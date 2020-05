Cal Kestis gladiátorem. Star Wars Jedi: Fallen Order dostává velký update zdarma

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

4. květen je od nepaměti zasvěcen Hvězdným válkám (May the fourth, may the Force, však víte). Tento svátek z nejposvátnějších respektují i tvůrci výtečné akční hry Star Wars Jedi: Fallen Order, kteří do svého díla znenadání napumpovali zbrusu nový obsah. Radostí si poskočí ti, které na dobrodružství Cala Kestise bavilo zejména máchání světelným mečem.