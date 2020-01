Best of 2019: Nejvýraznější trend

- Téma autor: Redakce Games.cz

Herní průmysl doslova žije různými trendy. Celá branže pořád ještě zraje, tudíž jednou je to 4K, pak VR a jindy zase battle royale. Letos je výběr částečně podobný jako loni, což mimochodem hezky ukazuje evoluci trendů jako takových. Co jeden rok začíná, se druhý rok může zvrhnout v regulérní vlnu, která smete všechno, co jí stojí v cestě. Na druhé straně barikády pak stojí trendy, které jsou výrazné jeden rok, jen aby vyšuměly a neštěkl po nich ani pes.

3. místo – Streamování

Pomalu se to blíží. Nejen větší adopce VR a příští generace konzolí, ale především streamování. Ne že by tu nebylo dřív, ale letos se do něj začalo šlapat mnohem víc. Microsoft začal mnohem výrazněji mluvit o svém xCloudu a především do toho všeho hodil vidle Google se svou Stadií. Sice si těmi vidlemi propíchl vlastní nohy a Stadia se právem počítá mezi největší zklamání roku, nicméně to na důležitosti streamování nic nemění.

Google bude Stadii postupně vylepšovat, Microsoft svůj xCloud rozšiřovat a Sony by mohla chystat velké věci s PlayStation Now. Streamování je budoucnost hraní a letos se začaly pokládat základy, na kterých budou všichni velcí průmysloví hráči stavět řadu let.

2. místo – Epic

Epic Games Store přišel na trh v prosinci minulého roku a stojaté vody trhu ovládaného Steamem pořádně rozčeřil. Obchodů s hrami je na internetu celá řada, což o to. V případě Epic Games Store jde ale o něco jiného. Místo přístupu „my taky“ přišli pánové a dámy z Epicu s dravým přístupem složeným ze dvou klíčových věcí: získávání exkluzivit a rozdávání her zadarmo.

Proč byste si instalovali dalšího obchodního klienta, když je objektivně výrazně horší než Steam? Inu proto, že na něm jsou hry, které chcete a které na Steamu nenajdete. A čert vem chybějící funkce – když vám Epic dává pravidelně výborné hry zadarmo, prostě tu ruku natáhnete, stejně jako si tam koupíte titul, který bude jinde k mání až za několik měsíců. Epic na to šel agresivně, s ničím se nemazal a vypadá to, že se mu to vyplatilo. A že tenhle trend s 31. prosincem jen tak neskončí.

1. místo – Předplatné

Potkalo to hudbu, knihy, seriály a filmy, čeká to i hry. Všudypřítomné předplatné je nevyhnutelné. Každý velký vydavatel bude mít to svoje a podobně jako u filmových služeb si hráč vybere, které firmě chce posílat měsíčně pár dolarů. Je to pohodlné a v kombinaci se streamováním se to rýsuje jako budoucnost herního průmyslu.

Nejvýraznějším přírůstkem byl možná Uplay+, ale dočkali jsme se i rozšíření Game Passu na PC a rušno bylo také na mobilech: Apple představil herní službu Arcade, zatímco Google zahrnul do svého Play Passu hry i aplikace. Výběr je bohatý a díky předplatnému se můžete dostat i k hrám, na které by ve vašem rozpočtu jinak už třeba nezbylo místo.