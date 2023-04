Březnové recenze na Games.cz: Mimořádně povedený měsíc

3. 4. 2023 15:40 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Březen se nebývale vydařil a hráč, který nemá vyloženě vyhraněný vkus a nehraje tudíž jen jeden žánr, nejspíš nevěděl, kam dřív skočit. Do mytologií nabité staré Číny? Do Japonska na počátku období Meidži? Do magické země Solistia? Nebo snad radši místo toho bojovat s temným kultem a parazitem ovládanými vesničany? Stavět vesmírnou kolonii? Prožít dobrodružství s mladou čarodějkou?

Našlo se samozřejmě i pár horších menších kousků a mrzutou kaňku za silným měsícem spáchal technicky nezvládnutý port Joelova dobrodružství, ale jinak si v březnu musel vybrat snad každý.

„Pod slupkou otřesné grafiky najdete skvěle navržený soubojový systém, zábavnou hratelnost a výborný level design. Jen je škoda vcelku obyčejných bossů, nepříliš výrazného lootu a trochu nešťastně zvoleného přístupu k obtížnosti,“ doporučuje řežbu ze staré Číny s mírnými výhradami Jan Slavík.

„Like a Dragon: Ishin se povedlo skvěle zkombinovat povědomost mechanismů série Yakuza s unikátním historickým zasazením. Souboje jsou zábavné, příběh napínavý a plejáda vedlejší úkolů a aktivit pobaví a zabaví na desítky hodin. Zamrzí snad jen slabší technická stránka, která zamrzla někde na pomezí remasteru a remaku,“ uznává herní kvality oprášeného spin-offu známé série Šárka Tmějová.

„Octopath Traveler 2 nevymýšlí zbytečné inovace a spíš upravuje formuli prvního dílu. Výsledek je ale díky silnému vyprávění a výborné hratelnosti nadmíru uspokojivý, krásný na pohled a příjemný na poslech,“ chválí výborné dobrodružství tradičního střihu Pavel Skoták.

„Redemption Reapers jsou kompetentní tahové RPG, které do průměru táhne neexistující příběh a dvourozměrné postavy. Oči se bohužel také nepokochají, zato vaše uši dostanou epickou nálož špičkového soundtracku. Zarytí fanoušci žánru by si tu mohli přijít na své, ale upřímně, existuje spousta lepších variant,“ krčí nad novou tahovkou rozpačitě rameny Jakub Malchárek.

„Scars Above toho chtěly ukázat hodně a berou si k tomu inspiraci z mnoha svých předchůdců. Jenomže vše dělají o něco hůř a vlastní nápady nedokážou dotáhnout do konce. Solidní soubojový systém a příběhové pozadí hru naštěstí tahají z naprostého průměru, ale i tak se nemůžu zbavit dojmu, že Kate a její kolegové měli na víc,“ není ze sci-fi soulsovky nikterak nadšený Zbyněk Povolný.

„Dungeon: Faster & Deadlier je možná trošku překvapivé pokračování mobilního předchůdce. Staví na osvědčených mechanikách, dospělejším grafickém zpracování a solidní hratelnosti. Stačí se prokousat pozvolným roguelike začátkem a pak už se odpočinkově proklikáte do cíle,“ libuje si u české novinky Pavel Skoták.

„Ixion je nenápadná budovatelská a manažerská vesmírná odysea, která dělá od všeho trochu. Inspiruje se Frostpunkem, ale přidává vlastní vrstvy, i když občas ne úplně obratně. Navíc nabízí pěkně zpracovanou dějovou linku,“ zve k survivalovému budování kosmické kolonie Pavel Skoták.

„Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon je odvážným spin-offem, který se ale setsakramentsky povedl. Od soubojů přes hádanky po prostředí, vizuální stránku, hudební doprovod, příběh a styl vyprávění je opravdu těžké na něm najít nějaká negativa. Jedinou nepříjemností může být ovládání, na které je potřeba si zvyknout a poprat se sním. Ale bez něj by hra nebyla zdaleka tak originální a jedinečná,“ neskrývá nadšení nad parádním čarodějným spin-offem Patrik Hajda.

„Velmi konzervativní, ale také velmi podařený remake žánrové klasiky, kterou by měl každý milovník herních hororů prožít. Jestli vám tenhle milník kdysi unikl, už se nemusíte ohlížet, nová verze ho dokonale zastupuje a v moderním hávu probouzí ty samé pocity, jako kdysi originál,“ raduje se u staronové klasiky Pavel Makal.

„Pohledná, zajímavá, poutavě zasazená hra, která nabízí kolem a kolem slušný příběh, ale kazí prožitek unylou hratelností s designovými chybami. Výsledný dojem je pak přinejlepším rozpačitý,“ soudí o nepříliš strhující polární výpravě Jan Slavík.

„Od Boneraiser Minions je velmi těžké se odtrhnout. Neskutečné množství obsahu, zábavná hratelnost, špičkový vtip, to všechno je zatraceně návykové. Jestli vám nevadí pixel artová stylizace, strávíte ve hře obrovské penzum času a budete se u toho královsky bavit,“ podsouvá s dealerským úsměvem novou indie drogu Jakub Malchárek.

„Hrát The Last of Us na PC je naprosto legitimní způsob, jak zažít ikonický příběh Joela a Ellie. Jenže nejde o způsob nejlepší, který by si hra takového formátu zasloužila. Korunovační klenot tří generací PlayStationu měl rozhodně přijít v lepší technické kondici,“ popisuje Jakub Malchárek zacházení, které si legendární konzolová bomba rozhodně nezasloužila.

„Doufal jsem, že zažiju, jaké to je, vládnout fantasy království. Místo toho jsem dostal zmatený, arbitrárně a náhodně působící posouvač ukazatelů na stupnici. Napsané je to hezky, ne že ne, a vypadá to taky pěkně, ale stojí to na mizerném mechanickém základu,“ píše o simulátoru kralování nespokojený monarcha Vašek Pecháček.

