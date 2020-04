Hurá na křížovou výpravu. Strategie Plebby Quest z vás udělá bojovníka za víru

Windows

- Téma autor: Václav Pecháček

Není to sice nejrealističtější křižácká hra, jenže ono je křižáckých her dost málo, a proto by byl hřích proti Bohu a církvi Plebby Quest ignorovat. Vypadá skoro jako Crusader Kings, jen s větším důrazem na samotné křížové výpravy a menším na realistickou grafiku, a přestože úplně ve všem působí silně minimalisticky, pod kapotou se skrývá zajímavá simulace.

Celá galerie Jste císařem, císařovnou, králem, královnou, vévodou, vévodkyní. Ať zní váš oficiální titul jakkoliv, ambice jsou pro všechny stejné – v první řadě přežít, v druhé řadě rozšířit svoje panství. A pokud se u toho povede vyrvat nějaké území z rukou nevěřících psů (jestli křesťanů, nebo muslimů, to je otázka úhlu pohledu), tím líp. Plebby Quest je hra o válce a politice. Meče vyletí z pochev teprve tehdy, když slova selžou – a slova v tomhle případě mohou být mocnější než ta nejostřejší čepel. V tahové strategii spravujete svoje království, verbujete armády a činíte další rutinní královské úkony, ale jednou za rok se musíte sejít se svými souvěrci… a vyjednávat. Celá galerie Jak už víme z Crusader Kings, osobní vztahy jsou ve feudální politice klíčové, takže pokud jste někdy v minulosti naštvali sousedního panovníka, ten vám může škodit, i když mu to neskýtá žádnou skutečnou výhodu. Ale pokud budete dostatečně obratní, můžete ho na každoroční schůzce sami diplomaticky vyřadit z boje. Do všeho se totiž montuje církev, takže jedno včasné obvinění z kacířství může znamenat, že si pro vašeho rivala neočekávaně přijde inkvizice. Ve vašich silách je třeba i podpořit některého z kardinálů jako kandidáta na papežství, což vám napříště zajistí jeho podporu, nebo příkře odsoudit invazi sousedního impéria do vedlejší zemičky – papež takovou válku může zakázat a zabránit tak soupeřům v expanzi. zdroj: Neowiz Když diplomacie nepomůže, přichází na řadu čas ohně a meče. Bojový systém je podle autorů „hluboký“, využívající 40 typů jednotek a více než 100 generálů, kteří mohou bitvu rozhodnout ve váš prospěch. Rozhodně nečekejte žádný Total War, ale aspoň si, na rozdíl právě od Crusader Kings, můžete svoje konflikty odbojovat pěkně sami, ručně. Co vypadá na první pohled jako líně animovaná blbůstka, mi na druhý pohled přijde jako pozoruhodný pokus o ztvárnění osobních dilemat křižáckého panovníka. Nechci nic slibovat, ale nebuďte překvapení, pokud se tu do pár dní objeví dojmy z hraní či recenze. Plebby Quest: The Crusades si můžete koupit na Steamu za něco málo pod 17 eur.