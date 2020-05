Čeští vývojáři se zítra představí na španělském festivalu animace Animayo

- Téma autor: Redakce Games.cz

Zítra začíná virtuální verze Animayo, španělského Festivalu animace, videoher a speciálních efektů. Ten se měl letos konat v Las Palmas na Kanárských ostrovech, kvůli probíhající pandemii se nicméně uskuteční čistě v online prostředí. Díky mezinárodní spolupráci s Českým centrem Madrid a českým velvyslanectvím ve Španělsku se na scénu dostanou také čeští zástupci z Bohemia Interactive a Amanita Design.

Festival Animayo letos pořádá již 15. ročník, vůbec poprvé se ale koná pouze virtuálně. Pro účastníky je připraveno přes 50 setkání s experty a odborníky na animované filmy, speciální efekty a hry. Z českého zastoupení se můžete těšit na kreativního ředitele Bohemia Interactive Ivana Buchtu, který 16. května od 19:30 nabídne online masterclass na téma Livonia: tvorba světa pro Armu 3 a DayZ.

Na něj naváže od 21:00 Lukáš Kunce z Amanita Design, který publiku představí neskutečné světy her českého studia, které se inspiruje v české přírodě i mytologii. A nebyly by kompletní bez fenomenálního hudebního doprovodu, trojici Čechů totiž uzavírá Tomáš Dvořák alias Floex, autor hudby a zvukových efektů k většině her od Amanity. Ten divákům streamu přiblíží prostředí tvorby hudby pro videohry včetně názorných ukázek z Machinaria nebo Samorostu 3.

Mimo českých zástupců se na seznamu přednášejících objevují i velká jména ze světa animace, třeba Cinzia Angelini z DreamWorks (Mimoni, Spider-man 2, Grinch), Roger Kupelian ze Sony Imageworks (speciální efekty trilogie Pán prstenů) či Aja Suzuki z Walt Disney, která spolupracovala s Hajao Mijazakim nebo Wesem Andersonem.

„Festival Animayo začal připravovat virtuální platformu již na podzim. Organizátoři totiž chtěli uspořádat akci pro fanoušky animace a počítačových her po celém světě a nebýt závislí jen na jednom místě a španělském publiku, platit pronájmy sálů, letenky, ubytování hostů. Nyní v době koronavirové epidemie, kdy se nemohou konat akce pro veřejnost, byla tato platforma jako dar z nebes,“ říká Stanislav Škoda, ředitel Českého centra Madrid.

Animayo se tak bude odehrávat v prostředí hry, kde se budou promítat živé streamy, které zároveň najdete na Zoom Net či na YouTube. Celý program o víkendu proběhne v angličtině a španělštině, ke sledování se můžete zdarma přihlásit na oficiálních webových stránkách.