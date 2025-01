AKTUALIZOVÁNO: Marvel Snap se vrátil, ale tvůrci hledají nového vydavatele

21. 1. 2025 13:31 | Téma | autor: Aleš Smutný

Aktualizováno - Stejně rychle, jak Donald Trump vrátil zpátky TikTok do lůna amerických influencerů, se vrátil i dočasně zakázaný Marvel Snap. Nicméně, vývojáři ze Second Dinner se nechali na sociální síti X slyšet, že se začnou poohlížet po novém vydavateli, protože ten stávající je dostal do zmíněných problémů: „Aby se podobná situace už NIKDY neopakovala, přesuneme část služeb pod svoje křídla a navážeme partnerství s novým vydavatelem. Tohle je začátek nové éry Snapu. Víme, že tohle ve vás vyvolá více otázek, než jste dostali odpovědí. Ceníme si ale vaší trpělivosti a zatím si užívejte hraní Marvel Snap. Brzy přidáme další informace.“

Na zcela oprávněný dotaz, jaké budou kompenzace, protože hra chvíli nefungovala a hráči platí za čas v rámci season passu, se zatím Second Dinner vyjádřili nejasně. „Momentálně jsme všechnu sílu napnuli k tomu, aby byla hra znovu online, navíc během amerických svátků a víkendu k tomu. Ceníme si vaší trpělivosti a brzy budeme mít další zprávy.“

Původní zpráva (20.1.) - Málokdo asi čekal, že se zákaz TikToku v USA dotkne i hráčů, přesněji řečeno, že se dotkne populární free-to-play karetní hry Marvel Snap. Původně měl zákaz provozu masivně uctívané sociální sítě TikTok přijít až v neděli, nicméně mateřská firma ByteDance vytáhla kabel už 18. ledna, nejspíš proto, aby víc zapůsobila na veřejnost i na brzy inaugurovaného prezidenta Trumpa, který slíbil, že síti pomůže.

Jenže, jak se všude hovoří o TikToku, málokdo si uvědomil, že se zákaz provozu v USA netýkal jen sociální sítě, ale všech produktů ByteDance a jejích dceřiných firem. Mezi ně patří i vydavatelství Nuverse, pod které spadá studio Second Dinner v čele s Benem Brodem, které vyvíjí Marvel Snap. Takže když se chtěli hráči během probíhající sezóny o víkendu připojit do hry, čekala na ně jen hláška: „Omlouváme se, ale Marvel Snap aktuálně není k dispozici. Ve Spojených státech byl uveden v platnost zákon zakazující provoz Marvel Snap. Buďte ujištěni, že pracujeme na obnovení služby v USA. Zůstaňte na příjmu.“

To je pro Nunverse, potažmo Second Dinner, obrovská ztráta v příjmech. Tvůrci v posledních měsících hodně utahují smyčku herní monetizace, a to k velké nespokojenosti mnoha hráčů. Předplacení season passu se stalo nezbytným měsíčním minimem pro pohodlné hraní a nově příchozí hráči se mohou rozloučit s tím, že by se v dohledné době, třeba během roku, dostali bez velkých investic k dobrým kartám a balíčkům.

zdroj: Vlastní foto autora

Nedostupnost služby tak může způsobit dvojí efekt. Tím prvním je výpadek okamžitých příjmů společnosti, tím druhým pak fakt, že hráči vypadnou z tvrdého monetizačního systému a budou mít čas si uvědomit, že je jim možná bez pravidelného zapínání hry jen pro grind líp.

Marvel Snap se totiž nijak neliší od jiných monetizačně agresivních titulů a hodně sází na to, že se zákazníky snaží do hry nahnat několikrát denně, aby si vyzvedávali extra dárky za přihlášení. Že se hra stává víc povinností než zábavou, je ostatně častou stížností lidí, kteří se hrou už v minulosti skončili.

Second Dinner se výpadek v provozu nehodí ani v kontextu toho, že přišel uprostřed sezóny Dark Avengers a tvůrci by se měli po (případném) opětovném zprovoznění americkým hráčům revanšovat. Což historicky není něco, co by tým zvládal na jedničku. Většinou jsou kompenzace za výpadky tristní, s jasným důrazem na to, aby nedošlo k oslabení tlaku na monetizaci.

Američtí hráči byli také nepříjemně překvapení tím, jak náhle přerušení služby přišlo. Když v jeden den utratíte řádově vyšší stovky nebo nižší tisíce za nové karty a druhý den se s nimi nemůžete doslova ani vyfotit, je to špatně.

Jenže podle vyjádření Bena Brodeho o zákazu ani vývojáři nevěděli do poslední chvíle, kdy z vedení najednou prostě přišel příkaz, že je nutné servery okamžitě vypnout. Nutno říct, že si jen minimum hráčů uvědomovalo, že Marvel Snap spadá pod čínského giganta, a tedy bude zasažený soudním zákazem, který cílí primárně TikTok.

V tuto chvíli ByteDance doufá v to, že Trump s pomocí skupinky technologických oligarchů najde cestu, jak služby TikToku obnovit (nejspíše formálním odkupem), s čímž by se zřejmě v balíčku takto povolených služeb měl ocitnout i Marvel Snap či střihačský nástroj CapCut. Brode dokonce navrhoval, aby hráči používali kanadské VPN, aby se mohli ke hře připojit.

zdroj: Second Dinner

Samozřejmě, problém TikToku a otázky bezpečnosti je mnohem složitější než otázka, zda si budou američtí hráči moci brzy znovu zahrát Snap. Dokonce je třeba poznamenat, že Trumpova aktivita směrem k obnovení TikToku je v dlouhodobém horizontu kontraproduktivní, ať už z bezpečnostního hlediska, tak ze společenského.