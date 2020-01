Glum má v The Lord of the Rings: Gollum vypadat víc jako člověk. Potká se s nejtrapnějšími z nazgûlů

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

Citlivý hobití mladík Sméagol, chudáček, kterého vyhnali z vesnice jen proto, že dostal od svého nejlepšího kamaráda krásný zlatý dáreček k narozeninám, je nepochopená postava. Chvíli ho bolí v krku a trošku z toho chrchlá, a hned mu všichni říkají Glum! Přitom by chtěl jenom hrát hádanky a baštit ryby (nebo skříťata). No, třeba se jeho image zlepší v chystané hře, kde si za něj přímo zahrajete. Jen nečekejte, že bude vypadat tak, jak jste zvyklí.

Díky nejnovějšímu číslu magazínu Edge už víme například to, že The Lord of the Rings: Gollum vyjde až na novou generaci konzolí. A teď se ze stejného zdroje vyrojily další informace, z nichž ta nejdůležitější je, že se žádný nebožák nebude muset snažit napodobovat nedostižného Andyho Serkise.

Informace z Edge, zprostředkované webem WccfTech, hovoří o tom, že Sméagol má být vyobrazený více lidsky. Tvůrci ze studia Daedalic se možná bojí, že byste si ke slizkému hubeňourovi nebyli schopní vypěstovat dostatečně láskyplný vztah – přičemž je tvůrčím záměrem ve vás sympatie, nebo alespoň soucit, k tomuhle tvorečkovi vzbudit.

Jindy z něj prý ovšem budete mít strach, když nad Sméagolem převládne zákeřné Glumisko. Nad osobnostními výkyvy hlavní postavičky budete mít do značné míry kontrolu – v průběhu každé kapitoly bude existovat několik bodů, kde se zachováte buď jako v jádru celkem hodný pseudohobit, nebo jako jeho zrůdná prstenová parodie. Podle toho se vyvinou vaše další možnosti ve hře.

Už víme, že hra se věnuje událostem během knižní trilogie Pána prstenů. Glum je sice hodně dlouhověká potvůrka, takže by klidně mohlo dojít na nějaké flashbacky do pořádně vzdálené minulosti, ale jádro příběhu vede z Temné věže v Mordoru dále do Středozemě až těsně před okamžik, kdy se s Glumem poprvé setká Společenstvo Prstenu. A budou u toho i všemi oblíbení zakuklení pyrofobové – nazgûlové.

Prstenové přízraky se v příběhu vyskytnou dva – a nebudou to ty nejznámější, takže určitě nečekejte Černokněžného krále Angmaru ani starého dobrého Khamûla. Podle uměleckého ředitele projektu, Mathiase Fischera, to jsou spíš „bubeník a basista kapely“. Ale tvůrci se prý těší, že tyhle šikanované nebožáky, terorizované vodními koňmi, obřími orly i zdivočelými dědici gondorského trůnu, mohou aspoň trochu zpopularizovat.

Přejme jim všichni hodně štěstí. Glum se vydá lovit bižuterii v roce 2021 na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X.