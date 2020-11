Chystáte se na nové Call of Duty? Připomeňte si příběh prvních Black Ops

13. 11. 2020 18:30 | Téma | autor: Václav Pecháček

První díl Call of Duty: Black Ops vyšel před deseti lety, což znamená, že se mezitím stihlo vyrojit přibližně patnáct dalších her této nebývale úspěšné střílečkové série. Těžko komukoliv z vás zazlívat, že už si třeba na podrobnosti dílu z nyní už předminulé generace konzolí úplně nevzpomíná. A ony přitom možná budou docela důležité.

Nejnovější díl, Call of Duty: Black Ops Cold War, totiž není rebootem, jak mnozí z nás původně předpokládali, ale pokračováním jedničky. Opět se tedy setkáme se starým dobrým, lehce vyšinutým Alexem Masonem a jeho drsným kamarádem Frankem Woodsem. A aby i ti z vás, kteří si už na první Black Ops nevzpomínají nebo je třeba nikdy nehráli, věděli, nač vlastně dnes vydaná Cold War navazuje, připravili jsme si pro vás tento článek.

Článek, jehož úkolem není nic jiného než rekapitulace příběhu, od Kuby až po Dallas. Následující text je pochopitelně plný spoilerů.

Ve službách CIA

Příběh je sice vyprávěný především pomocí flashbacků chudáka hlavního hrdiny Masona, který dřepí svázaný na židli a je podrobován nemilosrdnému výslechu dvěma tajemnými figurami, ale vezměme to kvůli přehlednosti pěkně chronologicky.

A chronologicky začínáme na Kubě. Tam se odehrává ke zkáze odsouzená invaze exulantů v zátoce Sviní, kterou má podpořit malé komando CIA sestávající z Masona a jeho kolegů, Franka Woodse a Josepha Bowmana. A to má ještě jeden bonusový úkol: odprásknout neodprásknutelného Fidela Castra, který přežil víc atentátů než Hitler.

To se Masonovi podaří… a nepodaří. Sice vpraví nějakému zarostlému Kubánci kulku do čela, jenže brzo přijde na to, že to byl špatný Kubánec – Castrův dvojník. Jak na to milý Mason přijde? Tak, že ho skutečný Castro zajme. Následně ho okamžitě nepopraví, nýbrž věnuje jako dárek zlověstnému ruskému generálovi jménem Nikita Dragovič.

Práce šlechtí

Mason se z teplého místečka v CIA přesouvá o několik příček níž na pomyslném kariérním žebříčku, protože se z něj stává otrok v sovětském gulagu. Dva roky tam kutal uhlí, svaly mu v železo ztuhly – ale hlavně utužil přátelství se spoluvězněm Viktorem Reznovem, hrdinou druhé světové války, kterého jistě znají všichni hráči Call of Duty: World at War.

S Viktorovou pomocí Mason zorganizuje obří vězeňské povstání a podaří se mu uniknout na svobodu. Jenže, a to je důležité, Alex si s sebou nese neviditelné šrámy. Jeho věznitelé s ním něco dělali a on si nepamatuje, co to bylo. Ale asi nic moc pěkného, když jeho první reakcí na setkání s prezidentem Spojených států je agresivní choutka ustřelit Kennedymu hlavu.

Nicméně Mason se (výjimečně) udrží na uzdě a přijímá misi zavraždit Dragoviče, který bude přítomen při startu nové sovětské rakety Sojuz. Dragovič je však polapitelný asi jako namydlený úhoř a týmu CIA uniká. Frustrovaní Američané aspoň vyhodí do povětří právě startující pýchu ruského vesmírného inženýrství.

Ve Vietnamu je prý hezky

Uplyne pět let, Dragovič stále uniká, ničení sovětských raket není taková zábava, no a tak se Mason se svými přáteli vydá masakrovat asijské rolníky. Začala totiž válka ve Vietnamu.

Masonův tým v Indočíně zažije všemožná dobrodružství, během nichž Alex zjistí, že Reznov taktéž unikl, že je naživu a že je ochotný se CIA spolupracovat. Takové šťastné shledání! Taková pěkná, nesmírně nepravděpodobná náhoda!

A teď se dostáváme k jádru pudla – a v jádru tohohle konkrétního nešťastného pudla jsou biochemické zbraně. Dragovič se totiž těsně po druhé světové válce zmocnil německého plynu jménem Nova 6 a na zkoušku s ním otrávil svoje vlastní vojáky včetně Reznovova nejlepšího kamaráda. No a Reznov chce pomstu, což znamená zabít jednak Dragoviče, jednak jeho dva pohůnky, Kravčenka a doktora Steinera.

Mason a spol. ve Vietnamu nejdřív neúspěšně honí právě Kravčenka, poté se pokoušejí zajistit zřícené sovětské letadlo, v němž se údajně vyskytuje vzorek Nova 6. Jenže akce se tak úplně nepovede, což je eufemismus pro „dojde ke strašlivé, nenapravitelné katastrofě“ – Mason, Woods i Bowman jsou zajati Vietkongem. První dva jmenovaní sice uprchnou, ale Bowman je zavražděn.

Oba rozzuření přeživší si to jdou okamžitě vyřídit s Kravčenkem na jeho základnu, kde se s nimi opět potká i Reznov. Spolu se probojují až k Dragovičově miláčkovi, který bohužel odjistí hromadu granátů, kterými je ověšený. Woods se zdánlivě obětuje a vyskočí s ním z okna.

Velký zvrat

Mason a Reznov se následně vydají zajmout doktora Steinera, nacistického vynálezce Nova 6. Pomáhá jim v tom další agent CIA, který se taktéž vrací v právě vydané Cold War, Jason Hudson. První dva jmenovaní se k německému vězni dostanou dřív, a i když mají za úkol vzít ho živého, Reznov Steinera k všeobecné konsternaci bez milosti popraví.

A teď přichází velký zvrat, ze kterého před deseti lety všem cvakaly čelisti o klávesnice. Protože my se na stejnou misi podíváme ještě jednou, tentokrát Hudsonovýma očima místo těch Masonových. A zjistíme, že Steinera ve skutečnosti zabil právě Mason, nikoli Reznov. Z toho prostého důvodu, že tam Reznov vůbec nebyl. Z toho prostého důvodu, že Reznov je už roky mrtvý.

Oni totiž ti prohnaní Rusové vůbec Masona nepotřebovali k tomu, aby jim v gulagu kopal uran. Oni tam s ním prováděli psychologické experimenty, aby ho proti jeho vlastní vůli donutili stát se spícím agentem Sovětského svazu, který má ve správnou chvíli zabít prezidenta. Proto tedy ta divná touha oddělat v Pentagonu Kennedyho!

Jenže mazaný Reznov na to přišel a Masonův vymytý mozek potajmu naplnil svými vlastními nápady, konkrétně nekontrolovatelným impulsem pomstít se všem, kteří Reznovovi ublížili. Dragovič. Kravčenko. Steiner. Ti všichni musí zemřít.

Mason rozdvojení své osobnosti úplně nezvládal, proto si v hlavě vykouzlil Reznovovu halucinaci, proto si myslel, že ho starý voják provází celým Vietnamem, i když umřel už dávno předtím v gulagu. A proto taky bez okolků, rozkazům navzdory, zavraždil Steinera.

Zastavit komplot

Budiž, Steiner byl starý nácek, za to Mason před vojenský soud nepůjde. Horší je, že Dragovič si připravil celou síť agentů podobných Masonovi – a jakmile vyšle éterem předem připravenou číselnou sekvenci, všichni se aktivují a po celé Americe odpálí zásoby Nova 6. Američané se o tom dozvěděli a teď hodlaj preventivně jaderně anihilovat celý Sovětský svaz.

Problém.

Jenže naštěstí je tu Mason, který se konečně vzpamatoval ze svého vymytí a opět naplno ovládá svůj mozek, takže si vzpomene, že onen osudový signál má přijít z lodi poblíž Kuby. Kruh se uzavírá!

Mason a Hudson, spolu s armádou agentů CIA, na loď provedou úspěšný nájezd. A kdo by to byl řekl, na palubě se nachází i hlavní záporák, generál Dragovič! V posledním hrdinském souboji ho Mason přemůže a utopí, načež spolu s Hudsonem uniknou z plavidla, než ho zničí americké námořnictvo.

Konec dobrý, všechno dobré! Sověti byli poraženi, hrozba nukleárního armageddonu odvrácena, Mason už je zase zdravý Američan, nikoliv tajný agent KGB.

…Až na to, že Reznov bohužel v Alexově přeprogramování nebyl tak úspěšný, jak si myslel. Jakmile Mason splnil svůj primární úkol, zabít Dragoviče, Kravčenka a Steinera, vrátil se zpátky k tomu, co ho učili jeho věznitelé v gulagu. Vydal se do Dallasu. A zastřelil Kennedyho. To aspoň hra ve svých posledních momentech velice silně naznačuje.

Ale aby to nebyl moc smutný konec, přeci jen se dozvíme ještě jednu, poslední dobrou zprávu: Woods přežil! Těžko říct, jak, když skočil z okna zavěšený do chlapa, na kterém cinkaly čtyři odjištěné granáty, ale budiž. No a tak se naši hrdinové můžou opět setkat v Call of Duty: Black Ops Cold War a zase jednou Sovětům ukázat, která supervelmoc je ta nejlepší a nejsvobodnější.