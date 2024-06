Hráči prý dělají review bombing Elden Ring: Shadow of the Erdtree kvůli obtížnosti. Není tomu tak

25. 6. 2024 18:00 | Téma | autor: Aleš Smutný

Vydání DLC Shadow of the Erdtree pro kultovní, a tak trochu mainstreamovou soulslike hru Elden Ring, je rozhodně velkou událostí. U nás si hra odnesla skvělou devítku a na Metacriticu je aktuálně nejlépe hodnoceným DLC všech dob. Nicméně na Steamu jsou uživatelská hodnocení v průměru pouze 65 % a u kolonky „Všechny recenze“ je výstražný žlutý nápis Smíšené. Sociálními sítěmi a mnoha herními weby proběhla informace, že důvodem je fakt, že je DLC až příliš těžké, často s podtónem, že nešikovní hráči kritizují hru za to, že je taková, jaká má být – obtížná.

Rovnou si řekněme, že Shadow of the Erdtree je obtížnější než původní hra. Ale o to tu ani tak nejde, spíše o tvrzení, zda opravdu za důvodem review bombingu skutečně stojí obtížnost, nepřipravení hráči nebo něco jiného. Pokud si vyjedete jen negativní recenze podle dosahu (tedy nejvíce souhlasných hlasů), zjistíte, že první desítky negativních recenzí pochází z Číny a velká část z nich si opravdu stěžuje na skok v obtížnosti.

Zároveň je ale třeba druhým dechem dodat, že nejde primárně o stížnosti „hra je moc těžká, tumáte negativní hodnocení“. Ostatně, pro odemčení DLC musíte mít už něco nahráno a překonat bosse, který opravdu není nějakou lite verzí těch z Dark Souls. Velmi často je tato kritika spojená s kritikou celkového designu některých bossů, kteří jsou často (podle daných uživatelů) hodně zaměření na typ boje, který bude vyhovovat jen jednomu stylu hraní a hráči s odlišnými buildy mají prostě smůlu.

Asi nejlépe tento sentiment vystihuje recenzent z Koreje, který poznamenává: „Myslím, že se vývojář nechal chytit v pasti přemýšlení ve stylu 'udělejme to ještě těžší'. Bossové mají spíš jen spoustu zbroje a odolnosti než nějaké zajímavé vzorce útoků a chování. Chybí tu zábava jako je využívání úhybů a protiútoků jak v Dark Souls anebo přesné přecházení z defenzivy do ofenzivy jako v Sekiro.“

Pokud byste se pozastavili nad tím, proč zrovna Čína vede tuto sekci, je to prostě velikostí trhu. Miliony hráčů v Číně budou souhlasně klikat na recenze v čínštině, takže vylezou mezi nejrelevantnějšími. Neznamená to, že Číňané jsou hned špatní hráči. Stížnosti na jednostranný design bossů se objevují i u uživatelů z Ruska, Spojených států a podobně.

Nicméně, velmi rychle se po prvotní vlně stížností na obtížnost objevují ty na optimalizaci a výkon. Hlavně jeden se opakuje zas a znovu, a to jsou propady FPS a stuttering. Na anglicky hovořící části Steamu se výtky na výkon a technickou stránku hry objevují mnohem častěji než v té Čínské, potažmo obecně východoasijské. Samozřejmě se objevují i stížnosti na bossy, nicméně spíše v intencích toho, že někteří nejsou zábavní a nápadití.

Ale do třetice je tu ještě faktor přehnané kritiky, kdy prostě uživatelé dávají negativní hodnocení Nedoporučují i přes to, že vlastně v textu recenze hru chválí, ale nelíbí se jim jeden prvek („XXX jako závěrečný boss byl dost laciný“), chtějí vyjádřit nesouhlas s cenou DLC nebo prostě jen provokují, protože hra bude samozřejmě mít mnoho obránců, kteří se za její nesporné a neoddiskutovatelné kvality postaví.

zdroj: vlastní video redakce

Zároveň je třeba ještě podotknout, že podobné „kauzy“ fungují jako zesilující prvek, kdy najednou hráči dostanou chuť si přisadit a podle všeho to funguje jak na anglosaském internetu, tak na ruském či čínském. Rozdíl je zjevně jen v tom, co jednotlivé komunity trápí. Zatímco větší část čínských hráčů směřuje kritiku k bossům a jen málokdy řeší optimalizaci, anglicky hovořící část pro změnu akcentuje hardwarové problémy a někdy přidává spíše výtku k tomu, že bossové nejsou tak nápadití.

Takže, trpí Elden Ring: Shadow of the Erdtree review bombingem protože je DLC příliš těžké? Primárně ne, byť určitě najdete podobné příspěvky. Aktuálně jde o mix několika výtek, která je amplifikovaná faktem, že se z uživatelského hodnocení hry na Steamu stala kauza, ke které se spousta lidí chce přidat. Stačí se totiž podívat na uživatelská hodnocení pro PC verzi na Metacriticu, kde má hra průměr 8,2 z více než 500 recenzí, přičemž k vychýlení dolů hodně napomáhají recenze, které dávají nesmyslných 0/10 s důvody jako „uvědomil jsem si, kolik času jsem zabil s Elden Ringem, get a life“ nebo „herní média dávala vysoké známky, a proto dávám 0, abych narušil jejich hegemonii“.

Je PC verze Shadow of the Erdtree bez chyb? Určitě ne, na to jsou propady FPS zmiňované až příliš často. Dostává negativní hodnocení jen proto, že je příliš těžká? Určitě ne, i když je bez diskuse, že DLC je výrazně těžší, ostatně to zmiňuje u Pavel ve své recenzi a ten má v soulsovkách něco odharcováno.