širé pláně na hřbetě Direhorse je opravdu něco výjimečného. Tohle je zatím nejlepší verze Avatara.

Avatar: Frontiers of Pandora je použitelná hra s otevřeným světem, kterou na další úroveň povyšuje úžasná prezentace. Zatímco vizuální stránka vás naprosto ohromí, je škoda, že hra jako taková nepřináší více originálních nápadů.

Většina toho, co Avatar: Frontiers of Pandora dělá pro zvýraznění svého otevřeného světa, je velmi efektivní. Pandora je často velkolepá a opakovaně jsem se zastavoval jen proto, abych se rozhlédl a pokochal. Odklonění se od cíle, abyste nasbírali kůru brnění a tětivu luku nebo vyhodili do vzduchu průmyslový objekt, byly zábavné odbočky a připadaly mi jako důležitá součást tamní existence. Nejlepší ze všeho bylo, že jsem si nikdy nepřipadal jako popelář, který odhazuje harampádí na cestě k další značce na mapě. Místo toho jsem měl díky Avatar: Frontiers of Pandora pocit, že prožívám dobrodružství na místě, které stojí za to prozkoumat, a do kterého se rád vrátím.

Ať se vám to líbí, nebo ne, Avatar: Frontiers of Pandora působí jako dokonalý doplněk k filmům Jamese Camerona: Je velký, ale často komorní. Divoký, ale klidný. Známý, ale okouzlující. I bez odehrání jediné minuty byste měli vědět, zda je to něco, co chcete hrát. Pokud se pro skok rozhodnete, doporučuji vykašlat se na laciné analogie a řídit se v první řadě instinkty Na'vi, a až poté hráčským mozkem.

Avatar: Frontiers of Pandora nabízí k prozkoumání úžasný mimozemský svět s osvěžujícím nekomplikovaným přístupem k navigaci, nespočet nepřátelských základen ke zničení a vedlejších úkolů klanu Na'vi k dokončení. A nechybí ani exotická flóra a fauna ke sběru a lovu. Souboje jsou však dost jednorozměrné, design misí se trochu opakuje a prostředí obecně postrádá jakákoli větší překvapení kromě vizuální nádhery.

Na Frontiers of Pandora se mi líbila spousta věcí, včetně vítaného přídavku v podobě online kooperativní hry pro dva hráče. Postupem času začaly mnohé vzájemně provázané prvky dávat smysl a já se přenesl přes případnou frustraci a našel pozoruhodně rozsáhlou a obohacující hru. Pokud vstoupíte do rozlehlé pandorské divočiny s trpělivostí a ochotou k rozvážné výpravě za pochopením, předpokládám, že objevíte to co já – nedokonalý, ale přesto chvályhodný přírůstek do tohoto rozrůstajícího se sci-fi univerza.

zdroj: Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora vám nabídne sílu a výdrž Na'vi, ale ne konzistenci a hloubku jejich domovského světa. Pokud nejste zarytými fanoušky, kteří chtějí každé sousto příběhu, nejnovější otevřený svět Ubisoftu ne vždy ospravedlní svou existenci.

Avatar: Frontiers of Pandora prostě ve výsledku působí jako hra, která už byla vytvořena milionkrát. Při prozkoumávání obrovské mapy pobíháte a sbíráte suroviny, vyrábíte předměty, plníte stromy dovedností, střílíte padouchy a hledáte sady podobných památek. Akorát s příchutí Avatara, takže je to modré a vedle lidí běhají obří kočičí lidé.

Avatar: Frontiers of Pandora je frustrující. Ještě nikdy jsem neviděl hru, která by vypadala tak skvěle, ale výtvarnou stránku strhávají průměrné souboje, příšerná umělá inteligence a zbraně, které prostě nejsou uspokojivé.