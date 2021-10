Jak hodnotí ve světě – Alan Wake Remastered

5. 10. 2021 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Alan Wake je po dlouhé době zpátky v centru dění. Nového příběhu se nedočkal, místo něj si ten původní dnes dává reprízu s omlazenou grafickou stránkou a vůbec poprvé na platformě PlayStation. Není proto divu, že se v zahraničí recenzuje převážně na PlayStationu 5. V průměru si remaster odnáší osmičky, a protože k nám recenzní kód stále ještě nedoputoval, přečtěte si alespoň některé zahraniční verdikty.

„Alan Wake Remastered je mistrovské dílo. Přistihl jsem se, jak během hraní pořád dokola nahlas říkám: ,Kruci, já tu hru miluju‘. Vrátil jsem se k původnímu Alan Wake’s American Nightmare, abych pokračoval, a něco mi říká, že si zopakuji i Control, až pomine aktuální sezóna. Univerzum od Remedy mě pohltilo a remaster mající své místo v roce 2021 nám skvěle ukazuje, jak moc studio od roku 2010 vyrostlo. A teď, Remedy, netrhejte mi srdce a okamžitě navažte oznámením Alan Wake 2.“

„Alan Wake Remastered je příležitostí pro nové hráče, jak si užít klasiku na moderních platformách. I dnes je hratelnost stejně tak vzrušující jako před lety. Příběh je excelentní, vyprávěný zajímavým způsobem se skvělým dabingem. Úhly kamery jsou občas zvláštní, ale málokdy ovlivní celkový zážitek. Ti, kdo vzpomínají na původní hru s láskou, nebudou zklamaní. Remedy nezměnilo nic z toho, co vás na hře bavilo. Místo toho zásadně vylepšilo grafickou stránku a ujistilo se, že se to hraje stejně tak dobře jako před lety.“

„Fanoušci hry Control nebo ti, kteří jsou prostě jen zvědaví, kdo je ,ten Alan Wake‘, by si měli tuto remasterovanou edici pořídit. Za solidní cenu se jedná o fantastický příběhový zážitek, který stojí za to hrát i s krkolomným starším ovládáním, zatímco navrátivší se fanoušci budou mít radost z opětovného prožití zážitku na moderním hardwaru.“

„Alan Wake Remastered je skvělou příležitostí pro majitele PlayStationu 5, jak prožít příběh Alana Wakea. Nicméně hráči hledající svěží zážitek zde najdou až příliš mnoho toho samého, co bylo v předchozích verzích hry. Ve výsledku tuto hru doporučuji spíš pro to, čím ve svém jádru je, než pro to, co nabízí její remaster.“

„Vizuální vylepšení stranou, Alan Wake Remastered je hrou, za kterou jsem jednoduše rád. Je to nejhezčí a nejdotaženější verze jedenáct let staré hry, která dnes funguje stejně tak dobře, jako když se poprvé objevila na Xboxu 360. Ale pokud máte původního Alana Wakea na PC, pak tento upgrade můžete asi přeskočit – přestože je vylepšená vizuální stránka hezká, není dostatečným důvodem pro pořízení další kopie hry.“

„Nevyrovnaný akční zážitek se opírá o obrovské množství šarmu a nádherné vizuální zpracování, které si i po deseti letech drží svou úroveň.“

„Ačkoli nejde o oslnivý remaster, základní zážitek z Alana Wakea neztratil nic ze svého lesku.“

„Alan Wake Remastered snadno obstojí mezi podobnými moderními hrami díky výjimečnému designu, preciznímu provedení a mnoha technickým vylepšením.“

„Alan Wake byl a stále je místy bizarní akční horor s několika krásnými scénami, zábavnými souboji a lehce nadneseným smyslem pro vlastní důležitost. Myslím, že i 11 let po svém původním vydání obstojí pozoruhodně dobře a tento remaster je nejlepším způsobem, jak si hru, kterou považuji za moderní klasiku, užít.“

„Alan Wake Remastered je pro stávající fanoušky poměrně nepodstatným upgradem, ale pro nováčky je to stále záhada hodná pozornosti.“

„Alan Wake je do značné míry produktem své doby. Zatímco příběhové prvky dodnes fungují, většina herních prvků působí ve srovnání s dnešními hrami zastarale. Poutavé vyprávění vás udrží jen do určité míry, protože těžkopádné ovládání a repetitivní hratelnost znamenají, že se hráči mohou občas trochu nudit nebo být frustrovaní.“

„Pro stávající fanoušky je tento remaster nejlepším způsobem, jak si hru z roku 2010 vychutnat na moderních konzolích, ale v roce 2021 už značná část titulu prostě neobstojí. Bez nostalgie Alan Wake nefunguje jako horor, protože není děsivý, jako thriller, protože dlouhé úseky hry jsou neuvěřitelně nudné, ani jako akční hra, protože souboje jsou nezajímavé a repetitivní. Je tu zajímavá ústřední záhada, ale stejně jako samotný Alan Wake si budete muset projít peklem, abyste ji našli.“

zdroj: Sony