Rozhovor s Jiřím Procházkou: „Hraju především bojovky, Ghost of Tsushima je fascinující“

18. 7. 2023 16:33 | Rozhovor | autor: Redakce Games.cz

Minulý měsíc měl Aleš Smutný možnost posadit se a popovídat si s Jiřím Procházkou, bývalým šampionem UFC a Rizinu, který se aktuálně stal tváří české řady tanků do World of Tanks Blitz. Jelikož Aleš sleduje MMA už kolem patnácti let, mohl se aktuálně nejslavnějšího českého fightera zeptat na spoustu věcí jak ohledně her, tak i samotného MMA.

Pokud by někdo myslel, že Procházka nemá přes všechen svůj trénink na hry čas, zmýlil by se. Prim u něj sice hrají bojovky (jaké, to si musíte poslechnout v rozhovoru), ale čas - i když ho není mnoho - si najde i na jiné žánry. A dokonce z her čerpá i něco ze svého unikátního bojového stylu. Bude tedy někdy v kleci dělat "Hadóken!"?

Rozhovor najdete na Youtube kanálu (a v embeddu níže) našeho sesterského webu Fights.cz, který Aleš zakládal a stále na něj čas od času přispívá. Jen malá poznámka na závěr, rozhovor vznikal v době, kdy se ještě počítalo s tím, že šampionem je Jamahal Hill, který se ovšem před pár dny zranil.