Desert Eagle a dvouhlavňová brokovnice: Proč některé zbraně vídáme ve hrách opravdu často?

Vyobrazení zbraní ve hrách umí být ošemetné a nejeden grafik střílečky ze sci-fi prostředí byl rád, že může popustit uzdu fantazii a vymyslet si vlastní kreace. Série Call of Duty zase před časem zvolila cestu, kdy pomíchala názvy zbraní a pozměnila jejich design, aby se „očistila“ od skutečného zbrojního průmyslu.

Leckdy se ale ani sci-fi hry, a už vůbec ne Call of Duty, nevyhnou některým „starým známým“ – zbraním, které ve hrách vidíme víc než často a které nesmí chybět prakticky v žádném herním ozbrojeném konfliktu. Jaké jsou nejpopulárnější předlohy herních zbraní a proč si vývojáři tak často vybírají právě je?

M16, AR-15, M4…

Můžete použít první vojenské označení M16, původní Armalite AR-15, modernější vojenské M4, nebo tomu prostě jen říkejte „černá puška“. Všichni víme, o jakou zbraň jde. Nosil ji Arnold ve filmech a nosíme ji my, když ve hrách kosíme „ty zlé“. Třebaže je technologicky překonaná a velká část americké armády už před časem přešla na modernější zbraňové systémy, M16 se stala ekvivalentem primární zbraně západních ozbrojených sil.

Asi to nikdy nikdo nevystihl lépe než Kozlowski z Operace Flashpoint: „Jen se koukni na tuhle pušku. Je nádherná. M16A2. 15 ran za sekundu, skvěle vyvážená a nemá ani dvě a půl kila. Copak bych ji mohl nemilovat?“ Milují ji hráči všech ročníků už od doby, kdy se začaly zbraně ve hrách podobat těm skutečným.

Kalašnikov AK-47

Tak jako je M16 v popkultuře nerozlučně spjatá se západními ozbrojenými silami, Kalašnikov, a zejména jeho nejznámější verze AK-47, je nerozlučně spojený s těmi východními. Nejtypičtější zbraň sovětského bloku se vyráběla od Ruska přes Pákistán a dnešní Chorvatsko až po Etiopii. Stejně jako sehrála svou roli prakticky v každém ozbrojeném konfliktu od druhé světové války, hráli s ní miliony hráčů ve stovkách her.

V drtivé většině případů hraje Kalašnikov roli zbraně „těch zlých“ – ať už se virtuální potyčka odehrává kdekoliv na světě, a ať už je původ zlounů přiznán, nebo taktně nevyřčen.

Colt 1911

Přesouváme se zase na západ a tentokrát ke zbrani, která může být viděna napříč prakticky celým minulým i současným stoletím. Colt 1911 z návrhu Johna Mosese Browninga přijala americká armáda už v roce 1911 a nejikoničtější (a nejkopírovanější) pistoli na světě najdete prostě všude – hromady druhoválečných her pochopitelně nevyjímaje.

Ve spoustě her je 1911 v ráži .45 ACP vykreslována jako výkonnější alternativa k devíti milimetrům, u níž je vyšší výkon vykoupen nižší kapacitou zásobníku – jednořadý zásobník typicky na sedm ran proklely spousty hráčů, kterým se uprostřed lítého boje zastavil závěr v zadní pozici.

Glock 19/17

Moderní – takzvaně služební – pistole již dávno není celoocelová, jako byla 1911, ale tvoří ji kombinace ocelového závěru a polymerového těla (a stejně o něm všichni mluví jako o plastovém). Žádná jiná zbraň nezpopularizovala „plasťáky“ tolik jako ikonický Glock – nejlepší kamarád každého policajta, vojáka i mordýře – viděný ve filmech a samozřejmě i hrách.

Stejně jako spousta dalších reálných předloh dostal i Glock v průběhu svojí barvité herní kariéry spoustu různých názvů, ale jeho charakteristický tvar s utilitárně hranatým závěrem pozná každý hráč na první pohled – ať už jde o prapůvodní dlouhou 17, nebo zkrácenou 19.

Desert Eagle

Všechny dosud zmíněné zbraně mají jednu věc společnou – někde na světě existuje alespoň nějaká ozbrojená složka, která je skutečně používá. To však neplatí pro Desert Eagle, kterému sedí role popkulturní ikony daleko víc než role využitelné zbraně. Faktem totiž je, že s tímhle obrovským dvoukilovým hovadem by se nikdo normální u pasu netahal. Na druhou stranu, když chcete dát likvidaci virtuálních protivníků skutečný důraz, neexistuje nic lepšího než ráže .50 AE, zabalená do ikonického tvaru a ještě ikoničtějšího názvu.

Z herního pohledu se zpravidla jedná o něco jako odstřelovačku ze světa krátkých zbraní. Dokonce i ti největší virtuální tvrďáci, kteří jindy střílí výhradně „guns akimbo“ – tedy v každé ruce jednu zbraň – si většinou vystačí jen s jedním exemplářem, který důrazně rozhodí virtuální mířidla po každém výstřelu.

UZI

Původně jsem chtěl dát přednost dobře známému samopalu MP5, ale nakonec mě napadlo, že když přijde na rychlé vysypání pistolových nábojů od boku, neexistuje nic slavnějšího než izraelská UZI. Také její siluetu umí každý hráč rozpoznat i poslepu a je to právě atraktivní spojení světa pistolí a samopalů, které vtisklo UZI do rukou (často obou) nejrůznějších hrdinů a antihrdinů – lhostejno na jaké straně světa a spektra stojí.

Herně se zpravidla jedná o tu rychlou a velkokapacitní, ale zoufale nepřesnou zbraň, jejíž střely často lítají všude možně, jen ne za záměrným křížem.

Remington 870

Pokud si nejste jisti, co přesně je Remington 870, klidně si dosaďte „generická pumpovací brokovnice“. Ta pumpovací část je důležitá, protože je to právě drsňácké trhnutí předpažbím, doprovázené zvukem mechaniky, které dává zbrani osobnost, což si zamilovali filmaři i tvůrci her. Pumpovacích brokovnic se vyrábí velká spousta po celém světě, ale právě Remington 870 je často uváděn jako jejich archetyp – už jen proto, že se vyráběl v ohromné paletě verzí, kterými lze vybavit skoro všechny, od mafiánů ze třicátých let až po moderní taktické jednotky.

Každá správná herní brokovnice platí za ohromně silnou zbraň, ovšem pouze je-li váš cíl v bezprostřední blízkosti. Podle většiny herních vývojářů se totiž každý vystřelený brok mění už po pár metrech v neškodnou lentilku.

Upilovaná broková dvojka

Záměrně neuvádím předlohu, protože pokud je mi známo, žádná zbrojovka nevyrábí nic, co by už na krabici neslo název „Super Shotgun“. Stačí však trocha práce s flexou nebo pilkou na železo, a i takový IŽ zapomenutý na půdě se může proměnit v nástroj na pocuchávání démonských zástupů, tak jako v ... Inu, dosaďte svůj oblíbený boomer shooter. Jen se tedy musíte smířit s tím, že dodělání přitahovacího háku vyžaduje víc kutilského ducha než jedno říznutí flexou.

A dělám si samozřejmě srandu! Jestli někde najdete brokovou dvojku po dědečkovi, odevzdejte ji proboha na policii. Stejně s ní nebudete vypadat tak cool jako Doom Slayer…

