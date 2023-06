10 nejzajímavějších demoverzí: Vyzkoušejte si hry z letošní „ne-E3“

14. 6. 2023 17:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Během letošních streamů souvisejících se zrušenou E3 jsme vlastně nedostali ono slaďoučké „a hra vychází právě teď“. Nicméně bez možnosti si něco z oznámených her zahrát to také úplně nebylo. Našlo se několik tvůrců, kteří se odhodlali nabídnout svým hráčům alespoň malou ochutnávku v podobě demoverze.

Když teď zavítáte na Steam, tak uděláte nejlíp, když kliknete na banner „Letní hity: Nenechte si ujít nejžhavější letní oznámení“, kde na vás vyskočí dlaždice rozdělené podle všech proběhlých streamů. Pod nimi se skrývají hry, které se v daném streamu objevily, a můžete si je tak přidat do svého seznamu přání a v některých případech si vyzkoušet i demo.

Průzkum těchto her je čistě na vás, ale pokud se vám šikne nějaká ta inspirace, tak se můžete podívat na seznam 10 her níže – obsahuje tituly, které mě osobně něčím zaujaly a doufám, že si většinu z nich vyzkouším, dokud je příležitost.

zdroj: Steam

En Garde! je hra postavená čistě na šermířských soubojích ve stylu Tří mušketýrů nebo možná ještě lépe Zorra. Hra na první pohled vypadá správně akčně a v nekonečných bitkách s protivníky využijete ke svému prospěchu i prvky prostředí. Plné hry bychom se měli dočkat již v srpnu.

zdroj: Fireplace Games

Kromě toho, že I Am Future aspiruje na hru s nejskvělejším jménem, jde o další survival hru s rybařením, farmařením, craftingem a průzkumem světa. Nic z toho není vyloženě nové, ale futuristický postapokalyptický svět, v němž přežíváte v zatopeném městě na střechách mrakodrapů, má své kouzlo. Hra zamíří do předběžného přístupu 8. srpna.

zdroj: tinyBuild

Horolezectví má něco do sebe. Originální indie titul Insurmountable jsem si patřičně užil, a Jusant mě tak nemohl nechat chladným. Lezení po skalách ze Zeldy, ale mnohem propracovanější, nebezpečnější a fyzičtější? Jusant může jenom překvapit. Zatím nevíme, kdy hra vyjde.

zdroj: Don't Nod

Jistě, Laysara není nic nového a demoverze už byla dostupná dříve, ale já jsem chtěl mít v seznamu 10 položek a pořád jde o hru, kterou mám ve svých očekáváních na nejvyšších příčkách. Budovat vesnice na příkrých svazích hory, která vás ohrožuje lavinami… To je prostě sen! Hru uvidíme v předběžném přístupu ještě letos.

zdroj: Quite OK Games

Soulsovek není zrovna málo, ale dobrých soulsovek je pořád jako, no, ne zrovna jako šafránu, ale jiného, méně vzácného koření, třeba mahlabu. A Lies of P by s trochou štěstí mohla být z těch lepších. Vždyť její svět vypadá tak skvěle! A teď navíc můžete zjistit, jestli za to stojí i hratelnost. Lies of P vychází 19. září.

zdroj: Neowiz

Pokud nedáte dopustit na twin-stick shootery, pak by vás mohl zaujmout Odinfall, v němž rozpoutáte svižnou akci plnou projektilů mezi Vikingy, a to prosím AŽ PO ragnaröku. Čelit budete robotickým severským bohům a klidně s kamarádem v online kooperaci. V srpnu si hru zahrajete v předběžném přístupu.

zdroj: Fireshine Games

S prvním Punch Clubem jsem strávil spoustu času. Bylo to v dobách, kdy podobné manažerské simulátory teprve začínaly. Jsem proto velmi zvědavý, jestli to po tolika letech bude pořád fungovat. Ale pravda je, že život boxera se vším, co k tomu patří, vypadá pořád skvěle. Plná hra dorazí již 20. července.

zdroj: PC Gamer

Dobrých plošinovek, které neobsahují akci, také není tolik. A Puzzles For Clef vypadá, že by mohla nabídnout něco pořádně svého. Má dle mého moc pěknou, nekřiklavou grafiku, láká na hádanky a sesterskou lásku. Jen mi z nějakého důvodu demo této konkrétní hry nejde stáhnout, tak snad budete mít více štěstí. Hotový titul uvidíme 27. července.

zdroj: Freedom Games

Když jsem poprvé uviděl oznámení hry Station to Station ještě před ne-E3, byl jsem okamžitě okouzlen. Vizuální stylizace hry Teardown ve světě, který neničíte, ale naopak budujete? A jenom díky stavbě železnic s roztomilými vláčky?! Shut up and take my money! Jedná se o puzzlovitou budovatelskou strategii, kde řešíte zásobování na malých diorámách, která se postupně vybarvují, jak se vám daří plnit cíle. A plnou hru si zahrajeme ještě letos.

zdroj: Prismatika

Bookwalker se představil parádním trailerem, který nám ale tak trochu lhal o tom, jak bude vypadat výsledná hra. Nicméně ani její finální podoba mě neodradila a dobře jsem udělal. Tato adventura má totiž naprosto parádní svět, ve kterém prostě chcete odhalovat první poslední. Hotová hra navíc dorazí již 22. června, takže máte ideální příležitost zjistit, zda za ni budete záhy muset něco utratit.

zdroj: Sony