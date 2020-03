Black Desert Online slaví čtvrté narozeniny a rozdává věci za 200 eur

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Jan Slavík

Také máte pocit, že jste zdobili stromek včera, maximálně předevčírem? Pak doporučuji odvrátit tvář od kalendáře, jako kdyby okolo nesli nosítka s císařem, protože když to porušíte, hrozí řádně děsivé zjištění, že už je pomalu čtvrtka nového roku pryč. Prostě to hrozně letí. Korejské MMORPG Black Desert Online jsem také recenzoval nedávno a fíha, najednou už od vydání pro Západ uplynuly čtyři roky.

Člověk by rád nahlásil renonc a předstíral, že nic a nikdo nestárne, ale... Nedá se nic dělat, čísla jsou neúprosná. Black Desert Online otevřela brány západnímu publiku 3. března 2016. Za tu dobu v ní hráči stihli vytvořit přes deset milionů postav, jak uvádí oficiální (a, co si budeme, bohužel dost chudá) infografika.

Kdo Black Desert hraje, ví, že se tvůrci při oslavách narozenin zpravidla nerozpakují a zahrnují komunitu hromadami darů. Ani letos to není jinak – za pravidelné přihlašování během narozeninových oslav dostane každý řadu předmětů, co jinak stojí reálné peníze. Nejde o žádnou znouzectnost, však mezi dary například najdete i mazlíčka na tieru 4, což je úroveň, které se jinak bez placení dosahuje vážně dost obtížně.

Kdo by měl chuť Black Desert konečně zkusit, těžko by našel lepší chvíli, protože příští týden se v rámci výročního veselí chystá rozdávání speciálních zbrojí a zbraní. Mají sílu zhruba boss gearu +18 (tedy TRI), ale nedají se dále vylepšit.

To znamená, že veteráni mohou zůstat v klidu, protože na sobě stejně mají lepší věci, ale pro nováčka podobná vzpruha výrazně zmenší propast, co ho v momentě prvního zapnutí hry dělí od starých borců. A pokud byste se rozhodli dát BDO šanci, nebudete sami: Hra byla o víkendu zdarma a servery momentálně praskají ve švech takovým způsobem, jaký jsem už dlouho neviděl.

Zpozornět můžete i v případě, že už máte v BDO něco odkrouceno, protože součástí momentální smršti eventů je i přídavek super-endgame zóny Ash Forest. O ní jsme věděli, že se chystá, věděli jsme, že nebude snadná, ale něco jiného je slyšet zkazky a pak to reálně zažít na vlastní kůži.

Nemám na sobě špatnou výbavu, ale stačilo deset minut, aby mi děsivé přízraky popelavého lesa vysvětlily, že tam opravdu ještě nemám co dělat. A to je pochopitelně dobře. Funguje to jako motivace k dalšímu vylepšování zbraní a zbroje.

Není to všechno. Hra za čtyři léta stihla expandovat do všech možných směrů a oproti stavu při vydání je několikanásobně mohutnější a rozlehlejší. Naposledy třeba přibyla nová třída hrdiny – ona sympatická slečna z úvodního obrázku a videa výše, co vám v nestřežené chvíli mileráda rozbije hlavu sekerou. (V podpatcích, samozřejmě, protože ideálnější bitevní obuv zkrátka neexistuje.)

Nemá cenu vypisovat po jedné všechny změny a rozšíření, vznikl by text o rozsahu menší monografie. A ty nejdůležitější už jsem beztak zmiňoval v článku o návratu do BDO. Netřeba tudíž bušit do již jednou pohmožděné slámy – spáchejme raději výhled do budoucna.

Největší chystaná novinka je region O’dyllita, o kterém jsme si původně mysleli, že se bude rozkládat u jižních zasněžených hor. Ale nakonec ne, jedná se o temnější rozšíření elfských lesů Kamasylvie. Sněhová krajina by nakonec měla dorazit také, ale bohužel až někdy v blíže neurčené budoucnosti.

O’dyllita by nicméně i přes nelibý nedostatek běloskvoucích kopců a jiných zimních krás mohla Black Desertu zase pěkně pustit žilou, a to hlavně díky hned čtyřem endgamovým zónám. Což je obsah, na který veteráni velmi dobře slyší. Zdá se, že se v Pearl Abyss poučili z přijetí předchozí expanze – země Drieghan je totiž na pohled nádherná, ale náplní pro zkušené dobrodruhy poněkud chudá.

Oproti tomu v O’dyllitě najdete protivníky, kteří nedarují nic zadarmo ani těm nejnabušenějším borcům. Zejména pokud přijde na přetřes ta nejtěžší jeskyně, která má doporučené AP zhůvěřilých 310. Což, kdyby to nebylo jasné, je fakt hodně.

Stejně tak se chystá renovace několika starých zón (Calpheon Shrine, Padix Island), kam už nikdo nechodil – je v plánu je výrazně posílit a udělat z nich farmařící místa pro hrdiny s kvalitní výbavou.

Čekání na nový region nebude dlouhé – Korea ho dostala tento týden, do západní verze by měl dorazit někdy příští měsíc.