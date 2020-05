Amerika vrací úder. Do Civilization VI vpadli Mayové a Simón Bolívar

PC PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

Před pár dny jste se z našeho článku mohli dozvědět, že šestou Civilizaci čekají velké změny. Season pass do ní v průběhu letošního a příštího roku přinese spoustu novinek – herní módy, suroviny, postavy a samozřejmě především civilizace. První dvě z nich jsou k dostání už teď a minimálně jedna z nich vypadá skutečně nebezpečně.

Prvním novým národem jsou Mayové, které vede královna Ix Wak Chan Ajaw, lépe známá v anglickém překladu Lady Six Sky. Tento americký lid se specializuje na obsazování nehostinných míst, například horských oblastí – nepotřebuje totiž sídlit u vody, aby obdržel bonus k počtu domečků.

Mayové jsou nejsilnější, pokud všechna svá města postaví relativně blízko u toho hlavního. Výsledkem tedy bude silně koncentrovaná říše, chráněná speciální lučištnickou jednotkou hul’che a vědecky pokročilá díky unikátnímu distriktu – Observatoři. Mayové přece byli vynikající astronomové, díky čemuž… se rychleji naučí například vynalézt atomovku.

zdroj: Firaxis

Druhá civilizace možná nezanechala v dějinách takovou stopu jako Mayové, rozhodně to ale vypadá, že zanechá stopu v kompetitivní scéně Civilization VI. Gran Colombia, kterou vede prezident Simón Bolívar, totiž dostala do vínku naprosto excelentní bonusy.

Tenhle mišmaš různých států na severu Jižní Ameriky například všem svým jednotkám poskytuje bonus k pohybu. A co víc, jednotky se mohou pohybovat i poté, co je vylepšíte. Nabízí se jasná a ničivá strategie: povýšení, plný healing a rovnou znovu do války!

Bolívarovým dobyvačným choutkám budou dále nápomocny hned dvě speciální jednotky: jezdec llanero, který si při boji drnká na kytárku, a comandante general, vojevůdce, který okolním jednotkám rozdává nejrůznější benefity. Zkrátka a dobře, pokud budete mít za sousedy tyhle hochy z haciendy, radši si připravte ústupovou cestu, kudy případně můžete prchnout.

zdroj: Firaxis

Oba národy doplní zbrusu nový herní mód, Apokalypsa. V ní budou hořet lesy a padat meteority, zemi rozdrtí komety a spálí sluneční erupce. A už existující katastrofy v ní budou ještě znásobeny, takže se ze staré dobré Zeměkoule stane neobyvatelná pustina.

Ale vtip je v tom, že vy nad tím vším máte jakous takous kontrolu. K dispozici totiž máte novou jednotku, věštce, který je schopný, výměnou za smrt jedné z vašich jednotek, přírodní katastrofu sám vyvolat. A pokud stihnete všechny umlátit šutry z vesmíru dřív, než to udělají oni vám, dá se to myslím považovat za docela úctyhodné vítězství.

Mezi dalšími drobnostmi, které dnešní balíček přináší, jsou nové suroviny (med a kukuřice), přírodní divy (Bermudský trojúhelník, Paititi, Fontána mládí) a městské státy (Caguana, Singapur, Lahore, Vatikán, Taruga a Hunza).

Pokud si chcete o celém season passu přečíst něco podrobnějšího, odkážu vás na minulý článek, ale ve zkratce: zaplatíte 40 eur a pak co dva měsíce obdržíte nový obsah. Anebo, kdyby se vám zachtělo koupit si jen dnešní obsahový balíček, si připravte 9 eur.

zdroj: Firaxis