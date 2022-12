Bayonetta, Horizon, Pentiment a další. Kde najdete letošní exkluzivity?

22. 12. 2022 12:40 | Téma | autor: Pavel Makal

Vánoce jsou skoro tady, už se jen několikrát vyspíte a budete se moci vrhnout ke stromečku. Někteří z vás tam možná najdou herní konzoli, a pokud jste se dosud těmto platformám nevěnovali, určitě vám přijde vhod přehled letošních exkluzivních titulů, které si na své nové továrně na radost můžete zahrát. Ve výčtech u jednotlivých platforem najdete exkluzivity v rámci konzolí, může se tedy stát, že některé ze zmíněných her vyšly i na PC, v potaz beru jen jejich absenci na konkurenčních uzavřených platformách. Zároveň v seznamu najdete přirozeně především námi prověřené zástupce, pokud jste ale třeba narazili na nějakou zajímavou menší hru, která mi ze seznamu unikla, určitě se o ni podělte v komentářích!

Nintendo Switch

V rámci konzolových válek stojí Switch tak trochu bokem a se založenýma rukama sleduje, jak si PlayStation s Xboxem vyměňují údery. Ostatně i z dokumentů Microsoftu, které byly publikovány v souvislosti s plánovanou akvizicí Activision Blizzard, jasně vyplývá, že softwarový gigant nebere Nintendo jako přímou konkurenci. Japonská společnost s letitou tradicí se tomu ale může smát pod fousy, protože se její hybridní konzole Switch prodává jako housky na krámě a navíc drží celou řadu zásadních značek, které svými prodeji strkají do kapsy i ty nejskloňovanější mainstreamové pecky.

Majitelé Switche si letos na nedostatek her rozhodně nemohli stěžovat, potěší navíc i žánrová pestrost, díky které si na své přišel skoro každý. Tohle jsou hry, které byste letos na Switchi neměli minout:

zdroj: Nintendo

Studio PlatinumGames si se třetí Bayonettou dávalo načas, až jsme se chvílemi báli, že je vývoj v nesnázích a čarodějka Cereza už nás nikdy nenavštíví. Nakonec vše naštěstí dobře dopadlo a Bayonetta 3 vtrhla na obrazovky ve špičkové formě.

Sice je trochu znát, že výkon Switche už na bleskurychlou akci moc nestačí a grafika by mohla být podstatně lepší, klíčovým slovem v případě Bayonetty je ovšem zábava. Fenomenální akční souboje a absurdní přehnané situace dávají dohromady jízdu, která nepustí od začátku do konce. Čarodějka s pistolovými podpatky se navíc naučila několik nových triků a díky široké paletě démonických posluhovačů máte spoustu možností, jak na obrazovce rozpoutat peklo.

zdroj: Nintendo

V multiplayerových akcích jsme zvyklí na to, že kolem cáká výhradně červená barva. Ne tak ve Splatoon, kde se místo násilí sází na nutnost obarvit co největší plochu arény (ale nebojte, samozřejmě je třeba poradit si i se soupeřícím týmem).

Třetí díl této stříkačky je především povedenou evolucí, která dotahuje většinu herních aspektů. Pokud si v kláních více hráčů dvakrát nelibujete, můžete se spolehnout na vydařený singleplayer. Nintendo navíc slibuje dlouhodobou podporu, takže by Splatoon 3 měla žít několik let.

zdroj: Vlastní foto autora

Malý růžový žrout se letos vrátil a netradičně nás vzal do postapokalyptických kulis. Nemusíte se ale bát, žádná deprese se nekoná, Kirby cílí především na dětské publikum, čemuž odpovídá i celková obtížnost. Hra má příjemné, pohodové tempo, nenáročné souboje (včetně bossů) a sází z větší části na rodinnou zábavu.

Prim samozřejmě hraje nejdůležitější speciální schopnost kulatého protagonisty, a sice získávání schopností na základě zkonzumovaného předmětu (nebo bytosti). Kirby se tak snadno může stát třeba dodávkou, automatem na nápoje nebo dopravním kuželem, případně používat různé druhy zbraní. Pokud přemýšlíte, jakou hru si o Vánocích na Switchi zahrát s ratolestí, Forgotten Land rozhodně není špatná volba.

zdroj: Vlastní foto autora

Na Switchi letos vyšlo i skutečně obsáhlé JRPG. Pokud chcete za své peníze dostat pořádný nášup obsahu, jen těžko byste letos na této platformě zvolili lepší investici. Xenoblade Chronicles 3 potěší komplexním soubojovým systémem s vysokou mírou variability, ale také dobře napsaným příběhem se skvělými dialogy, ansámblem pamětihodných postav a v neposlední řadě i působivým technickým zpracováním, a to včetně efektních cutscén. Pro milovníky žánru jsou Xenoblade Chronicles jednoznačnou povinností.

zdroj: Vlastní foto autora

Nintendo letos myslelo i na pohybové aktivity a oprášilo koncept, se kterým kdysi slavilo obrovský úspěch na své konzoli Wii. Switch Sports bohužel nakonec takový věhlas nezískaly, především kvůli malému množství aktivit a absenci komplexnějších režimů, jako je třeba kariéra. Nintendo nicméně slíbilo dodatečnou podporu, a tak nedávno dostupné sporty rozšířil golf. Switch Sports rozhodně nenabízejí takové aktivní vyžití jako třeba starší Ring Fit Adventure, na setkání s rodinou či přáteli se ale jako zábavné ukrácení času pro všechny věkové kategorie pořád docela dobře hodí.

zdroj: Vlastní foto autora

Mohli bychom plakat nad tím, že slovutné fotbalové série letos nijak zvlášť nepotěšily, naštěstí situaci zachraňuje Nintendo se svou velmi nevšední variací na kopanou. Nečekejte realistický pocit ze zápasů, o ten tady jde až na posledním místě. Strikers navazují na starší hry, v tuzemsku známé jako Mario Smash Football, a nabízejí velmi akční zápasy s minimem pravidel. Pod roztomilou stylizací se skrývá až nečekaně komplexní hra se spoustou možností, obrovským lákadlem je ale možnost hrát až v osmi lidech na jedné konzoli.

zdroj: Vlastní foto autora

Pokračování skvělé akční tahovky z roku 2017 staví na osvědčených konceptech, přináší ale ještě větší míru svobody a díky tomu i větší variabilitu soubojů. Kombinace klasických postav z Houbového království a šílených králíků od Ubisoftu opět funguje na jedničku, navzdory veselé stylizaci ale umí Sparks of Hope v některých momentech pořádně potrápit. A i když nejde o natolik komplexní tahovku jako je třeba XCOM, pořád v ní můžete najít mnoho hodin zábavy.

zdroj: Grunex

Klasické JRPG v retro stylizaci chytlo Aleše za srdce a v recenzi si na ně přečtete samou chválu. Za zmínku stojí nejen propracovaný soubojový systém, ale především rozvětvený příběh, který vás může dovést k hned několika koncům. Dojem umocňuje tradiční HD-2D estetika a téměř kompletní dabing, potěší i dobře nastavená obtížnost a optimální délka herní doby.

zdroj: Vlastní foto autora

Nevšední levoboček letité série o kapesních příšerkách nás vzal do minulosti a navíc nabídl vůbec poprvé otevřený svět. Díky tomu se ve hře objevují i vedlejší questy a větší míra svobody. Vaším hlavním úkolem v tomto prequelu je nasbírat všechny Pokémony, kteří se tentokrát volně procházejí krajinou a chovají se různými způsoby, někteří se před hráčem snaží uniknout, jiní jej zase agresivně napadají. Arceus přinesl do série svěží vítr, kritiku ovšem schytal za technický stav. Přesto jde podle mnoha názorů o ideální vstupní bod do letité značky.

zdroj: Vlastní foto autora

Letos vyšel i další díl hlavní série Pokémon. Ten se bohužel dočkal výrazně rozporuplnějšího přijetí, a ačkoli se mu nedají upřít zásadní hratelnostní inovace, ke dnu ho táhne především špatný technický stav, ať už po stránce optimalizace výkonu, tak kvůli množství bugů a chyb. Vývojáři se sice konečně rozhoupali k řadě designových změn, bohužel ale zůstali stát na půli cesty.

PlayStation

V Sony se na silné exkluzivity tradičně sází, a i když jich dostaneme jen několik do roka, zpravidla se jedná o velkou a očekávanou herní událost. Není divu, platforma PlayStation má pod svými křídly už spoustu silných značek, které za bezmála 30 let vytvořila. Letošek byl pro majitele konzolí od Sony především rokem návratů, potěší ale, že byste mezi nimi nenalezli vyloženě slabý kus.

zdroj: foto: Sony Santa Monica

Kratos se vrátil po čtyřleté pauze, aby dokončil svou severskou ságu, a udělal to ve skutečně velkém stylu. Ragnaroku lze vyčítat jen málo, chválit naopak můžeme příběh i herecké výkony, zábavné souboje a svět, který je tak akorát velký, aby vybízel k objevování. Ne nadarmo se právě on bude v celé řadě anket bít o titul nejlepší hry roku. Navíc vyšel i na minulé generaci PlayStationu, užít si jej tedy mohou i hráči, kteří dosud nenaskočili na současnou konzoli. Tuzemským hráčům navíc s pochopením příběhu mohou pomoci české titulky

zdroj: Guerrilla Games

Forbidden West je pokračováním pět let starého Horizon Zero Dawn a vývojáři z Guerrilla Games z něj udělali pořádný nášup. Novinka je větší, krásnější, bohatší, nabízí komplexnější souboje s roboty i lidskými protivníky a daleko rozmáchlejší příběh. Právě ten je patrně největší slabinou hry, zatímco totiž první díl dobře pracoval s tajemstvím originálního postapokalyptického světa, v nové hře jsou karty na stole a protagonistka Aloy i daleko nafouklejší ansámbl postav to nedokáží zachránit. Forbidden West je typickým moderním otevřeným světem se záplavou aktivit a míst k objevování, pokud tedy chcete v jeho čarokrásném světě utopit desítky hodin, rozhodně budete mít pořád co dělat. Hra je navíc pořád k mání i na PlayStationu 4 a navíc má českou lokalizaci.

zdroj: Vlastní foto autora

Jedna z nejstarších značek PlayStationu se po nemastně neslaně přijatém Sportu z roku 2017 vrátila s regulérním sedmým dílem a výrazně si vylepšila reputaci, tedy pokud pomineme počáteční kontroverzi s poněkud neadekvátně nastaveným získáváním odměn, které mnohé hráče vrhlo do náruče mikrotransakcí. Vývojáři ale svou chybu napravili a z Gran Turisma 7 je skvělá závodní hra s hromadou obsahu. Na rozdíl od konkurenční Forzy sice trpí jistou sterilitou a technicistní strohostí, navíc celkový grafický dojem nepůsobí jako přelomový next-gen, pokud si ale nepotrpíte na pozlátko, najdete v Gran Turismu 7 spoustu důvodů k radosti

zdroj: Vlastní foto autora

Remasterovaná kolekce dvou posledních dílů série Uncharted přinesla výhradně technická vylepšení, a tak se hodí spíše pro ty, kteří s Nathanem Drakem, potažmo s Chloe Frazer, dosud neměli tu čest. Doporučil bych především levobočka s podtitulem Lost Legacy, který má tak akorát dlouhou herní dobu a užil jsem si jej podstatně víc než ve své době poněkud rozvleklý čtvrtý díl. Obě hry vám nicméně nabídnou z velké části lineární a skvěle režírovanou akční jízdu plnou přestřelek, honiček a skákání v nebezpečných výškách.

zdroj: Foto: Naughty Dog

Remake prvního dílu The Last of Us si už před vydáním vyslechl pořádnou kritiku za svou vysokou cenovku, kterou vylepšení již jednou remasterované hry podle názoru mnohých nedokáže obhájit. Zejména pokud jste ale dosud The Last of Us nehráli, případně máte zkušenost jen s původní verzí z roku 2013, určitě má smysl se k příběhu Joela a Ellie vrátit. Přeci jen se jedná o jedno z nejemotivnějších mainstreamových herních vyprávění a jednu z nejmilovanějších značek, které na PlayStationu kdy vyšly.

zdroj: Vlastní foto autora

Stray sice nepochází přímo od first party studií PlayStationu, na jiné konzoli si hru ale aspoň prozatím nevyzkoušíte. Adventura s kočkou v hlavní roli je vhodná především pro milovníky těchto čtyřnohých mazlíčků, prozkoumávání roboty obývaného betonového města ale může chytit za srdce kohokoli. Ve Stray jde občas i o život, místo soubojů se ale budete nebezpečí spíše vyhýbat. Hru si můžete zahrát v rámci předplatného PlayStation Plus Extra, není tedy třeba dělat větší investici.

Další third party exkluzivita, která debutovala v PlayStation Plus, vás vezme do budoucnosti, kde se atleti na kolečkových bruslích snaží přežít v rámci brutálního arénového sportu. V zásadě jde o third person akci, ve které se musíte popasovat s různými druhy nepřátel, dobíjet si munici akrobatickými kousky a využít obratnost protagonistky Kary na maximum. Pro Rollerdrome hraje také pohledná stylizace a samozřejmě atmosféra filmů, jako je Running Man nebo Rollerball.

zdroj: Sharkmob

Na tuhle hru by jeden skoro úplně zapomněl, a to přitom docela hezky využívá reálií našeho hlavního města. Od značky Vampire: The Masquerade bychom samozřejmě daleko víc chtěli prokletý druhý díl Bloodlines, zájemcům o krvesajné aktivity ale musí prozatím stačit tohle free-to-play battle royale z pražských uliček. V redakci jsme mu dali na pár zápasů šanci, kromě hledání důvěrně známých míst ale nemá moc cenu ztrácet tu čas ani peníze.

Xbox Series X|S

Microsoft má s exkluzivitami dlouhodobý problém. Redmondský gigant si sice v uplynulých letech nakoupil obrovské množství studií (a stále v tom hodlá pokračovat), zatím nás ale jenom láká sliby a trailery na hry, které vyjdou kdovíkdy. Z velkých značek se dá spolehnout jen na Forzu, ani loňské Halo Infinite neudělalo takovou díru do světa, jak by se na rodinný klenot slušelo a patřilo.

Navzdory této výtce ale přesto na Xboxu vyšlo hned několik skvělých her, které si na jiné konzoli nezahrajete a rozhodně byste jim měli věnovat pozornost. Třeba už jen proto, že se nacházejí v předplatném Game Pass.

zdroj: Obsidian

Jedno z nejpříjemnějších herních překvapení si pro nás připravilo studio Obsidian. To sice momentálně primárně pracuje na RPG Avowed a v plánu má i pokračování Outer Worlds, přesto si ale menší tým našel čas na přípravu konverzačního RPG/adventury Pentiment.

V ní se podíváte do Bavorska 16. století, kde v roli malíře Andrease Malera budete řešit vraždu šlechtice v městečku Tassing a přilehlém opatství, ovšem nejen to. Pentiment sází na krásnou stylizaci do starých kronik, napínavý příběh a pohodovou hratelnost. Škrábání psacího brku, který vypisuje nedabované herní dialogy, je navíc jedním z nejuspokojivějších herních zvuků letošního roku. Hru najdete v Game Passu, bohužel jí chybí česká lokalizace. I tak v ní pár českých slov přeci jen padne!

zdroj: Squanch Games

Tolik jsem se těšil a nakonec to moc nedopadlo. Střílečka High on Life sází na kulometnou palbu humoru a bohužel mezitím zapomíná na další důležité prvky hratelnosti. Žvanící živé zbraně i ujetí obyvatelé různých planet navíc velmi rychle začnou být otravní. I High on Life je ale v Game Passu, a stala se tam dokonce nejstahovanější hrou letošního roku. Pokud skutečně hodně milujete humor Justina Roilanda, můžete jí dát šanci taky.

zdroj: Vlastní foto autora

Na Scorn jsme čekali dlouho. Práce na něm započaly už v roce 2013, až letos jsme se ale dočkali výsledku. Pokud někdo čekal sci-fi střílečku, byl možná zklamaný, i když na nějaké to zabíjení nepřátel tu taky dojde. Scorn je především atmosférickou výpravou do říše zmaru a bolesti, zahalenou do překrásně odporné estetiky.

Zlí jazykové sice mohou říkat, že srbští vývojáři z Ebb Software totálně vykradli Gigera a Beksińského, ale komu by to vadilo, když Scorn nemá v herním světě vizuální konkurenci. Zážitek je s audiovizuálním zpracováním přímo spjatý, pokud vám tedy nic neříká, nemá smysl se do hry pouštět. Pro ostatní bude ale Scorn generátorem bezpočtu pozadí na plochu.

zdroj: Vlastní foto autora

Ještě jednou Obsidian! Survival v roli dětí zmenšených do velikosti mravenců si pobyl pěkně dlouho v předběžném přístupu, letos ale konečně dorazil v plné verzi a rozhodně stojí za vyzkoušení, především pokud máte parťáky na hraní. Originální svět a zábavné herní mechanismy spolu s přítomností v Game Passu dělají z Grounded jasného adepta na vánoční hraní, chválu si zaslouží především atmosféra a poměrně náročná, ale o to více odměňující hratelnost.

zdroj: Vlastní foto autora

Další hra od Sama Barlowa potěší především příznivce interaktivních filmů. Jak už je u Barlowa zvykem, příběh si musíte poskládat z velké části sami, opět budete lovit v klipech a částech videozáznamů, abyste rozluštili tajemství herečky Marissy. Musím otevřeně přiznat, že i když si v tomto žánru a v Barlowových hrách obecně vůbec nelibuji, v případě Immortality možná udělám výjimku. I tuhle hru najdete v Game Passu.

zdroj: Foto: Interior Night

Příběh dvou rodin, jejichž osudy propojí kriminální čin, je další adventurou nebo spíš interaktivním filmem z produkce Xbox Game Studios. Najdete jej tedy přirozeně v Game Passu a v případě této příběhové hry určitě potěší česká lokalizace. Zvolená stylizace rozhodně není pro každého a na komiksové pohyby a střihy si možná budete muset zvykat, stejně jako na nepříliš pohodlné ovládání. V přemíře fantasy a sci-fi vyprávění ale může civilní zápletka As Dusk Falls přijít vhod.

zdroj: poncle

Tuhle hru si prostě musíte nainstalovat, i kdyby vás roguelike hratelnost nijak zvlášť nebrala. Naprosto návykový titul najdete v Game Passu, ale i kdyby odtud zmizel, za těch pár eur stojí každým coulem. Ne nadarmo jsme téhle hře udělili jedinou letošní desítku, za velmi prostou fasádou se totiž skrývá videoherní heroin, který chytne a nepustí, dokud nevysbíráte všechny achievementy a neodemknete veškerá tajemství. Pozor, tato hra může mít neblahý vliv na vaše pracovní i společenské výkony.

zdroj: tisková zpráva

Příběh mimozemské invaze z pohledu běžného otce od rodiny není nijak zvlášť originálním námětem, Somerville ale poutá pozornost především díky přítomnosti vývojáři Dina Pattiho, který v minulosti spoluzaložil studio Playdead – autory famózního Limba a Inside. Somerville bohužel kvality obou zmíněných her nedosahuje, i tady ovšem hrají prim hádanky a příběh vyprávěný beze slov. Somerville navíc umí vykouzlit slušnou mrazivou atmosféru.