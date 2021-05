Hra o trůny v Crusader Kings III se rozjíždí. Sledujte nové video z očekávaného modu

4. 5. 2021 17:00 | Téma | autor: Václav Pecháček

Kdybych měl jmenovat nejočekávanější uživatelskou modifikaci současnosti, moje volba by po delším uvažování padla na CK3AGOT. Jde o pokračování milovaného modu pro Crusader Kings II, který na středověký svět původní hry narouboval rozmáchlé fantasy univerzum Hry o trůny z pera spisovatele G. R. R. Martina. Základem je tentokrát samozřejmě Crusader Kings III, což je skvělé, protože je to jedna z nejlepších strategií posledních let.

Proč tenhle konkrétní mod vyhlížejí zástupy fanoušků? Ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je skutečnost, že herní systémy série Crusader Kings naprosto přesně odpovídají tomu, co od svého fantasy očekává čtenář Písně ledu a ohně. Hra, kterou zajímají socioekonomické problémy a nemá čas na jednotlivé postavy, by nebyla vhodným základem. Naopak Crusadeři, jejichž největší hnací silou jsou právě lásky, nenávisti, zrady a podrazy feudálních panovníků, jsou naprosto ideální.

Druhým důvodem pro všeobecné natěšení je skutečnost, že autoři modu už v Crusader Kings II jednou ukázali, co jsou zač. Předvedli nám svou neuvěřitelnou pracovitost, cit pro detail, oddanost předloze, ale i schopnost vytvořit zajímavé události a výbušné situace, které pořádně otřásají celou politickou simulací. Že to ve trojce bude úplně stejné, naznačuje nové video.

Jde o první vývojářský deníček, v němž šéf vývoje s přezdívkou Foxwillow poprvé ukazuje hmatatelné výsledky práce svého týmu. Video se věnuje regionu Korunních zemí (Crownlands), tedy toho kusu Západozemí, který obklopuje hlavní město, Královo přístaviště.

Zatím si sice neužijeme žádné nové modely (i když Foxwillow přislíbil, že Královo přístaviště bude ve hře vyobrazené včetně hradeb a slavné Rudé bašty), ale i samotný pohled na všechna ta hrabství a jejich vládce je skutečně impozantní. Pokud jste při čtení knížek zírali do mapy a představovali si, co se asi tak nachází v jejích bílých částech, díky modderům se dozvíte, že to nejsou ani tak lvi, jako spíš hromada šlechticů.

Foxwillow ve videu vysvětluje, že oproti Crusader Kings II byla v novém modu provedena řada změn – buď proto, aby reálie lépe odpovídaly Martinově vizi, nebo proto, aby se zlepšil zážitek z hraní. Například rod Farringů se přesunul směrem k Dračímu kameni, protože Farringové podporují Stannise Baratheona a vzhledem k tomu, jak od něj byli v minulém modu izolovaní, je vždycky dostihla příliš rychlá zkáza.

Možná vám přijde, že je nakonec celkem jedno, kde se nachází který bezvýznamný rod, ale mravenčí, detektivní práce autorů mi na tom všem přijde možná nejpůsobivější. Vezměte si takový rod Goode. O něm toho z knížek víme skutečně jen velice málo – známe akorát tři jeho členy a jejich křestní jména, aniž bychom věděli, odkud pocházejí nebo čím se vlastně vyznamenali. Autoři modu si ovšem odvodili, že jméno „Gregor“ je typické pro Westerlands, zatímco zbylá dvě by člověk očekával spíš v regionu Reach. A rytíři z obou těchto regionů se shodou okolností zúčastnili velikého turnaje v Ashfordu, kde se objevili i Goodeové. A tak jejich sídlo najdete v Reachi, ovšem dost blízko Westerlands na to, aby se do jejich zemí donesly prvky sousední kultury.

Moddeři tak vlastně smysluplně rozšiřují Martinovo univerzum takovým způsobem, který by sám autor dost možná schválil, kdyby se mu chtělo hrát Crusader Kings (jako že se mu asi chtít nebude, protože spolu s HBO připravuje řadu seriálů a ještě nemá dopsaný ani šestý díl plánované sedmidílné ságy). Ačkoliv Píseň ledu a ohně určitě není mou nejoblíbenější četbou, protože J. R. R. je lepší než G. R. R., taková oddanost zdrojovému materiálu je mi nesmírně sympatická.

Mimochodem, slušelo by se vyjasnit jednu věc, kterou sám Foxwillow vypíchl na Redditu – to, co jste právě viděli ve videu, v žádném případě není nejnovější build CK3AGOT. Jde o verzi specificky připravenou pro tuto ukázku, takže se nebojte, že by snad autoři ještě vůbec nesáhli na okolní regiony a mimo Crownlands by se nacházela jenom poušť.

Mod měl koneckonců původně vyjít už na konci jara, a i když autoři jeho vydání pozdrželi a v tuto chvíli nehodlají slibovat žádné konkrétní termíny, odhaduju, že první hratelná verze nebude zas tak moc vzdálená.

Pokud hodláte hltat každou novou informaci, doporučuju sledovat Reddit či Discord, kde můžete vývojářům přímo navrhovat, co by podle vás měli udělat či změnit. Anebo prostě čtěte Games, protože já si nenechám ujít příležitost vás o tomto fascinujícím projektu co nejčastěji informovat.