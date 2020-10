Jak hodnotí ve světě – Amnesia: Rebirth

20. 10. 2020 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Je to tady. Nová Amnesia se objevila a řádně vyděsila. Ne recenzemi, protože ty až na jednu výjimku nešetří klady. Zato hratelností ano, protože ta vás jaksepatří zarazí do sedačky a vyvolá ve vás nutnost ohlížet se přes rameno i ve zcela bezpečném pokoji zamčeného domu uprostřed rušného velkoměsta. Na Metacriticu stojí krásných 84 bodů z víc než tří desítek recenzí, přičemž ta naše dorazí zítra.

„I když je Amnesia: Rebirth po mechanické stránce zarezlá, zaslouží si být označovaná za jednu z nejefektivnějších a nejbizarnějších hororových her, které kdy vznikly, stejně jako tomu bylo u jejího předchůdce. Famózní příběh děsu jedoucí po staré, neohrabané cestě.“

„Přestože znám triky a zvyklosti designu [her od Frictional Games], Amnesia: Rebirth mě i tak dokázala nachytat nepřipraveného. Spirálovité věže, nekonečné pouště a neskutečná geometrie. Amnesia: Rebirth dokazuje, proč jsou její tvůrci mistři hororu.“

„V roce, který vyprodukoval intenzivní tituly jako Resident Evil 3, je Amnesia: Rebirth dalším zářným příkladem toho, jak je přístup Frictional Games k hororu úplně jiný a ukazuje odlišnou kvalitativní perspektivu možností hororového žánru.“

„Amnesia: Rebirth působí jako vyvrcholení veškeré předchozí tvorby Frictional Games. Vylepšuje nápady a mechanismy, které jsou nedílnou součástí jejich her už od Penumbra: Overture z roku 2007. Zdokonaluje efektivitu strašení, vyhýbá se frustraci z neúspěchu a ještě víc se soustředí na vyprávění řízené vaší postavou. Rebirth vás dostane znepokojujícím, divným a tragickým příběhem, který prohlubuje svět Amnesie v mnoha skvělých směrech a je stejně tak děsivý a hrůzostrašný jako jeho opěvovaný předchůdce.“

„Návratu ke kořenům série se nepodařilo vystoupit ze stínu originálu a jeho vynucené příběhové aspekty občas přebírají kontrolu nad hratelností. Ale když budeme Amnesia: Rebirth soudit jako samostatně stojící, zjistíme, že jde o kvalitní horor od nadšených vývojářů vyprávějící znepokojivý příběh. Mohu ho doporučit všem příznivcům hororu hledajícím interaktivní děs na Halloween.“

„Amnesia: Rebirth je víc než zasloužilé pokračování populární série a jedna z nejlepších hororových her tohoto roku díky poutavému příběhu, výbornému scénáři a zneklidňující atmosféře, která leckdy činí hraní až nepohodlným. A když se tohle podaří hororové hře, malé problémy jako nedostatek herních inovací a omezená znovuhratelnost ničemu nevadí.“

„Amnesia: Rebirth je excelentní příběhový zážitek s několika skutečně náročnými environmentálními hádankami a skvělým smyslem pro atmosféru. Pod kůži se mi nejvíc dostal příběh o truchlení, ztrátě, panice a zoufalství. Hrát za těhotnou Tasi a zprostředkovaně prožít její narůstající strach je něčím, co ve mě zůstane ještě dlouho i proto, že se hře daří zaměřovat na ženské tělo, aniž by docházelo k sexualizaci a objektifikaci. Už jen proto, ale nejen proto, je Amnesia: Rebirth průkopnickým titulem na poli hororového hraní.“

„Amnesia: Rebirth je neuvěřitelně intenzivní, na druhou stranu i design jejích puzzlů dokáže být pořádně děsivý.“

„Amnesia: Rebirth si jako samostatný titul vede dobře, ale co ji činí skvělou, je, jak se včleňuje do světa The Dark Descent a rozšiřuje ho. Některé menší prvky, jako třeba hádanky, ale nestačí ostatním ambicím hry a jejímu rázu.“

„I když tempo a druhá polovina hry trochu vychladnou, úžasný příběh a kampaň plná napětí dělají z Amnesia: Rebirth titul hodný dohrání pro všechny fanoušky hororu.“

„Na pár věcí, které Amnesia: Rebirth dělá správně, je tu hora důvodů, proč si myslet, že se Frictional Games zasekli v roce 2010. Tato hra na schovávanou je už dávno překonaná a titul nedělá dost na to, aby zmírnil zklamání, které přináší. Rve mi srdce něco takového říct, ale možná se švédští vývojáři po fantastické SOMĚ neměli obtěžovat s vracením k titulu, který je proslavil.“

zdroj: Frictional Games