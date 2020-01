Hlasujte pro nejlepší hry roku 2019

- Téma autor: Redakce Games.cz

Přišel váš čas! My už jsme si své řekli v naší sérii článků Best of 2019, ale nyní je třeba, aby zazněl hlas lidu. Tedy abyste se chopili klávesnice a myši a hlasovali v naší tradiční anketě o nejlepší hry roku. Je jen na vás, zda budete chtít hlasovat ve všech kategoriích, jen některých, nebo pouze v tom, která hra by se měla stát tou vůbec nejlepší za uplynulý rok.