Best of 2019: Nejpůsobivější audiovizuální styl

Nejpůsobivější audiovizuální styl je každoročně jednou z těch nejrozmanitějších (a zároveň nejsubjektivnějších) kategorií. Hry se toho totiž nebojí a leckdy se i ty velké odváží zkusit trochu odvážnější umělecké zpracování. Nemluvě o těch menších, nezávislých hrách, které se snaží vypadat unikátně vlastně docela často. Letošní výběr trojice nejpůsobivějších audiovizuálních stylů je navíc tak pestrý, jak už dlouho nebyl.

3. místo – Devil May Cry 5

Devil May Cry je nejen strašná řežba, která neselhává v žádném ohledu, je to navíc ještě ohromná stylovka. Po vizuální stránce střídá střídmý design úrovní, postav i monster s divočinami, které ve hrách zase tak často nevídáme. Soubojový systém je zábavný a chytlavý, a když to rozjedete na plné pecky, rubete nepřátele hlava nehlava a do toho vám tvůrci pustí nářezovou hudbu, přestanete najednou vnímat okolí a jste v tom až po uši.

2. místo – Pilgrims

Hry od českého studia Amanita Design by se v kategorii Nejpůsobivější audiovizuální styl mohly vyskytovat asi pokaždé. Výjimkou není ani novinka Pilgrims, která je prostě nádherná. Vizuálním stylem připomíná staré české pohádky, hudba a zvuky tu rozhodně nehrají druhé housle a celé je to zabaleno do tak kompaktního, hezkého a příjemného vizuálního hávu, že ho z hlavy jen tak nedostaneme.

Yoshi’s Crafted World je přesně jedna z těch her, u nichž vám stačí vidět pár vteřin videa a hned vás mají v hrsti. Unikátní styl leporela kombinovaný s hravým přístupem Nintenda tu není jen na parádu. Zdejší svět má svoji logiku a chová se tak, jak byste od světa vytvořeného z kartónu čekali.

Osobitý audiovizuální styl navíc ještě podporuje důmyslný design úrovní, který si dokáže s jednotlivými kartonovými prvky krásně hrát. Roztomilé zvuky a příjemný hudební doprovod pak celou tuhle nádheru jen podtrhují. Yoshi’s Crafted World je jednoduše natolik unikátní, kouzelná, roztomilá, nadčasová a hravá líbeznost, že vyčnívá i nad ostatními působivými kandidáty.